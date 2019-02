Le stratège mondial Dr. Parag Khanna rejoint le Conseil consultatif de Henley & Partners





Le Dr. Parag Khanna a rejoint le Conseil consultatif de Henley & Partners, un organe stratégique majeur qui conseille et consulte la haute direction de la société pour les décisions clé, nouveaux projets commerciaux et initiatives humanitaires. Le domaine particulier de conseils du Dr. Khanna portera sur les tendances et scénarios globaux, avec un accent sur les risques systémiques, ainsi que sur les stratégies d'entrée de marché et la stratégie socio-économique, notamment en Asie.

Le Dr. Khanna est conseiller de premier plan en matière de stratégie mondiale, globe-trotter et auteur de plusieurs succès en librairie. Il est fondateur et associé principal de FutureMap, une société de conseils stratégiques en matière de données et de scénarios. Parag, qui a été élu l'une des '75 personnes les plus influentes du 21e siècle', figure dans la 'Smart List' du magazine WIRED. Il est titulaire d'un Doctorat de la London School of Economics et son dernier ouvrage s'intitule "L'avenir est asiatique: commerce, conflit et culture au 21e siècle" (2019). Parag, qui a voyagé dans plus de 100 pays, a été élu Young Global Leader par le Forum économique mondial.

En commentaire à propos de sa nomination, le Dr. Khanna a déclaré: "Je suis ravi de rejoindre le Conseil consultatif de Henley & Partners. Ce sont des novateurs mondiaux, qui soutiennent les gouvernements dans la poursuite de leurs objectifs visant à atteindre l'autonomie fiscale et la croissance via des programmes de migration des investissements. Je suis persuadé que ce partenariat sera passionnant et mutuellement bénéfique. L'activité de la société fait partie de notre avenir; cette tendance mondiale significative ne fera que s'accélérer," a-t-il ajouté.

Le Dr. Christian H. Kälin, président du Groupe Henley & Partners, a affirmé: "Nous considérons que notre rôle est de contribuer à un monde davantage interconnecté et équitable, et l'expérience approfondie du Dr. Khanna en tant que stratège mondial signifie qu'il est la personne toute désignée pour servir en tant que nouveau membre honorable de notre Conseil consultatif en pleine expansion. L'un des aspects positifs sans équivalent de la migration des investissements est qu'elle peut doter les pays de nombreuses sources de recettes durables, sans besoin d'augmenter l'endettement. Cette capacité d'étendre le 'capital souverain' d'un pays en augmentant le nombre de citoyens y contribuant activement a le potentiel de diminuer les inégalités internes aux pays, et entre ceux-ci, et de régler, de façon appropriée, les déséquilibres croissants inhérents au financement traditionnel de la dette souveraine. L'expérience et les compétences du Dr. Khanna sont en parfaite adéquation avec cette dynamique et soutiendront Henley & Partners de manière significative," a-t-il poursuivi.

