Selon un nouveau rapport de l'OTM : 85 % des internautes canadiens expriment un certain degré d'inquiétude quant aux répercussions des fausses nouvelles dans le monde d'aujourd'hui





OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - L'Observateur des technologies médias (OTM), un produit de recherche de CBC/Radio Canada, a annoncé aujourd'hui la publication immédiate de son nouveau rapport Aperçu des cinq grandes tendances. Le rapport, qui fournit de l'information sur les tendances des consommateurs en matière de possession et d'utilisation d'appareils technologiques, est basé sur des entrevues téléphoniques menées auprès de 8 000 Canadiens et est publié deux fois par an.

Faits saillants de l'Aperçu des cinq grandes tendances :

Les Canadiens sont particulièrement friands d'information. La moitié d'entre eux regarde une émission de nouvelles locales tous les soirs. Et pour les téléspectateurs les plus assidus (ceux qui regardent plus de 15 heures de télévision dans une semaine type), cette proportion passe à 75 %. Environ un Canadien sur cinq a regardé des films ou du contenu télévisuel dans une autre langue que le français ou l'anglais. Les membres de la génération Z et les personnes nées à l'extérieur du Canada sont les plus susceptibles de regarder du contenu dans des langues autres que le français ou l'anglais (29 % et 41 % respectivement). La radio est toujours aussi populaire, et son écoute demeure stable depuis plus de dix ans. Près de neuf Canadiens sur dix ont écouté la radio au cours du mois précédent. L'écoute de la radio est fortement liée aux déplacements et à l'écoute en voiture : les deux tiers des auditeurs l'écoutent dans leur voiture. 85 % des internautes canadiens expriment un certain degré d'inquiétude quant aux répercussions des fausses nouvelles dans le monde d'aujourd'hui. La génération Z (18-29 ans) est celle qui s'en inquiète le plus. Plus de un Canadien sur huit possède aujourd'hui un haut-parleur intelligent, et la majorité d'entre eux ont un Google Mini ou un Google Home. Les Canadiens utilisent leurs haut-parleurs intelligents pour différentes activités, mais l'écoute de musique en continu est privilégiée par les trois quarts d'entre eux.

Ce rapport de l'OTM, ainsi que les rapports en français et en anglais sur l'adoption des technologies médias, et les plus récents résultats de l'automne 2018, sont tous accessibles aux abonnés sur le portail de l'OTM.

Pour accéder à la version gratuite du rapport Aperçu des cinq grandes tendances, cliquez ici.

Nous proposons aussi une nouvelle étude passionnante : l'OTM Junior! Après avoir recueilli des données pendant plus de dix ans sur la manière dont les Canadiens de18 ans et plus interagissent avec les médias sur les plateformes traditionnelles et nouvelles, nous élargissons la palette des services de l'OTM pour nous intéresser aussi aux jeunes Canadiens. L'OTM Junior prend la forme d'un sondage annuel qui se penche sur les comportements et les activités en matière de médias des jeunes de 2 à 17 ans, et qui vous permettra de mieux comprendre les habitudes actuelles de consommation des médias de ce groupe d'âge. Cliquez sur ce lien pour en savoir davantage.

À propos de l'OTM

L'Observateur des technologies médias (OTM©) est le premier outil de recherche pour l'adoption et l'utilisation d'appareils technologiques du Canada. Avec plus de 12?000 entrevues téléphoniques réalisées chaque année (notamment auprès d'un échantillon de personnes possédant uniquement un cellulaire), l'OTM a sondé plus de 140?000 Canadiens (répartis en parts égales entre francophones et anglophones) au cours des dix dernières années, ce qui en fait l'enquête de suivi sur les technologies médias la plus précise et complète qui soit. Pour en savoir plus sur l'OTM, visitez notre portail à l'adresse www.mtm-otm.ca ou appelez au : 1 855 898-4999.

