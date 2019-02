Rencontre du ministre MacAulay avec des dirigeants du secteur agricole des États-Unis et du Mexique à Washington D.C.





OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay sera à Arlington (Virginie) et à Washington D.C., du 20 au 22 février 2019, pour y rencontrer le secrétaire de l'Agriculture des États-Unis Sonny Perdue et le secrétaire de l'Agriculture du Mexique Victor Villalobos. En outre, le ministre prononcera une allocution au 95e Agricultural Outlook Forum du United States Department of Agriculture (USDA) et tiendra des tables rondes avec des intervenants clés du secteur agricole des États-Unis.

Le ministre MacAulay sera disponible pour participer à des séances de photos et répondre aux questions des médias après la discussion d'experts sur les perspectives du USDA.

Voici un aperçu des activités principales de la mission :

Date : Jeudi 21 février

Heure : 8 h 40 (heure locale)

Information : Discussion d'experts sur les perspectives du USDA - Ouverte aux médias

Lieu : Arlington Ballroom 3 & 4, Hotel Crystal Gateway Marriott

Adresse : 1700 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA

Date : Jeudi 21 février

Heure : 11 h (heure locale)

Information : Table ronde avec le U.S. Food and Agriculture Dialogue - Fermée aux médias

Date : Jeudi 21 février

Heure : 14 h 30 (heure locale)

Information : Table ronde : « Discussion sur les femmes en agriculture et dans le commerce avec le ministre canadien de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire » - Fermée aux médias

Date : Vendredi 21 février

Heure : 9 h (HE)

Information : Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay tiendra une téléconférence avec les médias concernant sa visite à Arlington (Virginie) et à Washington D.C.

Numéro sans frais (Canada/États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003

Code du participant : 8103624#

