Invitation aux médias - Gala des Prix d'excellence Cecobois 2019





QUÉBEC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est heureux d'inviter les représentants des médias à assister à la cinquième édition du gala des Prix d'excellence Cecobois célébrant l'utilisation grandissante du matériau bois dans l'industrie de la construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle au Québec et qui se tiendra le jeudi 21 février 2018, de 17 h 30 à 21 h 15, au Palais Montcalm de Québec.

L'événement, animé par Nathalie Clark, sera l'occasion de mettre en valeur les meilleures réalisations québécoises en bois sur le plan de l'architecture, du design, de l'ingénierie et de l'innovation. M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, participera également à l'événement.

À cette occasion, les récipiendaires de la catégorie dédiée aux projets municipaux seront également dévoilés. Rappelons que ce prix vise à souligner la contribution des municipalités à l'essor du matériau bois en construction non résidentielle au Québec et, du même coup, à récompenser les maires et mairesses des municipalités québécoises qui assument un leadership en la matière.

Aide-mémoire



DATE : Jeudi 21 février 2019



HEURE : Cocktail dînatoire de 17 h 30 à 19 h

Gala de 19 h 00 à 21 h 15



ENDROIT : ?Palais Montcalm

995, place D'Youville

Québec (Québec) G1R 3P1



POUR CONFIRMER VOTRE

PRÉSENCE Catherine Gariépy

Cellulaire : (819) 816-4928

