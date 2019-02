Upper Bay mène le groupe d'investisseurs pour l'acquisition de Tidewater Transportation & Terminals





VANCOUVER, Washington, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Upper Bay Infrastructure Partners («?Upper Bay?»), Ullico, fonds et comptes gérés par BlackRock, Silverfern et certains autres coinvestisseurs (collectivement, le «?groupe d'investisseurs?») sont heureux d'annoncer qu'ils ont acquis Tidewater Transportation & Terminals («?Tidewater?») auprès de Stonepeak Infrastructure Partners («?Stonepeak?»).

Tidewater, fondée en 1932, a évolué pour devenir une société de transport de marchandises multiples et de terminaux au service des besoins diversifiés et changeants en matière de transport du Nord-Ouest Pacifique. Avec son siège social situé à Vancouver, dans l'État de Washington, la zone d'exploitation de la société couvre 748 kilomètres sur le réseau du fleuve de Columbia et de la rivière Snake, du port d'Astoria sur la côte de l'Oregon au port intérieur de Lewiston en Idaho. En 2014, Tidewater a fait l'acquisition de la société West Coast Marine Cleaning sise à Vancouver, ajoutant le nettoyage, le confinement et l'évacuation des déchets industriels à ses services dans le Nord-Ouest Pacifique. En outre, Tidewater a acquis Island Tug and Barge en 2017. Island Tug and Barge, dont le siège social est situé à Burnaby, en Colombie-Britannique, est le plus important transporteur en vrac de produits pétroliers raffinés de la côte Ouest.

«?Tidewater est la première société de transport en eaux intérieures du Nord-Ouest?», a déclaré Marietta Moshiashvili, associée directrice et présidente-directrice générale d'Upper Bay Infrastructure Partners. «?Cette acquisition nous offre une occasion unique d'ajouter une société exceptionnelle à notre portefeuille d'investissements. Nous nous réjouissons de nous inscrire dans l'héritage et la croissance de Tidewater.?»

«?L'équipe de direction de Tidewater est enthousiaste à l'idée que Upper Bay et le groupe d'investisseurs en soient les nouveaux propriétaires?», a déclaré Bob Curcio, président-directeur général de Tidewater. «?Lorsqu'elle envisage l'avenir de la société, la priorité absolue de l'équipe de direction est de s'assurer que ses clients continuent de bénéficier du même service économique et de haute qualité offert par Tidewater depuis 87 ans.?» Curcio a ajouté : «?Tidewater demeure attachée à un niveau élevé d'éthique et d'intégrité professionnelles, ainsi qu'à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la conformité réglementaire.?»

«?Nous connaissons les dirigeants de Upper Bay depuis plus d'une décennie et nous sommes convaincus qu'avec un tel groupe d'investisseurs, Tidewater n'aurait pas pu être entre des mains plus appropriées et plus compétentes?», a déclaré Trent Vichie, cofondateur et co-président-directeur général de Stonepeak Infrastructure Partners. «?Nous sommes ravis de ce que Bob et le reste de l'équipe de direction de Tidewater ont été en mesure d'accomplir ces six dernières années sous la gérance de Stonepeak et nous sommes impatients de voir le succès de la société dans les années à venir.?»

Mario Maselli, associé directeur et président d'Upper Bay Infrastructure Partners, a ajouté : «?Tidewater offre un service sans égal à sa clientèle en tant que transporteur de barges dans le Nord-Ouest, et nous avons hâte de nous développer sur cette base solide. Tidewater fournit une solution de transport importante et respectueuse de l'environnement pour les clients du Nord-Ouest Pacifique.?»

Bracewell LLP a agi en qualité de conseiller juridique principal pour Upper Bay. Evercore a agi en qualité de conseiller financier de Stonepeak et Tonkon Torp LLP a agi en qualité de conseiller juridique principal. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Tidewater

Tidewater, a été fondée en 1932, a évolué, passant d'une ligne de barges gérant principalement du blé, pour devenir Tidewater Holdings Inc., une société de transport de marchandises multiples, de terminaux, et de construction et réparation maritime au service des besoins diversifiés et changeants en matière de transport du Nord-Ouest Pacifique. Sa filiale de produits raffinés et de pose de câbles sous-marins ITB Marine exerce ses activités dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, depuis plus de 50 ans. West Coast Marine, sa filiale de nettoyage industriel et de navires et de transport de déchets est au service du Nord-Ouest Pacifique depuis 1990. Située à Vancouver, dans l'État de Washington, avec près de 300 employés dans l'État de Washington et l'État de l'Oregon, la zone d'exploitation de Tidewater s'étend sur 748 kilomètres sur les réseaux du fleuve de Columbia et de la rivière Snake, du port intérieur de Lewiston, en Idaho, au port d'Astoria, en Oregon, sur la côte Pacifique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.tidewater.com.

Island Tug and Barge (ITB) est au service de la côte ouest du Canada, des États-Unis et de l'Arctique depuis plus de 50 ans. Acheté par Tidewater Canada, Inc. en septembre 2017, le siège social et l'établissement de maintenance Cherry Point d'ITB sont situés à Burnaby, en Colombie-Britannique. La société fournit également des services spécialisés de remorquage, de logistique maritime, de bateaux-remorqueurs et de barges. ITB Subsea, une division d'ITB, fournit une large gamme de services maritimes, y compris la pose de câbles sous-marins, des services de véhicules télécommandés et la construction maritime. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter www.islandtug.com.

À propos de Upper Bay

Upper Bay Infrastructure Partners est une société d'investissement privée indépendante principalement axée sur des investissements diversifiés en capital-investissement dans des infrastructures nord-américaines. Upper Bay cible à la fois des actifs matures et stables ainsi que des investissements dans des infrastructures axées sur la croissance, en partenariat avec les principaux exploitants et promoteurs. Upper Bay cherche à investir dans les infrastructures principalement dans les secteurs suivants : transport, électricité et services publics, secteur intermédiaire et télécommunications. Upper Bay a été fondée en 2018 par d'anciens dirigeants de Nuveen (anciennement TIAA-CREF) et son siège social se trouve à New York. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.ubaycap.com.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est un cabinet de capital-investissement spécialisé dans les infrastructures dont le siège social est situé à New York, avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Stonepeak investit dans des sociétés et des projets à long terme qui fournissent des services essentiels aux clients et cherche à s'associer activement à des équipes de direction de grande qualité, à faciliter les améliorations opérationnelles et à fournir du capital pour des initiatives de croissance. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.stonepeakpartners.com.

