Le gouvernement du Canada annonce un investissement important pour lutter contre l'itinérance chez les Autochtones et améliorer leur logement





GATINEAU, QC, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que les Autochtones partout au pays aient un chez-soi sécuritaire et abordable où ils peuvent se bâtir un meilleur avenir, pour eux-mêmes et pour leur famille.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'honorable Jean-Yves Duclos, et le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, ont annoncé un investissement de 638 millions de dollars afin que les Autochtones vivant dans les communautés urbaines, rurales et nordiques obtiennent des logements plus adéquats, maintenant et pour les générations à venir.

Dans le cadre de la stratégie Vers un chez-soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, des fonds sont consacrés à la lutte contre l'itinérance chez les Autochtones dans les centres urbains. Cela comprend un financement visant à maintenir l'approche communautaire, qui offre un meilleur soutien et une plus grande souplesse aux communautés pour réaliser leurs propres initiatives et déterminer les priorités locales, lesquelles permettront de prévenir et de réduire l'itinérance. Cela comprend également des investissements additionnels pour respecter des approches collaboratives semblables établies de concert avec les partenaires autochtones.

Par ailleurs, dans le cadre de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, des fonds sont alloués à la préservation et à l'amélioration des conditions de logement des familles autochtones dans les villes ou centres urbains partout au pays.

Une partie de cet investissement fédéral sera versé par l'intermédiaire de l'Initiative canadienne de logement communautaire, dans le cadre de nouvelles ententes bilatérales plus progressives conclues avec les provinces et les territoires. Cet investissement soutiendra aussi les ménages autochtones qui vivent actuellement dans des logements communautaires. Le reste des fonds alloués par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement sera consacré à des projets de logement pour les Autochtones.

Le gouvernement travaille présentement avec des fournisseurs autochtones de logements, des organisations autochtones nationales et d'autres partenaires pour trouver des approches novatrices à long terme afin de répondre aux besoins des Autochtones en matière de logement, peu importe l'endroit où ils vivent.

Citations

« Améliorer et protéger les logements des Autochtones est une priorité pour notre gouvernement. Un logement sécuritaire et abordable donne un sentiment de sécurité et permet de bâtir des communautés fortes. Un pays aussi prospère que le Canada n'a aucune excuse valable pour laisser des gens vivre dans la rue. Nous avons le devoir d'agir en tant que gouvernement. C'est justement ce que nous faisons depuis notre entrée en fonction; l'annonce d'aujourd'hui en est la preuve. Tout le monde mérite d'avoir un logement où il se sent chez lui. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, le gouvernement annonce de nouveaux investissements afin de réduire l'itinérance parmi les Autochtones vivant dans les centres urbains. Nous savons qu'il reste beaucoup de travail important à faire pour combler les lacunes en matière de logement et d'infrastructure à l'échelle du pays, et nous continuons de collaborer avec les partenaires inuits, des Premières Nations et de la Nation métisse pour mettre en oeuvre des stratégies de logement qui sont fondées sur des distinctions et qui ont été annoncées dans le budget de 2018. »

- L'honorable Seamus O'Regan, C.P., ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Par l'intermédiaire de l'initiative Vers un chez-soi, une somme totale de 413 millions de dollars est réservée aux problèmes d'itinérance des Autochtones dans les centres urbains au cours des neuf prochaines années. Cela représente une augmentation de près de 70 % des fonds réservés aux Autochtones par rapport aux niveaux actuels. Plus précisément, ces fonds comprennent :

261 millions de dollars sur neuf ans pour le volet Itinérance chez les Autochtones afin de maintenir l'approche de proximité et de poursuivre le travail sur les priorités locales;



152 millions de dollars sur neuf ans pour les priorités déterminées en collaboration avec les partenaires autochtones et qui seront progressivement mises en oeuvre sur trois ans.

Dans le cadre de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada , 225 millions de dollars sont alloués à la préservation et à l'amélioration des conditions de logement des familles autochtones dans les villes ou centres urbains partout au pays. Ces fonds comprennent :

, 225 millions de dollars sont alloués à la préservation et à l'amélioration des conditions de logement des familles autochtones dans les villes ou centres urbains partout au pays. Ces fonds comprennent : 200 millions de dollars en investissements fédéraux qui seront versés par l'intermédiaire de l'Initiative canadienne de logement communautaire, dans le cadre de nouvelles ententes bilatérales plus progressives conclues avec les provinces et les territoires, servant à soutenir les ménages autochtones vivant présentement dans des logements communautaires;



25 millions de dollars en faveur de projets de logement pour les Autochtones par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement.

Dans les budgets de 2017 et de 2018, le gouvernement a réservé des fonds pour la mise en oeuvre de chacune des stratégies de logement fondées sur les distinctions, dont :

de 2018, le gouvernement a réservé des fonds pour la mise en oeuvre de chacune des stratégies de logement fondées sur les distinctions, dont : 600 millions de dollars sur trois ans pour soutenir le logement des Premières Nations dans les réserves, dans le cadre d'une stratégie de dix ans sur le logement élaborée en collaboration avec les Premières Nations;



400 millions de dollars sur dix ans à l'appui d'un plan de logement dirigé par les Inuits pour les régions inuites du Nunavik, du Nunatsiavut et des Inuvialuit. Cette somme s'ajoute aux 240 millions de dollars sur dix ans annoncés dans le budget de 2017 pour soutenir le logement au Nunavut ;

;

500 millions de dollars sur dix ans pour soutenir la stratégie de la Nation métisse en matière de logement.

Liens connexes

Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 12:50 et diffusé par :