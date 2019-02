IDEMIA fait évoluer sa structure, pour renforcer sa place de leader mondial de l'Identité Augmentée, et nomme Pierre Barrial à la tête de sa nouvelle division Secure Entreprise Transactions





Le groupe IDEMIA a annoncé aujourd'hui la nomination de Pierre Barrial au poste de Directeur général délégué en charge de la division nouvellement créée Secure Entreprise Transactions (SET).

Yann Delabrière, CEO du groupe IDEMIA, a annoncé aujourd'hui le regroupement au sein d'une division unique de l'ensemble des activités Transactions du groupe (Financial institutions, Mobile operators, Connected objects). Le projet d'organisation de la division prévoit le regroupement de ses activités digitales au sein d'une business unit dédiée.

Cette nouvelle division sera dirigée par Pierre Barrial, Directeur général délégué du groupe, qui dirigeait jusque-là la business unit Financial institutions d'IDEMIA.

Les clients d'IDEMIA ? banques, fintechs, operateurs télécom, fabricants de smartphones, opérateurs de l'IoT, constructeurs automobiles ? relèvent les défis de la transition vers les services online et le digital. Dans ce contexte, alors qu'IDEMIA poursuivra le développement de son expérience historique sur des technologies de pointe telles que la cryptographie, l'intelligence artificielle, la biométrie ou le cloud, la nouvelle division SET apportera à ces clients les solutions qu'ils attendent dans le domaine de la connectivité, des paiements et de l'identité, dans une offre renouvelée assurant l'efficacité, la fluidité et la sécurité de ces services. Avec cette nouvelle Division SET, IDEMIA simplifie sa structure afin de développer une vision transverse ambitieuse et ainsi permettre à ses clients de capturer de la valeur sur de nouveaux marchés.

Yann Delabrière, CEO d'IDEMIA déclare : « IDEMIA est le leader des technologies essentielles à la nouvelle donne digitale, gestion sécurisée de la connectivité, paiements sécurisés, et gestion sécurisée des identités. La nouvelle division SET accompagnera nos clients dans leur transition digitale tout en continuant à leur apporter des services performants et innovants dans leurs activités traditionnelles. Pierre Barrial est un leader talentueux et je suis certain qu'il saura mener à bien la mission ambitieuse que je lui confie au nom du groupe. »

Amanda Gourbault, qui occupait précédemment le poste de Senior Vice-President Global Sales and Commercial Processes au sein de la business unit Financial institutions, remplacera Pierre Barrial en tant qu'Executive Vice-President. Elle rejoindra également le Comité exécutif d'IDEMIA.

Fabien Jautard et Yves Portalier sont confirmés, respectivement, à la tête des business units Mobile operators et Connected objects, en tant qu'Executive Vice-Presidents membres du Comité exécutif du groupe.

La business unit Connected objects intégrera dorénavant les activités terminaux biométriques d'IDEMIA.

L'ensemble de ces nominations prend effet immédiatement.

