DSW Inc. annonce une Journée investisseurs et la date des résultats de l'exercice 2018





COLUMBUS, Ohio, 20 février 2019 /CNW/ - DSW Inc. (NYSE : DSW), l'un des principaux createurs, producteurs et détaillants de chaussures et accessoires de marque en Amérique du Nord, a annoncé la tenue d'une Journée investisseurs le mardi 19 mars 2019 à New York. Roger Rawlins, chef de la direction de DSW Inc., accompagné de l'équipe de direction, présentera le plan financier à long terme de la société et sa vision stratégique de croissance.

Vu la capacité d'accueil restreinte, l'assistance en personne n'est possible que sur invitation. La présentation sera retransmise en direct sur Internet à partir de 8h30 (heure de l'Est) et visionnable sur le site https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1213/29255. Une version archivée sera disponible sur le même site, jusqu'au 19 mars 2020, à l'intention de ceux et celles qui n'auront pas pu suivre la webdiffusion en direct.

La société entend publier ses résultats de l'exercice 2018, avant l'ouverture du marché le 19 mars 2019, et en discutera dans le cadre de la Journée investisseurs.

À propos de DSW Inc.

DSW Inc. est l'un des principaux créateurs, producteurs et détaillants de chaussures et accessoires en Amérique du Nord. En cette qualité, et comme l'atteste son importance, la société exploite dans près de 1 000 emplacements, sous les marques DSW Designer Shoe Warehouse®, Shoe Company®, Shoe Warehouse® et Town Shoes®, un portefeuille de concepts de vente au détail et gère des établissements loués aux États-Unis par l'intermédiaire de son groupe d'affiliés. D'autre part, DSW Inc. conçoit et fabrique des chaussures et accessoires par l'entremise du groupe Camuto, un fabricant leader dont les articles se vendent dans plus de 5 400 magasins dans le monde entier. Le groupe Camuto détient les droits de licence afférents à l'activité de chaussures Jessica Simpson® ainsi que les licences de chaussures et de sacs à main pour Lucky Brand® et Max Studio®. Par suite d'une coentreprise tributaire d'un partenariat avec Authentic Brands Group, DSW Inc. détient également une participation dans Vince Camuto®, Louise et Cie®, Sole Society®, CC Corso Como®, Enzo Angiolini® et autres marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dswinc.com.

SOURCE DSW Inc.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 14:18 et diffusé par :