5N Plus et SolAero Technologies alimenteront des centaines de satellites OneWeb





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale américaine, 5N Plus Semiconductors, avait obtenu un contrat en vue de participer à un programme pluriannuel visant à fournir des substrats semiconducteurs aux propriétés optoélectroniques à SolAero Technologies, dont le siège social est situé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Les substrats entreront dans la fabrication de panneaux solaires de satellites qui serviront à un certain nombre d'applications, y compris l'alimentation de la constellation de plusieurs centaines de satellites à large bande en orbite basse fabriqués par Airbus OneWeb Satellites. Cette constellation de satellites procurera un accès Internet mondial à haut débit qui promet de combler le fossé numérique.

La connectivité à large bande de qualité fibre optique que procurent les satellites en orbite basse est un marché en émergence qui résulte des nombreuses percées technologiques dans le domaine de la construction de satellites. Cela offre non seulement la possibilité de rejoindre un nombre estimatif de 3,5 milliards de personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas bien servies par les réseaux de télécommunication, mais une nouvelle dimension de souplesse et de liberté à la connectivité mobile, à l'Internet des objets et aux applications machine-machine (M2M).

Les substrats semiconducteurs aux propriétés optoélectroniques permettent à des panneaux solaires, spécialement conçus pour les applications spatiales, de convertir la lumière solaire en énergie avec une grande efficacité. 5N Plus Semiconductors est un fabricant de premier plan de ce type de substrats et sa gamme de substrats constitués de matériaux III?V sert quant à elle à des applications spatiales en détection.

La production de la constellation de satellites débutera en 2019 et se poursuivra jusqu'en 2021. Comme les satellites en orbite doivent être remplacés à intervalles réguliers et que des programmes de construction de constellations de satellites supplémentaires en sont à divers stades de planification, la demande provenant de ce segment du marché de l'espace devrait augmenter au cours des prochaines années.

Au cours des dernières années, 5N Plus a accru son portefeuille de semiconducteurs spécialisés afin d'y ajouter des substrats à base des familles de matériaux III?V et II?VI. Ces matériaux répondent aux besoins de plusieurs marchés en croissance, y compris l'imagerie médicale, la détection, la sécurité, la surveillance et l'énergie renouvelable, tant dans les applications spatiales que dans les applications terrestres. L'année dernière, la Société a annoncé qu'elle doublerait la capacité de son usine de semiconducteurs à Montréal, pour répondre à la demande croissante du marché.

« Nous nous réjouissons d'être parmi les pionniers dans ce domaine et sommes enthousiasmés par les nouveaux marchés qui s'offriront à nous. Le partenariat étroit qui lie 5N Plus et SolAero Technologies est un des éléments cruciaux qui nous ont permis de faire de ce projet ambitieux une réalité », a déclaré Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus.

« Nous sommes très heureux d'avoir 5N Plus pour partenaire dans le cadre de ce projet ambitieux. OneWeb se trouve à l'avant-plan de la transformation du secteur des télécommunications par satellite et compte sur des partenariats solides d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur pour assurer le succès de ce programme », a ajouté Brad Clevenger, président du conseil et chef de la direction de SolAero Technologies Corporation.

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal, Québec, Canada et la Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les renseignements et énoncés autres que des énoncés de faits historiques qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. Ces énoncés et renseignements peuvent être signalés par l'utilisation de mots tels que « vers », « environ », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « éventuel », « projeter de » et « continuer de », par l'utilisation de mots similaires, de la forme négative de ces termes et d'autres termes comparables, ou encore par l'utilisation du futur ou du conditionnel. Les énoncés prospectifs reposent sur les meilleures estimations dont 5N Plus dispose à l'heure actuelle et comportent des risques et d'autres facteurs connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus par 5N Plus ou les réalisations qu'elle accomplira effectivement diffèrent considérablement des résultats ou des réalisations futurs qu'expriment ou sous-entendent les énoncés prospectifs. On peut consulter une description des risques touchant l'entreprise et les activités de 5N Plus à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2017 daté du 20 février 2018 et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2018 et 2017 de 5N Plus, que l'on peut consulter sur SEDAR au www.sedar.com. Il n'est pas certain que les événements qui sont prévus par l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse se produiront et aucune assurance ne peut être donnée quant aux avantages que 5N Plus réalisera si l'un ou l'autre de ces événements devait se produire. Plus précisément, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats financiers futurs de 5N Plus. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et 5N Plus n'assume aucune obligation de la mettre à jour publiquement afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 07:30 et diffusé par :