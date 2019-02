Palmarès des meilleures compagnies aériennes de Protégez-Vous - Air Transat : meilleur transporteur canadien





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Transat, reconnue meilleure ligne aérienne vacances au monde en 2018, se démarque à nouveau auprès des voyageurs qui la considèrent comme le meilleur choix parmi les transporteurs canadiens au palmarès des compagnies aériennes du magazine Protégez-Vous. Air Transat se retrouve au 4e rang des 11 compagnies aériennes qui ont été évaluées.

« C'est un honneur d'être reconnus pour la qualité du service que nous offrons aux clients, notamment en ce qui a trait à la réservation, à l'accueil à l'aéroport, à la courtoisie du personnel de cabine et au service en vol, a déclaré Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. Cette première position parmi les transporteurs canadiens rejaillit sur tous nos employés qui, quotidiennement, s'efforcent d'offrir la meilleure expérience de voyage aux 5 millions de passagers qui choisissent Air Transat chaque année. »

Le palmarès des meilleures compagnies aériennes de Protégez-Vous est le résultat d'une enquête menée en ligne du 5 au 12 octobre 2018 auprès de 2 513 répondants qui ont évalué les différents volets de leurs expériences en vol des deux dernières années, soit le processus d'achat des billets et de réservation des sièges, l'accueil avant le vol, la courtoisie du personnel, le service en vol, la propreté de l'avion, les divertissements offerts, les repas et le rapport qualité-prix. De plus, le classement intègre les données sur la ponctualité des vols.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte quelque 5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3 000 personnes. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents (2017-2018)

Meilleure compagnie aérienne du monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleure compagnie de vols nolisés aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

