Le Dreamliner de WestJet inaugure son premier vol commercialisé





CALGARY, le 20 févr. 2019 /CNW/ - On a célébré aujourd'hui le baptême de l'air officiel du Dreamliner de WestJet, qui a quitté la piste de l'Aéroport international Toronto Pearson pour effectuer son premier vol commercialisé. L'avion, en route pour Calgary, transportait pour la toute première fois des invités de WestJet.

« Le premier vol commercialisé du Dreamliner qui a eu lieu aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts », a affirmé Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. « L'avenir réserve de grandes choses pour le premier 787 à propulser WestJet sur la scène internationale, dont le numéro de queue est 901. »

L'appareil effectuera des vols intérieurs durant la formation du personnel et aux fins de conformité réglementaire avant le premier vol international entre Calgary et Londres (Gatwick) le 28 avril.

« Les Canadiens peuvent s'attendre à un produit de la plus haute qualité, jumelé à l'expérience invité remarquable qui a fait de nous le transporteur aérien préféré au Canada selon TripAdvisor », a poursuivi M. von zur Muehlen

WestJet a pris livraison du premier de dix Boeing 787-9 Dreamliner en janvier 2019 et a reçu le deuxième Dreamliner le 19 février 2019. Le transporteur aérien recevra un troisième avion en mars. L'emplacement et les trajets des sept autres appareils n'ont pas encore été annoncés.

WestJet a également l'option de se procurer dix appareils supplémentaires entre 2020 et 2024.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

Lauréate 2017 et 2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

L'entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet.

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blogue.westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 09:10 et diffusé par :