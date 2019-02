TerraPay élargit son empreinte en Asie et s'associe à Pan Asia Bank pour permettre des virements instantanés vers le Sri Lanka





AMSTERDAM et COLOMBO, Sri Lanka, February 20, 2019 /PRNewswire/ --

? Les migrants sri-lankais vivant dans le monde entier peuvent désormais envoyer de l'argent instantanément, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur n'importe quel compte bancaire au Sri Lanka

TerraPay s'est associée à Pan Asia Bank, ce qui permet aux partenaires du réseau TerraPay d'effectuer des virements transfrontaliers instantanés sur tous les comptes bancaires au Sri Lanka. Autrement dit, les migrants sri-lankais du monde entier peuvent envoyer de l'argent à leur famille et à leurs amis dans leur pays d'origine par le biais des points de vente partenaires de TerraPay, ainsi que du site web et de l'application mobile de l'entreprise. Ils peuvent ainsi virer instantanément l'argent sur le compte bancaire des destinataires. Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717237/TerraPay_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/824365/TerraPay_Pan_Asia_Bank.jpg )



TerraPay est un réseau de paiement en temps réel, de faibles montants, qui relie tous les instruments financiers à l'échelle planétaire. L'entreprise facilite l'interopérabilité des portefeuilles mobiles sur les marchés internationaux, régionaux et nationaux. Le moteur d'interopérabilité de TerraPay permet aux clients d'envoyer et de recevoir des transactions en temps réel sur différents instruments et plateformes de paiement, ceci dans de nombreuses régions du globe.

Aniruddha Sane, directeur des affaires de TerraPay, a commenté à ce sujet : « Nous sommes très heureux de nous associer à Pan Asia Bank, une grande banque du Sri Lanka, pour faciliter des virements instantanés vers plus de 10 millions de comptes bancaires. À l'échelle mondiale, TerraPay permet à plus de 1,5 milliard de comptes bancaires et plus de 200 millions de portefeuilles d'argent mobile dans plus de 50 pays de recevoir des virements transfrontaliers en temps réel. Nous avons pour objectif de doubler ces chiffres d'ici 2020 et l'Asie sera le fer de lance de cette croissance ».

Gerald Wanigarathne, directeur général adjoint des technologies de l'information chez Pan Asia Bank, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à TerraPay dans le cadre de notre stratégie d'expansion dans le secteur des transferts de fonds et d'offrir à nos clients un service pratique et rapide de virements à travers notre réseau bancaire. Cela va renforcer, sans aucun doute, la capacité de Pan Asia Bank à offrir une plus large gamme de services bancaires à nos clients actuels et potentiels ».

À propos de TerraPay

TerraPay est le premier système d'échange de paiement mobile au monde, qui offre des services de traitement, de compensation et de règlement des transactions B2B destinés aux portefeuilles mobiles. La technologie de pointe de TerraPay joue le rôle de moteur d'interopérabilité qui permet aux clients de ses partenaires d'envoyer et de recevoir des transactions en temps réel sur différents instruments et plateformes de paiement et dans de multiples régions du globe.

TerraPay est une entreprise B2B créée par Comviva, un acteur de premier mondial de l'apport de solutions financières mobiles faisant partie du groupe Mahindra, lequel représente 21 milliards de dollars. TerraPay est enregistrée et réglementée dans plusieurs juridictions. Au Royaume-Uni, elle est réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA), une instance de régulation du secteur financier britannique.

Contact pour les relations publiques :

TerraPay

Sundeep Mehta

media@terrapay.com



Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 09:00 et diffusé par :