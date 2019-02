Tendre vers le zéro déchet - La Ville de Montréal investit 175 M$ pour la construction d'un premier centre de traitement des matières organiques à Saint-Laurent





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étape a été franchie pour le traitement des matières organiques à Montréal. Le comité exécutif a octroyé aujourd'hui un contrat de 175 445 919,26 $, taxes incluses, pour la conception-construction du Centre de traitement des matières organiques (CTMO) à Saint-Laurent, ainsi que son exploitation-entretien pendant une période de cinq ans, à l'entreprise SUEZ Canada Waste Services inc.

« La récupération des matières organiques est une priorité de notre Administration. Le centre de compostage à Saint-Laurent, dont la mise en service est prévue pour 2021, sera le premier à voir le jour sur le territoire de la métropole. En plus de contribuer à la réduction des gaz à effets de serre, son implantation en bâtiment fermé permettra de détourner de l'enfouissement plus de 50 000 tonnes de matières organiques. Il s'agit d'un pas important pour l'atteinte de nos objectifs en matière de valorisation des matières organiques, et tendre vers le zéro déchet d'ici 2030 », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'emplacement du centre a été déterminé de façon rigoureuse et a fait l'objet d'une consultation publique en 2012. Un comité de suivi a accompagné le projet pour répondre aux préoccupations des citoyens et des entreprises et veiller au bon fonctionnement du centre. D'ailleurs, des exigences contractuelles sévères ont été établies afin que l'infrastructure conçue, implantée et opérée respecte les meilleures pratiques opérationnelles », a précisé le responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif, Jean-François Parenteau.

Prochaines étapes

L'implantation du CTMO dans l'arrondissement de Saint-Laurent permettra de répondre aux besoins de traitement des matières organiques à court terme. Afin d'adapter la stratégie de déploiement des centres aux enjeux du marché rencontrés, la planification initiale a dû être revue. Les prochaines étapes du projet seront donc :

La négociation avec l'unique soumissionnaire conforme pour le centre de biométhanisation à Montréal-Est dans l'objectif d'un octroi et d'une mise en exploitation à la fin de l'année 2021;

L'annulation de l'appel d'offres pour le centre de compostage à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles;

La poursuite des travaux de décontamination du terrain prévu pour le CTMO de LaSalle ;

; Des échanges avec le MELCC concernant la bonification de la contribution offerte par le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) au regard du coût réel des infrastructures de traitement des matières organiques, sont également prévus;

L'augmentation du règlement d'emprunt de 35,8 M$ afin de financer la réalisation des centres et le centre pilote de prétraitement de Montréal-Est (règlement de 295 M$ en 2017).

Leader en matière de développement durable, la Ville de Montréal joint ses forces à celles des autres municipalités du Québec et s'est engagée à déployer les efforts nécessaires à l'atteinte des objectifs du gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Les projets bénéficieront d'une subvention dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

