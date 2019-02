Avis aux médias - Le gouvernement du Canada aide les Syndicats des métiers de la construction du Canada





GATINEAU, QC, le 20 févr. 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, annoncera comment le gouvernement donne à tous les Canadiens une chance réelle et équitable de réussir en les aidant à acquérir les compétences et à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir dans une économie en évolution.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 21 février 2019



HEURE : 9 h



ENDROIT : IBEW Local 2085 Training

Centre

550, avenue Notre Dame

Winnipeg (Manitoba)

