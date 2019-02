Développement de nouvelles places - Improvisation croisée entre le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation





QUÉBEC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - D'entrée de jeu, il importe de souligner que le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) accueille favorablement le développement accéléré de nouvelles places dans le réseau des services éducatifs à la petite enfance. Il est toutefois souhaitable que les projets se réalisent en respect de la situation réelle sur les différents territoires afin de ne pas créer un surplus de places et un gaspillage d'argent public. En ce sens, le CQSEPE félicite le ministre de la Famille qui dit vouloir procéder à l'actualisation de l'exercice d'adéquation entre l'offre et la demande de places dans l'ensemble des services éducatifs.

Toutefois, il ne faut pas se leurrer et sauter pieds joints dans cette tentative d'appel au calme et de détournement d'attention. Les choses se gâchent rapidement.

En effet, le projet de déploiement universel de la maternelle 4 ans est toujours sur la table à dessin du gouvernement Legault. Au départ, la bataille que nous menons n'en était pas une de clientèle, mais elle était davantage liée au respect des besoins développementaux réels des enfants de 4 ans. Cependant, l'étude d'impact de l'implantation universelle de la maternelle 4 ans, publiée sur le site web du ministère de la Famille, fait craindre le pire pour les services éducatifs en milieu familial. Des conséquences désastreuses sont à prévoir.

« À cette étape-ci, une question s'impose : est-ce que l'entêtement du gouvernement Legault face à son projet de déploiement universel de maternelle 4 ans cache une volonté d'affaiblir et de diminuer considérablement le nombre de services éducatifs offerts en milieu familial ? », se demande Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

La question est légitime et le CQSEPE s'attend à ce que le ministre de la Famille protège et valorise le réseau qu'il représente et ce, en convaincant ses collègues que la place des enfants de 0 à 5 ans, incluant ceux de 4 ans, se trouve dans les services éducatifs en CPE et en milieu familial public. Présentement, nous avons la preuve de ce que l'on avance depuis des semaines : il n'est nullement question de complémentarité. En effet, le développement est entrepris dans deux réseaux distincts et le gouvernement souhaite aller de l'avant en déshabillant Paul pour habiller Jean. « On assiste à de l'improvisation croisée entre deux ministères », conclut madame Lessard.

Mobilisation nationale

La coalition formée du CQSEPE, de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et de l'Association des cadres des CPE (ACCPE) poursuivra ses journées d'actions régionales ce vendredi pour favoriser la signature d'une pétition demandant au gouvernement du Québec de reconnaître l'expertise des CPE et des services éducatifs en milieu familial, de mettre fin au projet de déploiement universel des maternelles 4 ans et de se concentrer sur l'accessibilité et le renforcement des milieux déjà existants.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

