VistaJet s'associe à Scuderia Ferrari Mission Winnow pour le Championnat du monde de Formule 1 2019





LONDRES, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la première et l'unique compagnie d'aviation d'affaires mondiale, a annoncé son partenariat avec l'équipe Scuderia Ferrari Mission Winnow en tant que Fournisseur officiel de voyages en jet privé.



Avec le programme serré du calendrier des courses et souvent que quelques jours entre les Grands Prix, VistaJet aidera l'équipe à optimiser ses temps de déplacement et de transfert tout au long de la saison Formule 1 2019. Dans un secteur où la vitesse et l'efficacité sont primordiales, l'équipe Scuderia Ferrari Mission Winnow utilisera davantage le temps passé en dehors des circuits pour arriver dans des conditions optimales.

Après de nombreuses années de compétition avec Ferrari et comme pilote officiel du Championnat du monde d'endurance (World Endurance Championship ? WEC) FIA, Thomas Flohr, Fondateur et Président de VistaJet, connaît les exigences de la course et l'intense concentration nécessaire pour performer avec une telle pression. Avec sa Ferrari 488 GTE, Thomas est arrivé en deuxième position aux 24 Heures du Mans 2018 aux côtés de ses coéquipiers Giancarlo Fisichella et Francesco Castellacci.

En annonçant le partenariat, Thomas Flohr a déclaré : « Je suis extrêmement fier de soutenir l'écurie la plus emblématique et la plus performante au monde. L'innovation, la technologie et l'efficacité sont des valeurs que nous partageons tous les deux. VistaJet assurera à Scuderia Ferrari Mission Winnow des déplacements en toute transparence, afin que l'équipe se concentre sur ce qui est important : la compétition sur les circuits ».

VistaJet accorde la plus haute importance au service et à l'excellence opérationnelle. Sur sa flotte de plus de 70 aéronefs, VistaJet a effectué plus de 146 000 vols dans le monde entier, assurant en toute sécurité les vols de plus de 360 000 passagers vers plus de 1 900 aéroports à l'échelle mondiale.

Thomas Flohr ajoute : « Une nouvelle saison commence, une nouvelle équipe assurera le pilotage et nous serons tous présents pour encourager Sebastian Vettel, Charles Leclerc et tous les autres membres de la Scuderia Ferrari Mission Winnow ».

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie d'aviation mondiale. Sur sa flotte de plus 70 jets d'affaires aux couleurs argent et rouge, VistaJet a organisé des vols pour des sociétés, gouvernements et clients privés dans 187 pays, couvrant 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la compagnie a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à une flotte entière tout en payant uniquement les heures pendant lesquelles ils volent, sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété de l'avion. Le statut de membre Program signature de VistaJet offre à ses clients un abonnement sur mesure pour les heures de vol sur sa flotte de jets moyen-courrier et long courrier, pour les faire voyager par avion n'importe où et n'importe quand. Les clients peuvent également demander des vols Direct uniques à travers la première application de réservation de bout en bout du secteur ou une équipe mondiale disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

VistaJet fait partie de Vista Global Holding, le leader mondial des solutions de vols d'affaires, intégrant un portefeuille unique de sociétés proposant des solutions « asset lite » couvrant tous les aspects essentiels de l'aviation d'affaires.

