Avis aux médias - Des refuges pour femmes de l'Alberta reçoivent du financement pour des projets d'entretien, de réparation et de construction





EDMONTON, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Joignez-vous à l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi qu'à des représentants de refuges pour femmes de la région d'Edmonton, pour l'annonce du financement de la rénovation et de la construction de refuges pour femmes à divers endroits en Alberta.

Date : 21 février 2019



Heure : 10 h 50



Lieu : Salle de bal Enoch, Hôtel River Cree 300 East Lapotac Blvd. Enoch (Alberta)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 12:10 et diffusé par :