Pour accroître la transparence et la participation citoyenne - Montréal annonce la mise en place des consultations prébudgétaires annuelles





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, Benoit Dorais, ainsi que le conseiller de la Ville et président de la Commission sur les finances et l'administration, Richard Deschamps, annoncent la mise en place de consultations prébudgétaires annuelles. Cette démarche de consultation publique sera confiée à la Commission sur les finances et l'administration, relevant du conseil d'agglomération. La consultation s'adresse à la population montréalaise et aux organismes de Montréal.

« Nous sommes fiers d'annoncer la mise en place des consultations prébudgétaires annuelles à la Ville de Montréal. Ce nouvel exercice démocratique permettra à la population montréalaise et aux organismes de s'exprimer sur plusieurs enjeux pertinents à la préparation du prochain budget de la Ville. Le processus mis en place est un premier exercice qui nous fournira collectivement l'occasion d'expérimenter, d'apprendre et aussi de mesurer l'intérêt qu'il suscitera auprès du public », a indiqué Benoit Dorais.

« C'est avec enthousiasme que je reçois ce mandat de recueillir auprès de la population les suggestions et propositions pertinentes à l'élaboration du budget de la Ville de Montréal. Ce mandat répond à des recommandations maintes fois répétées par la Commission sur les finances et l'administration », a indiqué Richard Deschamps.

Un premier budget participatif à la Ville de Montréal

« Ces consultations seront aussi l'occasion d'entendre les Montréalaises et Montréalais et de réfléchir avec eux sur les modalités à déployer pour l'implantation à Montréal d'une démarche de budget participatif. En effet, notre administration est déterminée à dégager, dès 2020, les ressources nécessaires pour intégrer dans la préparation du "Budget 2021" une dimension issue d'une démarche de participation », a ajouté Benoit Dorais.

Thèmes soumis à la consultation

Plusieurs thèmes seront soumis pour étude publique lors de la consultation prébudgétaire, notamment :

L'équilibre budgétaire : les grands défis

Les incidences du comblement des besoins en matière d'infrastructure sur la politique de la gestion de la dette : avenue, solution et incidences;

Vers un budget participatif;

L'écofiscalité;

Les effets du dépôt du rôle d'évaluation foncière 2020-2021-2022 sur les charges fiscales.

Le processus

La consultation sera menée par la Commission sur les finances et l'administration. Cette instance de consultation publique relève du conseil d'agglomération. Elle est composée de douze élus municipaux issus de la Ville de Montréal, ainsi que des villes liées.

Le calendrier des assemblées publiques et les modalités de participation seront indiqués dans un avis public qui sera diffusé ultérieurement par le Service du greffe. Un document de consultation sera également produit par la Ville de Montréal et diffusé afin d'orienter les participants sur les sujets qui seront soumis à la consultation.

À la suite des consultations, les membres de la Commission adopteront leurs recommandations en assemblée publique. Leur rapport sera ensuite déposé en juin au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Le comité exécutif de la Ville de Montréal en fera l'analyse et y répondra par la suite.

Cette consultation fait suite à l'adoption unanime, en mai 2018, d'une motion des élus du conseil municipal pour que Montréal mette en place des consultations prébudgétaires annuelles.

Les personnes intéressées par cette consultation publique peuvent s'inscrire à l'infolettre des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions.

