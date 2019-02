Nommée à la tête de Forsman à Montréal, Karine Huard souhaite y implanter une nouvelle culture





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Karine Huard est nommée directrice générale du bureau de Forsman (Forsman & Bodenfors, anciennement KBS) à Montréal. Arrivée dans l'entreprise en 2017 à titre de vice-présidente, service-conseil et stratégie de plateformes, elle compte maintenant s'inspirer du modèle suédois, à l'origine de Forsman, pour instaurer une nouvelle approche fondée sur l'égalité.

Forte d'une vingtaine d'années d'expérience, Karine a travaillé dans plusieurs agences de renom, dont Cossette, Sid Lee, LG2 et Bleublancrouge, en plus d'avoir oeuvré en médias - éditeur et agence. Elle était précédemment directrice générale de Mindshare Montréal, agence appartenant à GroupM. Elle possède un baccalauréat en psychologie de l'Université Laval et un DESS en communication marketing de HEC Montréal. En mars 2017, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, elle a fait partie du palmarès d'Infopresse des femmes de l'industrie qui se démarquent par leurs qualités exceptionnelles.

« Je souhaite cristalliser la philosophie de Forsman et implanter une culture participative et équilibrée, où tous les employés contribuent à hausser le produit et à travailler en partenariat avec nos clients. Forsman est un projet humain, une agence intéressée à faire progresser la société, et ce par la créativité. L'égalité, l'humilité et la bienveillance sont les mots qui incarnent le mieux cette vision », explique Karine Huard.

Pour atteindre l'excellence qui caractérise Forsman, Karine a déterminé les priorités pour les prochains mois. La première : maintenir la satisfaction des clients. Parmi les autres, consolider son équipe en dénichant les talents de l'industrie qui adhèrent le mieux à la philosophie de Forsman. Karine désire également mettre en place un écosystème solide et durable.

Forsman & Bodenfors, agence d'origine suédoise, est un collectif mondial de créateurs qui construit les marques les plus emblématiques et les plus humaines. Grâce au réseau de Forsman & Bodenfors, qui figure au cinquième rang des entreprises les plus innovantes de 2018, selon Fast Company, le bureau de Montréal a accès à une expertise plus large et diversifiée, totalisant 700 employés répartis dans sept autres bureaux : Göteborg, New York, Stockholm, Londres, Toronto, Shanghai et Singapour. Forsman & Bodenfors est l'une des agences les plus primées sur la scène mondiale.

