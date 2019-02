Accès à des installations modernes et sécuritaires - Investissement de plus de 4,3 M$ pour la construction d'un centre sportif au campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski





LÉVIS, QC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de permettre à la communauté universitaire du campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski d'avoir accès à des installations qui favoriseront la pratique du sport et de l'activité physique, le gouvernement du Québec investit plus de 4,3 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre sportif.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui au campus de Lévis.

Le projet consiste principalement à construire un centre qui regroupera un gymnase simple, une palestre, une salle d'entraînement et d'autres locaux de soutien ainsi qu'un terrain multisport extérieur. Le coût total du projet est estimé à 8,7 millions de dollars. En plus de l'aide gouvernementale, qui dépasse 4,3 millions de dollars, près de 3,5 millions de dollars ont également été confirmés par d'autres partenaires, dont l'Association générale des étudiantes et des étudiants du campus de Lévis (AGECALE) et la Ville de Lévis.

« Je me réjouis de cet investissement parce que je suis convaincue que la pratique régulière du sport et de l'activité physique est grandement favorisée lorsque les équipements nécessaires sont facilement accessibles. Avec ce projet, nous prenons une fois de plus les moyens nécessaires pour que la population, notamment nos jeunes, acquière et maintienne un mode de vie physiquement actif. Grâce à ce nouveau centre sportif, la communauté universitaire du campus de Lévis et les citoyens de la région pourront retirer les bienfaits associés au fait de bouger! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La construction d'un centre sportif au campus de Lévis permettra de répondre aux besoins de notre communauté universitaire. Par son appui au projet, le gouvernement du Québec favorise l'attractivité de l'UQAR et l'adoption de saines habitudes de vie. »

Jean-Pierre Ouellet, recteur de l'UQAR

« Le campus de Lévis de l'UQAR, qui accueille plus de 3 600 étudiants chaque année, est un élément moteur pour le développement de la Ville. Dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre, la présence d'un tel campus sur notre territoire contribue à stimuler le dynamisme du milieu et à attirer des jeunes qui acquièrent les compétences nécessaires pour soutenir notre développement fulgurant. Nous sommes fiers de voir que le projet se concrétisera! »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« L'Association générale des étudiantes et des étudiants du campus de Lévis est très fière d'être partenaire de ce projet d'envergure. L'importance de notre engagement financier témoigne bien de la considération de l'AGECALE pour ce complexe sportif, qui sera un atout pour la qualité de la vie étudiante. Une nouvelle phase de développement du sport étudiant vient de s'amorcer. »

Simon Boucher, président de l'Association générale des étudiantes et étudiants du campus de Lévis

Ce projet sera réalisé dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

