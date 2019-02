Payments Canada choisit SIA comme fournisseur d'applications pour Lynx, le nouveau système de paiement sophistiqué du Canada





Payments Canada a annoncé aujourd'hui avoir choisi SIA comme fournisseur d'applications pour Lynx, le nouveau système de paiement à haute valeur ajoutée du pays. Cette étape dans la modernisation des paiements est l'aboutissement d'un vaste processus de passation de marché auquel ont participé des partenaires clés du secteur, y compris des établissements financiers canadiens.

En avril 2017, Payments Canada avait publié une liste de fournisseurs invités à participer à un processus concurrentiel de passation de marché pour Lynx. Ce processus est terminé et Payments Canada a sélectionné SIA comme fournisseur d'applications Lynx, sous réserve de la négociation de l'accord définitif et de l'approbation réglementaire finale. En étroite collaboration avec Payments Canada et les principaux acteurs du secteur, SIA travaillera à la prochaine version de leur solution d'application de règlement brut en temps réel (RTGS) afin de répondre aux besoins identifiés lors des consultations sur l'avenir des paiements au Canada, en stricte conformité avec les normes de risque canadiennes et internationales. Bien connue sur la scène mondiale en tant que leader des infrastructures et des services de paiement, SIA fournit à plusieurs pays ? tels que le Danemark, la Norvège et la Suède ? leurs systèmes RTGS développés par sa filiale à 100% Perago, le centre d'excellence et de compétence pour les solutions de banque centrale.

""SIA possède une expérience éprouvée de fournisseur de solutions novatrices et sophistiquées acquise dans l'ensemble de l'écosystème mondial des paiements; elle est donc parfaitement à même de soutenir la mise en oeuvre du nouveau système de paiement à haute valeur ajoutée du Canada,a déclaré Gerry Gaetz, président et directeur général de Payments Canada."Nous sommes impatients de nous associer à SIA et à nos principales parties prenantes pour veiller à ce que le produit final réponde aux demandes des Canadiens et renforce l'avantage concurrentiel du Canada sur la scène mondiale."

"Nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour mettre en oeuvre le nouveau système de paiement du Canada, car cela confirme notre rôle essentiel dans les initiatives de modernisation du RTGS. L'établissement du nouveau système central de Payments Canada, qui constitue le tout premier projet de SIA en Amérique du Nord, renforce davantage encore notre position sur le marché international. Nos technologies sécurisées et fiables aident actuellement 20 banques centrales dans le monde à améliorer l'infrastructure de paiement de leur pays afin de suivre le rythme croissant de la transformation numérique", a déclaré Nicola Cordone, directeur général de SIA.

