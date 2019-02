Les progrès importants dont fait état la Seamless Air Alliance montrent que la prochaine génération de la connectivité en vol est en passe de devenir une réalité





BARCELONE, Espagne, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- La semaine prochaine au Mobile World Congress, la Seamless Air Alliance communiquera les progrès qu'elle a réalisés dans sa mission consistant à permettre la prochaine génération de connectivité en vol. Cette intervention fait suite à un départ sur les chapeaux de roue pour l'Alliance, qui a vu le nombre de ses membres multiplié par cinq depuis sa première réunion en juin de l'année dernière. L'Alliance dispose d'un nouveau laboratoire de recherche et continue d'enregistrer des progrès via ses trois groupes de travail, en rédigeant des spécifications pour la technologie, les exigences et les opérations.

Cette évolution représente un grand bond en avant dans la réalisation de l'objectif qui est de rendre la connectivité aussi aisée et agréable dans les airs qu'au sol. Occupant une partie du stand d'Airbus (Hall 6, stand 6G34), la Seamless Air Alliance présentera les questions de spécification qui ont été résolues et publiées pour ses membres.

« L'expérience des passagers avec la connectivité en vol reste l'un des grands défis technologiques. Dès le premier jour, nous nous sommes attelés à mener à bien notre mission qui est de réunir les secteurs et les technologies pour faciliter l'accès à l'Internet en vol et rendre son utilisation agréable », explique le PDG de l'Alliance, Jack Mandala.

« J'ai été très encouragé par la réponse enthousiaste et résolue que nous avons reçue et par l'élargissement des domaines de savoir-faire sur lesquels nous pouvons nous appuyer à l'heure où de plus en plus d'entreprises et d'organisations continuent de nous rejoindre », ajoute-t-il.

Annoncée à l'occasion du MWC 2018, la Seamless Air Alliance a pris de l'ampleur et réunit aujourd'hui vingt-trois membres avec plus d'une centaine de collaborateurs issus des membres qui participent à ses trois groupes de travail, et le nombre continue d'augmenter.

La Seamless Air Alliance a été créée par les membres fondateurs Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb et Sprint, et elle a rapidement été rejointe par Air France KLM, Aeromexico et GOL Linhas Aereas Inteligentes et des leaders mondiaux de la technologie comme Astronics, Collins Aerospace, Comtech, Cyient, iDirect, Inmarsat, Intelsat, Latecoere, Nokia et Panasonic.

Aujourd'hui, l'Alliance est heureuse d'annoncer cinq nouveaux membres : Adaptive Channel, Etihad Airways, GlobalReach Technology, Safran et SITAONAIR.

« Nous sommes extrêmement heureux que ces entreprises nous aient rejoints et fassent partie de celles qui oeuvrent à la prochaine génération de la connectivité », explique M. Mandala.

La Seamless Air Alliance permettra aux voyageurs de monter à bord de tout avion, de toute compagnie aérienne, partout dans le monde, et d'utiliser leurs propres dispositifs pour se connecter automatiquement à Internet, sans processus de connexion compliqué et sans se casser la tête à propos des tarifs.

L'Alliance annonce également la parution d'une nouvelle étude de recherche sur les atouts économiques de la normalisation du marché de la connectivité en vol lors du Mobile World Congress. Ce rapport peut être téléchargé depuis https://www.seamlessalliance.com/publications/.

L'Alliance se dirige rapidement vers une démonstration de sa technologie prévue plus tard en 2019, et elle s'attend à susciter énormément d'intérêt à Barcelone de la part de l'écosystème des communications.

