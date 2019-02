Les LNC annoncent leur adhésion au Conseil canadien des isotopes nucléaires





CHALK RIVER, Ontario, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de sciences et de technologie nucléaires au Canada, sont heureux d'annoncer qu'ils se joignent à une liste croissante d'organisations canadiennes membres du Conseil canadien des isotopes nucléaires (Canadian Nuclear Isotope Council - CNIC). Organisme indépendant formé de représentants du secteur canadien de la santé, de l'industrie nucléaire et de groupes de recherche de premier plan, le CNIC a été chargé de promouvoir le rôle du Canada dans la production mondiale de radio-isotopes.



En tant que chef de file mondial des isotopes médicaux et de la recherche connexe depuis plus de 60 ans, les LNC sont bien placés pour appuyer le travail de promotion du CNIC. Entre autres réalisations, les LNC ont contribué à l'utilisation de la radiothérapie au cobalt 60 pour le traitement du cancer, et ont été un important producteur de l'approvisionnement mondial en molybdène 99, qui est utilisé dans les procédures de diagnostic. À leur apogée, les LNC fournissaient des isotopes médicaux qui étaient utilisés dans plus de 20 millions de procédures de diagnostic dans le monde entier chaque année.

« Les LNC sont fiers d'être membres du Conseil canadien des isotopes nucléaires, une alliance d'organismes innovateurs qui se consacrent à la promotion du rôle de chef de file du Canada dans la recherche, la production et la distribution de l'approvisionnement mondial en radio-isotopes, a déclaré Mark Lesinski, président et chef de la direction des LNC. Depuis des décennies, les LNC sont un important fournisseur d'isotopes médicaux, avec plus d'un milliard de traitements effectués à l'aide d'isotopes produits aux laboratoires de Chalk River. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les LNC mènent des recherches pour appuyer la prochaine génération de radio-isotopes, qui pourrait servir de base à de nouveaux traitements révolutionnaires contre le cancer. En travaillant avec le CNIC, nous espérons faire connaître ce travail davantage, tout en continuant à soutenir la santé et le bien-être des Canadiens grâce à la science et à la technologie nucléaires. »

Établi en 2018, le CNIC a été créé pour aider le Canada à maintenir sa position de chef de file dans la production d'isotopes médicaux vitaux en sensibilisant le public, en encourageant l'investissement de l'industrie et en appuyant les politiques à long terme à l'échelle nationale et internationale. Le CNIC vise également à servir de porte-parole pour assurer la disponibilité continue des radio-isotopes, et à veiller à ce que les politiques publiques du Canada tiennent compte des risques, soient fondées sur des données scientifiques et appuient les niveaux les plus élevés de santé et de sécurité publiques.

Les LNC ont récemment désigné l'alphathérapie ciblée comme l'une de leurs initiatives stratégiques, et s'emploient à devenir un centre de recherche international sur les isotopes émetteurs de particules alpha sur le site des laboratoires de Chalk River. Cette forme de thérapie combine des isotopes émetteurs de particules alpha à une protéine ou à un anticorps qui cible particulièrement les cellules cancéreuses, créant ainsi un nouveau traitement extrêmement efficace pour tuer les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines environnantes. L'alphathérapie ciblée a donné des résultats remarquables en laboratoire, détruisant efficacement les cellules cancéreuses en brisant les liens dans l'ADN des cellules cancéreuses à proximité de l'isotope; il suscite actuellement un intérêt croissant de la part des milieux scientifiques et de la santé.

« Les LNC s'efforcent de faire progresser de nouveaux produits radiopharmaceutiques alpha grâce à des collaborations avec des organisations universitaires, médicales et scientifiques du domaine de la santé, affirme Bob Holmes, scientifique en chef des LNC. Une percée dans la production et la distribution de ces isotopes a le potentiel de transformer la vie des personnes qui souffrent de cancers incurables. En nous joignant à d'autres organisations aux vues similaires au sein du CNIC, nous pouvons élargir notre réseau pour appuyer ce travail et mieux sensibiliser le public à l'importance de cette recherche avant-gardiste. »

En partenariat avec TRIUMF, les LNC ont récemment annoncé qu'ils organiseront ensemble le 11e Symposium sur l'alphathérapie ciblée (TAT11), un forum mondial permettant aux chefs de file du milieu universitaire et de l'industrie de se rencontrer pour discuter des derniers progrès techniques, réglementaires et cliniques en matière de thérapie radiopharmaceutique ciblée. L'événement se tiendra du 1er au 5 avril 2019 au Fairmont Château Laurier, à Ottawa. Pour plus de renseignements sur le TAT11, visitez www.tat11.com ou suivez l'événement sur Twitter à @tat_11_2019.

Pour obtenir plus de détails sur les LNC, y compris leurs travaux en matière d'alphathérapie ciblée, veuillez consulter le site www.cnl.ca.

