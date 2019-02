Dévoilement des candidats au Prix Nouvelle génération de photographes, présenté par l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada et la Banque Scotia





TORONTO, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Pour une deuxième année, l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada et la Banque Scotia dévoilent la liste des 23 artistes en nomination pour le Prix Nouvelle génération de photographes 2019.

Félicitations aux photographes en nomination :

Rebecca Bair, Ottawa (Ontario) Alice Boutten, Rimouski (Québec) Matthew Brooks, Montréal (Québec) Hannah Campbell, Vancouver (Colombie-Britannique) Sam Cotter, Toronto (Ontario) Hannah Doucet, Winnipeg (Manitoba) Seamus Gallagher, Halifax (Nouvelle-Écosse) Andrew Godsalve, Hinton (Alberta) Zackery Hobler, Toronto (Ontario) Zainab Hussain, Ottawa (Ontario) Katherine Nakaska, Toronto (Ontario) Anna Kasko, Vancouver (Colombie-Britannique) Thibaut Ketterer, Montreal (Québec) Luther Konadu, Winnipeg (Manitoba) Paulina MacNeil, Boston (Massachusetts) Ethan Murphy, Toronto (Ontario) Zinnia Naqvi, Montreal (Québec) Wynne Neilly, Hamilton (Ontario) Curtiss Randolph, Toronto (Ontario) Nicholas Aiden Ryan, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Melissa Tremblett, Cornerbrook (Terre-Neuve-et-Labrador) Graeme Wahn, Vancouver (Colombie-Britannique) Matthew Wong, Surrey (Colombie-Britannique)

Ces artistes canadiens talentueux ont été sélectionnés par le comité de nomination du Prix Nouvelle génération de photographes, qui est composé de 12 spécialistes de la photographie provenant d'universités et de collèges canadiens.

« Le Prix Nouvelle génération de photographes offre une formidable occasion d'admirer certaines des oeuvres photographiques les plus belles et les plus originales produites par des artistes de la relève, » a souligné Andrea Kunard, conservatrice associée à l'Institut canadien de la photographie. « Ce prix récompense leur vision artistique et, plus important encore, il offre soutien et encouragement aux candidats et aux gagnants. »

Trois gagnants seront sélectionnés parmi les candidats au Prix Nouvelle génération de photographes par un éminent jury d'experts de la photographie, d'artistes et de leaders de la communauté du Canada et d'ailleurs. Les gagnants, dont les noms seront dévoilés le 3 avril 2019, recevront chacun un prix en argent de 10 000 $. De plus, ils participeront à une exposition collective à l'Hôtel Gladstone de Toronto du 1er mai au 9 juin 2019 dans le cadre du festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia, puis au PhotoLab de l'Institut canadien de la photographie situé au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, le 27 septembre 2019.

Les membres du jury sont :

Ann Thomas , conservatrice en chef intérimaire, Musée des beaux-arts du Canada , présidente du jury;

conservatrice en chef intérimaire, Musée des beaux-arts du , présidente du jury; Angela Grauerholz , artiste et ancienne lauréate du Prix de photographie Banque Scotia (2015);

, artiste et ancienne lauréate du photographie Banque Scotia (2015); Deanna Pizzitelli , artiste et ancienne lauréate du Prix Nouvelle génération de photographes (2018);

, artiste et ancienne lauréate du Prix Nouvelle génération de photographes (2018); Erandy Vergara , conservatrice indépendante.

Pour en savoir plus sur le Prix Nouvelle génération de photographes et sur l'engagement de la Banque Scotia envers les arts, consultez le site https://www.banquescotia.com/arts.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 97 000 employés et ses actifs, à 998 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, consultez le site www.banquescotia.com et suivez-nous sur Twitter.

À propos de l'Institut canadien de la photographie



L'Institut canadien de la photographie est un centre de recherche multidisciplinaire qui se consacre à l'histoire, à l'évolution et à l'avenir de la photographie sous toutes ses formes. L'Institut a été créé en 2015, et inauguré officiellement en 2016. Ses collections, auxquelles s'ajoutent régulièrement de nouveaux dons, ont été constituées à partir de la collection de photographies du Musée des beaux-arts du Canada, de celle de l'ancien Musée canadien de la photographie contemporaine et de photographies tirées des archives de l'Office national du film du Canada. Partie intégrante du Musée des beaux-arts du Canada, l'Institut canadien de la photographie reçoit un soutien exceptionnel de ses partenaires fondateurs : la Banque Scotia, le fonds Archive of Modern Conflict (AMC) et la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Pour de plus amples renseignements sur l'Institut canadien de la photographie, veuillez parcourir le site beaux-arts.ca/icp.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et contemporain du Canada. En outre, il réunit une prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècles, d'importantes oeuvres autochtones, américaines et asiatiques ainsi qu'une collection remarquable d'estampes, de dessins et de photographies. Depuis sa fondation en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site du Musée des beaux-arts du Canada et suivez-le sur Twitter @NatGalleryCan, Facebook, YouTube et Instagram.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 09:00 et diffusé par :