Gespeg Copper Resources Inc. annonce les résultats de forage du programme de diligence raisonnable de 2018 concernant les résidus Anacon Lead 2, Tetrault 1 et Tetrault 2 à Notre-Dame de Montauban





SASKATOON, Saskatchewan, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), est heureux d'annoncer les résultats de son programme de forage, qui a été complété dans le cadre de la diligence raisonnable visant à évaluer trois parcs à résidus miniers à Notre-Dame de Montauban inclus dans les propriétés sujettes à la lettre d'entente avec DNA Canada Inc. du 17 janvier, 2019. Les résultats de ce programme de forage seront intégrés au rapport NI 43-101 annoncé le 31 janvier, 2019. Au total, 106 trous verticaux ont été complétés sur trois des zones de résidus miniers pendant le programme de forage, totalisant 261 mètres. Les résultats du forage sont les suivants :

Site Trous de forage Longueur totale forée (m) Profondeur Maximum (m) Moyenne Au (g/t) Moyenne Ag (g/t) Moyenne Zn (%) Anacon Lead 2 21 52 6.9 0.35 32.66 1.22 Tetrault 1 31 63 2.6 0.76 95.95 4.71 Tetrault 2 54 146 5.7 0.98 55.33 0.80 Total 106 261 6.9 0.79 62.80 1.95

Les liens suivants présentent la profondeur et la moyenne des teneurs en or, en argent et en zinc de toutes les intersections de résidus. (Tableau 1: Emplacements des collets de trous de forage verticaux, profondeur et moyenne des teneurs en or, en argent et en zinc des intersections de résidus)

Sylvain Laberge «Nous sommes satisfaits des résultats de la campagne de forage. Les teneurs obtenues étaient conformes aux attentes pour le projet de parc à résidus et confirment notre confiance dans l'avancement de la transaction pour le projet de Montauban. Nous pensons que ces teneurs peuvent être économiques pour un projet de traitement des résidus. »

Une foreuse de type Geoprobe a été utilisé et le matériel a été récupéré dans un tube en plastique de 1,5 mètre de long avec un diamètre intérieur de 4,9 centimètres. Les colliers de forage et la zone des résidus ont été étudiés à l'aide d'un GPS portatif Trimble Geo 7X. Le programme de forage de 2018 indique que la stratigraphie des sites de résidus Tetrault 1, Tetrault 2 et Anacon Lead 2 est similaire et consiste en une couche supérieure de sable brun à grain moyen représentant probablement les résultats de l'oxydation en contact pointu avec une couche de sable gris à grain moyen . Le lien suivant présente la localisation des forage verticaux en plan (Drilling Map Montauban)

Tous les échantillons ont été envoyés au Laboratoire ALS Ltd. de Val-d'Or, au Québec. Tous les échantillons sont séchés et pesés. Les échantillons sont ensuite tamisés à -180 microns (80 mesh). Dans le cas d'un duplicata, la fraction fine est divisée également pour créer le duplicata. Un sous-échantillon de 30 grammes est dosé pour l'or par pyro-analyse avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). L'argent et le zinc sont dosés, après une digestion par quatre acides, par ICP avec une finition AES. Les échantillons titrant plus de 100 ppm d'Ag ou 10 000 ppm de Zn sont à nouveau dosés selon la même méthode mais avec une dilution différente.

Gespeg utilise un programme complet d'AQ / CQ comprenant l'insertion de blancs, de doublons et de matériaux de référence certifiés (normes) dans le flux d'échantillons.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été revues par Vincent Jourdain PEng, PH. D. de MRB & Associates. et par Bernard-Olivier Martel, géo., directeur technique de Gespeg Copper Resources. Les deux sont des personnes qualifiées selon le Règlement 43-101.

À propos de Gespeg Copper Resources Inc. : Gespeg est une société d'exploration axée sur le cuivre, en particulier dans une région extrêmement sous-explorée «Gaspé, Québec». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la société est de créer de la richesse pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

