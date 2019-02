Toronto Pearson et le Programme de zoothérapie canine d'Ambulance Saint-Jean offrent des services de zoothérapie canine afin d'améliorer l'expérience des passagers à l'Aéroport international Toronto Pearson





Quinze membres de l'équipe de zoothérapie canine participent au Programme de bénévolat de l'équipe d'accueil du plus grand aéroport au Canada

TORONTO, le 20 févr. 2019 /CNW/ - L'Aéroport international Toronto Pearson et le Programme de zoothérapie canine d'Ambulance Saint-Jean unissent leurs efforts afin d'offrir les services de quinze équipes de zoothérapie canine à l'Aéroport international Toronto Pearson. Dans le cadre du programme de bénévolat de l'équipe d'accueil de Toronto Pearson, les équipes de zoothérapie canine d'Ambulance Saint-Jean sillonneront les aérogares 1 et 3 pour procurer du plaisir et contribuer à atténuer l'anxiété ressentie par certains passagers pendant leur voyage.

« À Toronto Pearson, les passagers sont notre passion. Un élément essentiel de notre mission consiste à nous assurer que tous nos passagers sont détendus et à l'aise lorsqu'ils passent par notre aéroport, a déclaré Scott Collier, vice-président, Services des clients et des aérogares, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Nous sommes conscients que voyager peut représenter une source de stress, et la visite amicale d'un chien utilisé à des fins thérapeutiques peut faire toute la différence auprès de voyageurs anxieux. Il est à la fois réconfortant et valorisant d'observer le sourire des gens lorsqu'ils font la rencontre de ces bénévoles à quatre pattes qui leur démontrent un amour inconditionnel dans nos aérogares. »

Il est bien connu qu'interagir avec un chien utilisé à des fins thérapeutiques a une incidence positive, et que cela contribue à atténuer l'anxiété et à créer un sentiment de quiétude. En compagnie de leurs maîtres-chiens qui arboreront une veste ou un blouson de couleur bleue typique de l'équipe d'accueil de Toronto Pearson, les chiens utilisés à des fins thérapeutiques d'Ambulance Saint-Jean, Bella, Cheyenne, Daisey, Ghost, Hunter, Kahlua, Luna, Pumpkin, Ringo Starr, Shep, Snickers, Sofia, et Zorie sillonneront les aérogares 1 et 3 selon un horaire flexible de rotation hebdomadaire. Ces bénévoles à quatre pattes seront facilement reconnaissables grâce à leurs foulards rouge et blanc à l'effigie d'Ambulance Saint-Jean. Nous encourageons les passagers à approcher les chiens et à les caresser afin d'atténuer leur anxiété au moment où ils se trouvent à l'aéroport.

« Nous sommes fiers d'accueillir le Programme de zoothérapie canine d'Ambulance Saint-Jean au sein de l'équipe d'accueil de Toronto Pearson, a affirmé Larry Shack, coordonnateur du Programme de zoothérapie canine d'Ambulance Saint-Jean en collaboration avec Toronto Pearson. Nos équipes de zoothérapie canine sont honorées de perpétuer notre tradition qui consiste à assurer des services à la collectivité en offrant aux passagers de Toronto Pearson les bienfaits des chiens utilisés à des fins thérapeutiques. Ceux-ci contribuent à procurer un sentiment de détente et de bien-être aux passagers qui passent par notre aéroport. »

Les chiens utilisés à des fins thérapeutiques d'Ambulance Saint-Jean et leurs maîtres-chiens viennent s'ajouter à l'équipe d'accueil de Toronto Pearson, un groupe composé de 300 bénévoles qui aident les voyageurs qui transitent par nos aérogares chaque jour. L'équipe d'accueil de Toronto Pearson, qui célèbre son cinquième anniversaire, cumule plus de 1 200 heures de bénévolat par semaine. Elle vient en aide à d'innombrables passagers chaque année. En favorisant un milieu accueillant et relaxant, l'équipe d'accueil a fortement contribué à la marque de reconnaissance pour la qualité des services aéroportuaires décernée à Toronto Pearson en 2017 en tant que meilleur grand aéroport de plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord.

Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. La vision de la GTAA est de faire de Toronto Pearson le meilleur aéroport au monde. En vue de cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. Grâce à un trafic de 47 millions de passagers en 2017, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport international en importance en Amérique du Nord au chapitre de l'achalandage.

Le secteur en périphérie de Toronto Pearson constitue la deuxième plus grande zone d'emploi au Canada. L'aéroport représente plus de 6,3 % du PIB de l'Ontario, emploie directement 49 000 personnes et soutient plus de 300 000 emplois à l'échelle de la province de l'Ontario. Toronto Pearson croit qu'être un bon voisin signifie grandir ensemble avec les collectivités qu'il dessert. À cette fin, l'aéroport s'investit dans des projets de bien social et de développement communautaire grâce à son programme d'investissement dans les communautés, le Propeller Project.

Pour de plus amples renseignements, visitez les comptes Twitter, Facebook ou Instagram de Toronto Pearson.

