L'événement inaugural de la Série des premiers ministres met en vedette le très honorable Brian Mulroney





Un partenariat entre l'Université d'Ottawa et l'École de la fonction publique du Canada est à l'origine d'une toute nouvelle série d'événements d'apprentissage

OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Un bon gouvernement implique des choix difficiles et une gestion efficace du changement; les dirigeants qui relèvent le défi entrent dans l'histoire.

Aujourd'hui, l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa et l'École de la fonction publique du Canada, de concert avec la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Jane Philpott, ont annoncé la création de la Série des premiers ministres. L'événement inaugural de cette série, Réaliser un changement en profondeur pour les Canadiens avec le très honorable Brian Mulroney, se tiendra le 5 mars 2019 à Ottawa, dans la salle Trillium du Centre Shaw.

La Série des premiers ministres -- issue d'un partenariat entre l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa et l'École de la fonction publique du Canada -- présente des initiatives stratégiques dirigées par des premiers ministres canadiens. Cet événement annuel d'une journée vise à informer, à sensibiliser et à inspirer les décideurs et les dirigeants de la fonction publique afin qu'ils puissent concevoir le changement et le réaliser.

La conférence de 2019 vise à examiner, de manière interactive, quatre initiatives qui ont contribué au développement du pays avec ceux qui en ont été les acteurs, lesquels non seulement ont été confrontés à des choix difficiles, mais se sont aussi heurtés à une vive résistance. En 2020, le conférencier invité qui viendra motiver les leaders de demain sera le très honorable Jean Chrétien, 20e premier ministre du Canada.

En tant que ministre responsable de l'École de la fonction publique du Canada, la ministre Philpott a salué le partenariat entre l'Université d'Ottawa et l'École :

« Les thèmes qui seront abordés grâce à ce partenariat offriront à d'anciens premiers ministres du Canada une occasion sans pareille de décrire comment ils s'y sont pris pour s'attaquer à d'importants enjeux stratégiques et comment ils ont orienté la fonction publique vers le statut de calibre mondial qui est le sien aujourd'hui. »

La conférence de 2019, Réaliser un changement en profondeur pour les Canadiens avec le très honorable Brian Mulroney, explorera quatre initiatives ayant façonné la nation :

Réforme fiscale : remplacer la taxe sur les ventes des fabricants par la TPS et d'autres mesures fiscales;

Un Canada vert : agir comme chef de file en matière d'environnement dans un contexte économique difficile;

Accord de libre?échange nord?américain : prendre sa place au sein des échanges commerciaux.

Outre le très honorable Brian Mulroney, de nombreuses personnalités publiques et hauts fonctionnaires présenteront leurs points de vue, entre autres, David Dodge (ancien sous?ministre des Finances et gouverneur de la Banque du Canada) et Derek Burney (ancien ambassadeur du Canada aux États?Unis).

Pour obtenir davantage d'information sur l'événement, y compris sur l'inscription, consultez le https://institutdp.uottawa.ca/fr/categorie-du-cours/prime-minister-series ou le https://www.csps-efpc.gc.ca/events/tpms/index-fra.aspx.

Jacques Frémont, recteur et vice?chancelier de l'Université d'Ottawa, est très heureux de la nouvelle série d'événements annuels : « L'Université d'Ottawa, en tant que plus grande université bilingue (anglais-français) du monde, située à deux pas de la Colline du Parlement, est extrêmement heureuse de s'associer à l'École de la fonction publique du Canada dans le cadre de cette initiative importante pour l'édification de notre pays. La Série des premiers ministres est un formidable atout pour notre Institut de développement professionnel, lequel offre chaque année des services d'apprentissage à des milliers de fonctionnaires et ne cesse de croître. »

Taki Sarantakis, président de l'École de la fonction publique du Canada, a accueilli avec enthousiasme ce nouveau partenariat d'apprentissage : « L'École de la fonction publique du Canada est fière de collaborer avec l'Université d'Ottawa pour offrir une journée d'apprentissage unique en son genre. Cette association marque le début d'une nouvelle façon de travailler avec les établissements d'enseignement de partout au Canada. »

À propos de la Série des premiers ministres

La Série des premiers ministres -- issue d'un partenariat entre l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa et l'École de la fonction publique du Canada -- présente des initiatives stratégiques dirigées par des premiers ministres canadiens. Cet événement annuel d'une journée vise à informer, à sensibiliser et à inspirer les décideurs et les dirigeants de la fonction publique afin qu'ils puissent concevoir le changement et le réaliser. En 2020, le conférencier de renom qui viendra motiver les leaders de demain sera le très honorable Jean Chrétien, 20e premier ministre du Canada (de novembre 1993 à décembre 2003).

À propos du très honorable Brian Mulroney

Le très honorable Brian Mulroney a été le 18e premier ministre du Canada, de septembre 1984 à juin 1993.

Né à Baie-Comeau, Brian Mulroney est devenu un éminent avocat à Montréal avant d'amorcer sa carrière politique. Durant son mandat à titre de premier ministre, il a mis en place d'audacieuses initiatives, comme l'Accord de libre?échange Canada ? États?Unis, l'Accord de libre?échange nord?américain (ALENA) et le traité Canada ? États?Unis sur les pluies acides. Le gouvernement Mulroney a aussi mis en place un grand nombre de privatisations, une politique de faible taux d'inflation, une réforme fiscale historique et d'autres mesures fiscales, et d'importantes politiques de déréglementation et de réduction des dépenses qui sont, encore aujourd'hui, au coeur de l'impressionnante prospérité économique du pays.

Son gouvernement a joué un rôle prépondérant dans la campagne contre l'apartheid en Afrique du Sud, la création du Sommet de la Francophonie et la guerre du Golfe.

Après avoir annoncé sa démission, M. Mulroney a réintégré le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright, à Montréal, et il travaille au sein de nombreux conseils et fondations.

M. Mulroney s'est vu décerner la plus haute distinction honorifique du Canada, soit celle de Compagnon de l'Ordre du Canada. Il est aussi Grand officier de l'Ordre national du Québec et a reçu des distinctions honorifiques de multiples universités et gouvernements, tant au pays qu'à l'étranger.

M. Mulroney et son épouse, Mila Pivnicki, habitent à Montréal, au Québec, et ont quatre enfants : Caroline, Benedict, Mark et Nicolas.

À propos de l'École de la fonction publique du Canada

L'École de la fonction publique du Canada offre un éventail d'activités d'apprentissage visant à renforcer les capacités individuelles et organisationnelles ainsi que l'excellence en gestion au sein de la fonction publique. À l'instar d'un établissement de formation et de perfectionnement en entreprise, l'École appuie l'apprentissage commun à tous les niveaux de la fonction publique, partout au pays et dans un grand nombre de ministères et d'organismes fédéraux, permettant à ceux?ci de se concentrer sur la formation propre à leur mandat. L'École veille à ce que les fonctionnaires fédéraux aient les connaissances, les habiletés et les compétences communes dont ils ont besoin pour exercer leurs responsabilités envers les Canadiens. L'École fait partie du portefeuille du Conseil du Trésor depuis juillet 2004. Elle est le fruit de la fusion de trois organismes, soit le Centre canadien de gestion, Formation et perfectionnement Canada et Formation linguistique Canada. Pour en savoir plus sur l'École de la fonction publique du Canada, visitez le www.csps-efpc.gc.ca.

À propos de l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa

L'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa (l'Institut) a été établi il y a plus de 25 ans pour offrir des occasions d'apprentissage de niveau supérieur aux professionnels des secteurs privé et public. Au fil des années, l'Institut a développé son expertise, laquelle s'est accrue considérablement tant au chapitre des cours offerts que des nouveaux domaines de connaissances spécialisées. C'est ainsi que l'Institut est devenu un véritable carrefour de leadership et de réflexion.

L'Institut est un organisme essentiel à la mission de l'Université d'Ottawa : c'est un chef de file en matière de perfectionnement professionnel dans la capitale nationale et ailleurs. Il propose des programmes diversifiés et des partenariats stratégiques avec le gouvernement et le secteur privé, offrant des conférences et des événements d'apprentissage, établissant des programmes élaborés conjointement avec des secteurs clés du gouvernement, et bien plus. Pour obtenir d'autres renseignements sur les initiatives et les programmes de l'Institut, visitez https://institutdp.uottawa.ca/fr.

