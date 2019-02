Le conseil d'administration d'Accedian nomme le fondateur Patrick Ostiguy au poste de président et Dion Joannou au poste de PDG





Accedian, le chef de file du marché des solutions de gestion de la performance réseau, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Patrick Ostiguy, fondateur de la société, au poste de président exécutif de son conseil d'administration. Dion Joannou, qui occupait précédemment le poste de directeur de l'exploitation d'Accedian, assurera désormais la fonction de président-directeur général. M. Joannou a également été nommé directeur du conseil d'administration. Dans ses nouvelles fonctions, M. Ostiguy consacrera son attention aux clients et aux partenaires tout en travaillant avec M. Joannou afin de façonner la vision et la stratégie de l'entreprise. M. Joannou travaillera en étroite collaboration avec M. Ostiguy, l'équipe de direction et le conseil d'administration pour mener la société vers sa prochaine phase de croissance et sa réussite globale.

« Je suis ravi que Dion ait accepté le poste de PDG », a déclaré Patrick Ostiguy. « Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble au cours des 18 derniers mois, et je suis très impressionné par sa passion, son dévouement et par la façon dont il a, en si peu de temps, contribué à transformer la société pour en faire un chef de file en matière de visibilité des performances réseaux et applicatives à la fois pour les prestataires de services et les entreprises. Avec plus de 30 ans passées au sein de l'industrie, les connaissances opérationnelles et l'expérience internationale de M. Joannou en font la personne idéale pour exercer le rôle de PDG alors que nous poursuivons notre croissance et accompagnons nos clients à travers leurs parcours de transformation numérique. Nous avons beaucoup de chance de compter un membre d'un tel calibre au sein de notre organisation. Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise. »

« Dion est un dirigeant connu et respecté dans l'industrie de la technologie, avec qui j'ai eu le privilège de travailler au cours des deux dernières années », a déclaré Tom Manley, directeur principal et chef de l'administration de Bridge Growth Partners et administrateur principal d'Accedian. « Il a connu un nombre impressionnant de réussites tout au long de sa carrière en occupant des fonctions de cadre supérieur dans plusieurs grandes entreprises du secteur, dont Viavi et Nortel Networks, mais aussi en assumant plusieurs postes de directeur et de président au sein de plusieurs conseils d'administration. Au nom de Bridge Growth Partners, je suis ravi que M. Joannou devienne notre nouveau PDG et je suis impatient de voir la société continuer de croître et d'évoluer sous sa direction. »

« J'ai été impressionné par les personnes avec lesquelles j'ai eu la possibilité de travailler à travers l'organisation depuis que j'ai rejoint Accedian il y a un peu moins de 2 ans, et je suis véritablement honoré d'avoir gagné la confiance et le soutien du conseil d'administration et de l'équipe de direction pour relever ce nouveau défi en tant que PDG. Patrick a accompli un travail incroyable pour bâtir une organisation de classe mondiale au cours des 15 dernières années », a affirmé Dion Joannou. « Je suis impatient de travailler avec Patrick, Tom et le reste de l'équipe en vue de proposer une valeur exceptionnelle à nos clients, partenaires et investisseurs. »

Sous la direction de M. Joannou, Accedian poursuivra sa mission visant à proposer aux prestataires de services et aux entreprises une visibilité exceptionnelle des performances réseaux et applicatives de bout en bout qui améliore profondément l'expérience utilisateur et augmente la rentabilité.

À propos de Dion Joannou

M. Joannou est un chef d'entreprise chevronné avec plus de 30 ans d'expérience mondiale et multifonctionnelle dans la technologie logicielle, mobile, cloud et les solutions informatiques axées sur les entreprises. M. Joannou est reconnu pour sa capacité à former des alliances stratégiques avec des dirigeants d'organisations, et il possède une vaste expérience dans la formation et la fidélisation d'équipes hautement performantes tout en augmentant l'efficacité opérationnelle.

M. Joannou apporte à Accedian sa riche expertise dans le domaine de la commercialisation spécifique à l'industrie. Avant de rejoindre Accedian, il a occupé pendant 2 ans le poste de vice-président sénior des ventes et de l'activation des services réseau (NSE) chez Viavi (précédemment dénommée JDSU) dans le secteur de l'assurance des performances réseaux. Précédemment, il a travaillé chez Nortel Networks pendant 14 ans, où il a occupé plusieurs postes de direction de haut niveau, supervisant les ventes, la commercialisation, les opérations, l'assistance et le marketing dans les activités IP et sans fil. Au cours de ces années passées chez Nortel, il a successivement dirigé le compte de Vodafone Group en étant basé en Europe, il a été le président de la région Caraïbes/Amérique latine, le directeur de la stratégie pour Nortel à l'échelle internationale et le président de l'ensemble de la région Amérique du Nord, y compris des segments Entreprise et Prestataire de services. Entre Nortel et Viavi, M. Joannou a aussi occupé divers postes directifs, exécutifs et administratifs pour plusieurs entreprises dans les domaines de la technologie, des services et de l'investissement.

Il est titulaire d'une licence de la Southern Illinois University et d'un MBA en commerce international de l'université de Miami.

À propos d'Accedian

Accedian offre une visibilité exceptionnelle de bout en bout des performances réseaux et applicatives, pour le contrôle de la meilleure expérience numérique possible pour l'utilisateur final. La visibilité complète sur l'ensemble de l'infrastructure physique et logicielle, cloud et virtualisée sur l'ensemble de la chaîne des applications et services de réseau permet aux prestataires de services et aux entreprises de réussir leur transformation, d'utiliser le plus efficacement possible les actifs numériques afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux et de renforcer leur compétitivité.

Accedian est un spécialiste établi dans l'instrumentation des réseaux de toutes les tailles, avec les solutions de la plateforme SkyLIGHTtm qui évolue pour contrôler les réseaux multinationaux. Depuis 2005, Accedian s'est associée avec ses clients pour fournir des solutions dans le monde entier, les aidant à améliorer la performance de l'expérience utilisateur.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://accedian.com/.

À propos de Bridge Growth Partners

Bridge Growth Partners, LLC est une société de capital-investissement à la structure unique et axée sur la croissance qui se concentre sur l'investissement dans les secteurs de la technologie et des services financiers orientés vers la technologie. Bridge Growth Partners s'engage envers l'investissement basé sur les relations, en mettant l'accent sur le soutien de la croissance, l'excellence opérationnelle et la gouvernance de classe mondiale dans les entreprises de son portefeuille afin de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes.

Pour plus d'informations sur Bridge Growth Partners, rendez-vous à l'adresse http://www.bridgegrowthpartners.com.

