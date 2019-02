SEMAFO : Les ressources à Nabanga augmentent de 42 % pour s'établir à 840 000 oz à 7,7 g/t Au





Une EEP sera déposée au troisième trimestre de 2019

MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO (TSX: SMF) a le plaisir d'annoncer une mise à jour de l'estimation de ressources présumées pour son gîte Nabanga, situé à 125 kilomètres au sud-ouest de la mine Boungou au Burkina Faso.

Faits saillants de l'estimation des ressources minérales du 31 décembre 2018

Augmentation des ressources minérales présumées de 42 % pour s'établir à 3,4 millions de tonnes à une teneur de 7,7 g/t Au pour un total de 840 000 onces d'or

de 7,7 g/t Au pour un total de 840 000 onces d'or Une EEP devrait être complétée au troisième trimestre de 2019

Les nouvelles données de forage confirment que la minéralisation suit une plongée moins abrupte

La mise à jour de l'estimation des ressources est basée sur 395 sondages (combinaison de forage RC et carotté) totalisant 57 488 mètres et incluant 67 trous de forage carotté réalisés depuis la dernière estimation de ressources préparée par Snowden en août 2012, ainsi qu'une interprétation révisée de la minéralisation suggérant que les zones de minéralisation à plus haute teneur en or plongent plus doucement. Le programme d'exploration 2018 (24 sondages) avait pour but de vérifier l'interprétation d'une plongée moins abrupte; les faits saillants sont présentés à la figure 1.

Le gîte Nabanga est situé sur le projet Yactibo, à 125 kilomètres au sud-ouest de la mine Boungou et à 250 kilomètres au sud-est de Ouagadougou, au Burkina Faso. Nabanga est un gîte aurifère associé à une intrusion, principalement encaissé au sein d'un intrusif granodioritique riche en magnétite. La minéralisation aurifère est associée à un réseau de veines de quartz et une zone d'altération distinctive s'est développée autour de la structure.

La mise à jour de l'estimation des ressources, jumelée aux récents travaux d'exploration, continue de mettre en lumière la qualité de la zone minéralisée à haute teneur en or du gîte Nabanga, qui demeure par ailleurs ouvert au nord-est. De plus, les récents travaux de forage à la mototarière autour du gîte ont permis d'identifier des anomalies géochimiques en or qui pourraient refléter la présence de zones de minéralisation aurifère satellites proximales.



Le programme d'exploration 2019 à Nabanga aura pour but de vérifier l'extension nord, de poursuivre l'exploration des extensions en profondeur dans l'axe de plongée confirmées par les récents travaux de forage, et de vérifier les anomalies géochimiques définies à la mototarière à proximité du gîte pour des zones minéralisées satellites. Tout en poursuivant nos efforts pour accroitre nos ressources, une EEP sera réalisée en utilisant l'estimation de ressources actuelle pour évaluer la viabilité économique du projet.

L'estimation des ressources minérales a été préparée à partir d'un modèle de blocs contraint dans des solides 3D des principaux domaines minéralisés reflétant l'interprétation actuelle de la zone de cisaillement et du réseau filonien. Les teneurs en or ont été interpolées dans des blocs par krigeage ordinaire (OK) en trois passes. Les échantillons à haute teneur ont été écrêtés à 70 g/t Au et une valeur de densité de 2,7 g/cm3 a été utilisée; celle-ci est basée sur la moyenne arithmétique des mesures de densité prises sur des échantillons de veines de quartz. L'estimation des ressources minérales est présentée au-dessus d'un seuil de coupure de 3 grammes d'or par tonne, en supposant que la majorité des ressources seraient extraites par des méthodes souterraines d'abattage sélectif. L'estimation des ressources se base sur un prix de l'or à long terme de 1 500 $ US/once et un taux de récupération de 81 %, basé sur les essais métallurgiques historiques réalisés dans le cadre de la précédente estimation de ressources conforme au Règlement 43-101 par Snowden en 2012.

Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est scié en deux sur la longueur. Une moitié de la carotte est conservée sur le site aux fins de contrôle et l'autre moitié est acheminée pour préparation et analyse de l'or aux laboratoires d'ALS à Ouagadougou, au Burkina Faso, ou à notre laboratoire interne à la mine Mana. Pour le forage RC, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre d'éclats rocheux homogénéisés et passés au diviseur à riffles pour former un sous-échantillon d'environ 2 kilogrammes, qui est ensuite acheminé pour préparation aux laboratoires de ALS Minerals Services à Ouagadougou, au Burkina Faso, ou à la mine Mana. Chaque échantillon est analysé par pyroanalyse pour déterminer la teneur en or à partir d'un sous-échantillon de 50 grammes. En complément des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) des laboratoires, un programme interne d'AQ/CQ est en place tout au long du programme d'échantillonnage, par l'insertion à l'aveugle de duplicatas, de blancs et de matériaux de référence reconnus dans l'industrie.

Richard Roy, géo., vice-président à l'exploration, est la personne qualifiée responsable des renseignements présentés dans ce communiqué et est une personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43-101.

Les ressources minérales ont été estimées en date du 31 décembre 2018, conformément aux définitions adoptées par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole intégrées au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Les estimations de ressources minérales pour la zone Nabanga ont été préparées par une équipe à l'interne sous la direction de François Thibert, géo., M.Sc.A., directeur du groupe d'estimation des réserves et des ressources et personne qualifiée de SEMAFO.

Résultats du T4 2018 et conférence téléphonique

Les états financiers et le rapport de gestion de SEMAFO pour le quatrième trimestre de 2018 seront diffusés le 5 mars après la fermeture des marchés et seront disponibles sur le site web de la Société à la page « Investisseurs » à l'adresse : www.semafo.com, et sur le site web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse : www.sedar.com. La Société tiendra sa conférence téléphonique du T4 2018 le 6 mars à 10 h 00 HNE, au cours de laquelle la haute direction passera en revue les résultats financiers et les résultats d'exploitation du quatrième trimestre de 2018.

Tél. local & outremer : +1 (647) 788 4922

Tél. Amérique du Nord : 1 (877) 223 4471

Webdiffusion : https://www.semafo.com/French/investisseurs/nouvelles-et-evenements/evenements/default.aspx

Retransmission : 1 (800) 585 8367 ou 1 (416) 621 4642

Code d'accès à la retransmission : 6388407

Expiration de la retransmission : 6 avril 2019

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.



MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « suggérant », « avait pour but », « pourraient », « sera », « d'autres », « prochaines étapes », « engagée », « créer », « tirant profit » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité de déposer une EEP au troisième trimestre de 2019, la possibilité que les anomalies géochimiques en or puissent refléter la présence de zones de minéralisation aurifère satellites proximales, la capacité de réaliser d'autres essais pour définir la meilleure approche métallurgique, la capacité du programme d'exploration 2019 à Nabanga de vérifier l'extension nord, de poursuivre l'exploration des extensions en profondeur dans l'axe de plongée confirmées par les récents travaux de forage, et de vérifier les anomalies géochimiques définies à la mototarière à proximité du gîte pour des zones minéralisées satellites, la capacité de préparer une EEP en utilisant l'estimation de ressources actuelle, la capacité de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2017 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres de 2018, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

SOURCE SEMAFO

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 07:00 et diffusé par :