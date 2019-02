Les médicaments onéreux dominent le paysage des nouveaux médicaments

L'homologation de cette nouvelle indication d'HUMIRA fait en sorte que cet agent est aujourd'hui le seul médicament biologique offert au Canada pour le traitement des enfants âgés de 2 ans ou plus atteints d'uvéite antérieure non infectieuse...

5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale américaine, 5N Plus Semiconductors, avait obtenu...