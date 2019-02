The Peninsula Hotels est la première et la seule marque hôtelière à obtenir le statut 5 étoiles du guide de voyage Forbes pour l'ensemble de son portefeuille d'hôtels





Une réalisation sans précédent

Forbes Travel Guide (FTG) a dévoilé aujourd'hui son classement annuel des meilleurs établissements du monde, qui a révélé que The Peninsula Hotels avait obtenu le statut de cinq étoiles pour ses dix établissements. Cette annonce fait de The Peninsula Hotels la première et la seule marque hôtelière à obtenir la meilleure note FTG possible pour tous ses hôtels.

En parlant de cette réalisation, Peter Borer, directeur de l'exploitation des hôtels de Hongkong et Shanghai, propriétaire et exploitant de The Peninsula Hotels, a déclaré : "Ce résultat exceptionnel est l'aboutissement d'un immense travail assidu de la part de nos collègues dans nos dix hôtels. Nos employés s'engagent à fournir à nos clients les meilleurs services de luxe possibles, et le fait d'être récompensé par un prix aussi exclusif en est la preuve." En reconnaissance du travail considérable des employés et pour refléter le statut de cinq étoiles, les hôtels The Peninsula offriront aux équipes de chaque hôtel de nombreuses récompenses sur une période de cinq jours, y compris des massages gratuits, des Afternoon Tea et des menus spéciaux.

Pas étranger au statut 5 étoiles

L'an dernier, les dix hôtels The Peninsula Hotels figuraient tous dans la liste du FTG - neuf d'entre eux étaient classés cinq étoiles, tandis que The Peninsula Manila s'est vu décerner une note de quatre étoiles. Avec les neuf hôtels qui conserveront leur statut 5 étoiles en 2019, et The Peninsula Manila qui les rejoindra cette année avec un classement 5 étoiles, The Peninsula Hotels a aujourd'hui marqué l'histoire de FTG.

La référence en matière d'hospitalité de luxe

Depuis 1958, les notes de FTG en matière de voyages de luxe sont la référence dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, reconnu comme étant particulièrement sélectif, rigoureux et très convoité. "Notre classement officiel des 5 étoiles, basé sur des données et critères objectifs, présente des établissements qui ont atteint un niveau d'excellence irréprochable en matière d'hôtellerie et restauration", a déclaré Filip Boyen, Président Directeur Général de FTG.

Des inspecteurs professionnels anonymes évaluent les hôtels en fonction de plus de 500 normes objectives, en mettant l'accent sur un service exceptionnel, afin d'aider les voyageurs exigeants à choisir les meilleures expériences de luxe au monde.

"FTG est ravi de célébrer The Peninsula Hotels en tant que première marque hôtelière de luxe à avoir reçu la note 5 étoiles pour chaque hôtel de son portefeuille - c'est la première fois en 61 ans d'histoire qu'une marque obtient cette note", ajoute Boyen. "The Peninsula Hotels s'est démarqué de ce qui ne peut être décrit que comme une liste incroyable d'établissements prestigieux cette année. C'est un exploit remarquable - le summum du service de luxe."

Récompenses spéciales pour célébrer le statut de cinq étoiles

Afin de célébrer leur réussite, The Peninsula Hotels a le plaisir d'offrir une récompense spéciale à ses clients. Entre le 27 février et le 31 mai 2019, les clients peuvent bénéficier du meilleur tarif disponible, d'un enregistrement et d'un départ flexibles, d'un surclassement dans la catégorie de chambre supérieure (selon disponibilité) et d'un crédit pour un repas ou un accès au spa avec une réservation effectuée via le site Peninsula.com, notre service de réservation par téléphone ou par e-mail à reservationgcsc@peninsula.com (les conditions générales s'appliquent).*

Pour la liste complète des lauréats et plus d'informations sur FTG, cliquez ici.

A propos de The Hongkong and Shanghai Hotels (HSH)

Créée en 1866 et cotée à la Bourse de Hong Kong (00045), HSH est la société holding d'un groupe qui détient, développe et gère des propriétés hôtelières, commerciales et résidentielles de prestige dans des emplacements clés en Asie, aux États-Unis et en Europe, ainsi que des services de tourisme et de loisirs, de gestion de clubs et autres. Le portefeuille Peninsula Hotels comprend The Peninsula Hong Kong, The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula Tokyo, The Peninsula New York, The Peninsula Chicago, The Peninsula Beverly Hills, The Peninsula Paris, The Peninsula Bangkok et The Peninsula Manila. Les projets en cours de développement comprennent The Peninsula London, The Peninsula Istanbul et The Peninsula Yangon. Le portefeuille immobilier du Groupe comprend The Repulse Bay Complex, The Peak Tower et St. John's Building à Hong Kong, The Landmark à Ho Chi Minh Ville, Vietnam et 21avenue Kléber à Paris, France. Le portefeuille de clubs et de services du groupe comprend The Peak Tram à Hong Kong ; Thai Country Club àBangkok, Thaïlande ; Quail Lodge & Golf Club à Carmel, Californie ; Peninsula Clubs and Consultancy Services, Peninsula Merchandising, et Tai Pan Laundry à Hong Kong.

Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide (FTG) est l'unique système de notation mondial pour les hôtels, restaurants et spas de luxe. Pour une explication détaillée de la façon dont FTG répartit ses étoiles, cliquez ici. Pour la liste complète des lauréats, les récits de voyage quotidiens et plus d'informations sur FTG, rendez-vous sur www.forbestravelguide.com.

