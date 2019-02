Marriott Bonvoy et Manchester United annoncent un partenariat marketing global





Les membres du programme de fidélité de Marriott International, Marriott Bonvoy, bientôt au coeur de l'action

LONDRES, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Marriott International (NASDAQ: MAR) et Manchester United (NYSE:MANU) ont annoncé aujourd'hui un partenariat marketing de plusieurs années, ce qui donnera aux 120 millions de membres du programme de fidélité Marriott Bonvoy un accès exclusif à des moments privilégiés dans l'univers de Manchester United, notamment en devenant le temps d'une journée le speaker du club ou le responsable de l'équipement.

Ce nouveau partenariat marketing est lancé aujourd'hui et s'accompagne d'un film de présentation dans lequel on retrouve certains visages emblématiques de Manchester United et de l'équipe de direction, nous faisant revivre des moments magiques du passé.

Richard Arnold, Directeur général de Manchester United Group, a déclaré :

« Marriott International est un leader dans son secteur, aussi sommes-nous ravis de ce partenariat avec Marriott qui lance son nouveau programme de fidélité, Marriott Bonvoy. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer des moments inoubliables aux membres de Marriott Bonvoy, en leur faisant vivre des sensations fortes que seul Manchester United peut apporter aux fans du monde entier. »

Grâce au programme de fidélité Marriott Bonvoy, les membres ont accès au formidable portefeuille de marques et de propriétés présentes dans 130 pays et territoires, ainsi qu'à des avantages inégalés et à des expériences uniques grâce à Marriott Bonvoy Moments.

Responsable du marketing mondial, Marriott International, Karin Timpone, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'offrir aux membres de Marriott Bonvoy des avantages incomparables, qui incluent désormais des expériences uniques avec Manchester United. Ce partenariat marketing permet à nos membres de vivre des moments de jeu VIP uniques en utilisant les points qu'ils ont accumulés pendant leurs séjours dans les hôtels. Leurs points leur permettront de vivre des expériences exclusives et sans précédent. »

Marriott Bonvoy Moments permet à ses membres de miser leurs points de fidélité pour gagner l'une des 8 000 expériences proposées, qu'il s'agisse de divertissements, de sports, d'expériences culinaires et autres expériences internationales. Les moments uniques proposés par Manchester United pour lesquels les membres peuvent faire une enchère incluent :

« L'expérience du Speaker de stade » ? les membres de Marriott Bonvoy auront la chance de se rendre dans les coulisses du mythique « Théâtre des rêves », en assistant le speaker du stade dans ses préparatifs d'avant-match. Avant le match, le membre et un invité s'imprégneront de l'ambiance sur le terrain avant de profiter d'un accueil VIP, en bénéficiant notamment de billets pour le match et d'une rencontre avec d'anciens joueurs.

Accueil de l'équipe à son arrivée à Old Trafford ? Les membres et leurs invités arrivant à Old Trafford le jour du match rencontreront une légende de Manchester United sur le terrain avant de se rendre dans le tunnel d'accès des joueurs afin d'être en position privilégiée pour accueillir l'équipe à sa sortie du bus, juste avant qu'elle ne regagne le vestiaire pour se préparer au match.

« Expérience en tant que responsable de l'équipement » ? Les membres et un invité pourront ajouter la dernière petite touche de magie au vestiaire d'Old Trafford en aidant à préparer l'équipement pour le match aux côtés du Responsable de l'équipement. Ils l'assisteront dans cette préparation avant l'arrivée des joueurs puis rejoindront le bord du terrain où ils rencontreront une légende de Manchester United. Après ce travail de dur labeur, les membres pourront profiter et se détendre tout en bénéficiant de l'accueil VIP avant et après le match.

Pour voir la gamme complète des Marriott Bonvoy Moments avec Manchester United : www.moments.marriottbonvoy.com

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basé à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis et possède un portefeuille de plus de 6 900 établissements répartis entre 30 grandes enseignes hôtelières présentes dans 130 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et administre des centres de villégiature dans le monde entier. La société propose désormais un programme de fidélité, Marriott BonvoyTM , qui remplace Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards®, et Starwood Preferred Guest®(SPG). Pour plus d'informations, consultez notre site Web www.marriott.com, et pour connaître les dernières actualités rendez-vous sur www.marriottnewscenter.com. Rejoignez-nous aussi sur Facebook et @MarriottIntl sur Twitter et Instagram.

À propos de Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy est le nouveau programme de voyage de l'entreprise bâti sur la conviction que voyager enrichit ses membres et le monde qui les entoure. Lancé en février 2019, Marriott Bonvoy remplace Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards et Starwood Preferred Guest (SPG). Composé d'un portefeuille de marques extraordinaires où vous pouvez gagner et échanger, en plus d'offrir environ 120 000 destinations pour randonnées et aventures sur Marriott Bonvoy Moments, le programme de voyage permet aux membres d'explorer le monde et de vivre leurs passions. Sous les cinq niveaux Élite de Marriott Bonvoy, le statut est plus facilement atteignable que jamais. Avec une devise unique, gagner et échanger des points est plus rapide et plus simple, et les membres peuvent gagner des points plus rapidement grâce aux cartes de crédit co-marquées de Chase et d'American Express. Lorsque les membres font la réservation directement sur Marriott.com, ils bénéficient de tous les avantages du statut Élite, y compris le Wi-Fi gratuit et amélioré et des tarifs exclusifs réservés aux membres, et sur l'application Marriott, ils bénéficient du check-in et check-out mobile, Mobile Requests et, lorsqu'il est disponible, Mobile Key. En plus de proposer un programme de voyage puissant, Marriott.com offre également 30 marques extraordinaires à réserver, des expériences sans fin et les meilleurs tarifs disponibles. Pour vous inscrire gratuitement ou pour plus d'informations sur Marriott Bonvoy, visitez le site MarriottBonvoy.com. Pour télécharger l'application Marriott, allez ici. Les voyageurs peuvent également se connecter avec Marriott Bonvoy sur Facebook, Twitter et Instagram.

A propos de Manchester United

Manchester United est l'une des équipes sportives les plus populaires et les plus prestigieuses au monde, et pratique l'un des sports les plus appréciés de la planète. Forts de nos 141 années d'existence, nous avons remporté 66 trophées, ce qui nous a permis de créer la première marque de sport au monde et de faire naître une communauté mondiale de 659 millions de supporters. Notre vaste communauté de passionnés fournit à Manchester United une plate-forme mondiale lui permettant de générer des revenus importants à partir de sources multiples, notamment grâce aux sponsoring, au merchandising, aux licences de produits, aux nouveaux médias et mobiles, aux diffusions et aux matchs.

