Seulement un Canadien sur quatre cotisera à un REER avant la date limite du 1er mars





54 % des Canadiens affirment qu'ils ne cotisent pas du tout à un REER ou un CELI

TORONTO, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Une nouvelle enquête révèle que seulement 26 % des Canadiens prévoient cotiser à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) cette année, soit une baisse par rapport aux 33 % qui ont prévu y cotiser l'année dernière.

La date limite imminente (le 1er mars) de cotisation au REER est une occasion pour les Canadiens d'examiner leurs finances et de déterminer le montant de leur cotisation pour maximiser leur remboursement ou réduire leur impôt sur le revenu.

L'enquête montre également que, bien qu'ils ne pourraient pas respecter la date limite du 1er mars, 46 pour cent des Canadiens vont cotiser à un REER ou à un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) à un moment donné - bien qu'il s'agisse d'une baisse de 13 % par rapport à 2018.

« Les Canadiens devraient tirer profit des possibilités d'épargne à leur disposition lorsque c'est possible », a déclaré Lisa Gittens, professionnelle fiscale principale chez H&R Block. « Avec la hausse de la limite de cotisation au REER et au CELI cette année à 26 500 $ et 6 000 $ respectivement, les Canadiens ont maintenant plus de droits de cotisation que jamais pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, maximiser les remboursements et préparer leur avenir ».

Bien qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les Canadiens ne tirent pas profit des cotisations au REER ou CELI, y compris les demandes financières contradictoires qui rendent difficile d'épargner de l'argent, les Canadiens peuvent toujours reporter toute disponibilité de cotisation pour les deux comptes à la prochaine saison des impôts.

Les contribuables devraient savoir que chaque sous cotisé à un REER est déductible d'impôt, alors que les sommes versées au CELI ne sont pas déductibles d'impôt et n'affecteront pas leur situation fiscale. Pour que leur admissibilité à un REER soit meilleure, les Canadiens doivent produire une déclaration de revenus, même s'ils ne doivent pas d'impôts.

La nouvelle enquête de H&R Block Canada a aussi conclu que :

Seulement 30 % des Canadiens avec un revenu inférieur à 50 000 $ par année avaient l'intention de cotiser à un REER ou un CELI cette année, tandis que près de 7 Canadiens sur 10 (69 %) ayant un revenu de plus de 100 000 $ prévoyaient cotiser à un REER ou un CELI.

Un peu moins de femmes (44 %) que d'hommes (49 %) envisageaient de cotiser à un REER ou un CELI.

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans étaient les plus susceptibles de cotiser (35 %) à un CELI cette année.

Les Canadiens âgés de 35 à 54 (38 %) étaient les plus susceptibles de cotiser à un REER avant la date limite de cette année.

Les résidents des provinces de l'Atlantique étaient les moins susceptibles de cotiser à un CELI ou un REER (32 %), tandis que les résidents de la Saskatchewan étaient les plus susceptibles de le faire (65 %).

étaient les plus susceptibles de le faire (65 %). Les Canadiens étaient plus susceptibles de cotiser à un CELI (32 %) qu'à un REER (26 %).

Nous encourageons les Canadiens à prendre le temps de comprendre comment tirer pleinement parti des prestations et des déductions, en particulier de celles associées aux REER. Pour plus de renseignements, visitez l'un des bureaux de H&R Block ou en ligne à www.hrblock.ca.

À propos de H&R Block Canada

Depuis plus de 55 ans, H&R Block Canada est le chef de file en impôts, avec plus de 1 100 bureaux partout au Canada et un logiciel d'impôts libre-service. Le programme éducatif de H&R Block, l'Académie fiscale, forme et perfectionne continuellement les spécialistes fiscaux. Pour en apprendre davantage, visitez www.hrblock.ca ou appelez 1-800-HRBLOCK.



À propos de l'enquête

Du 6 février au 7 février 2019, une enquête en ligne a été menée auprès de 1 514 adultes canadiens choisis au hasard parmi les membres du Forum Angus Reid. La marge d'erreur -- qui mesure la variabilité d'échantillonnage -- était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés statistiquement selon les données du recensement de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, la langue) pour garantir un échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont dus au fait que les nombres sont arrondis.

SOURCE H&R Block Canada Inc.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 10:58 et diffusé par :