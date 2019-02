BMO Groupe financier publie des Données financières complémentaires reflétant des modifications de présentation





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a publié aujourd'hui un document abrégé intitulé Données financières complémentaires contenant certaines données financières trimestrielles et annuelles des exercices 2018 et 2017 qui reflètent des modifications de présentation adoptées en date du 1er novembre 2018, notamment celles qui sont associées aux modifications apportées à la norme internationale d'information financière IFRS 15 relative aux produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Cette information se trouve sur notre site Web à l'adresse www.bmo.com/relations-avec-les-investisseurs .

Comme il est stipulé dans les états financiers consolidés de 2018 de BMO, nous avons choisi d'appliquer la norme IFRS 15 de manière rétroactive. De plus, nous avons reclassé les revenus liés à certains dividendes de nos Produits de négociation des revenus autres que d'intérêts en revenus nets d'intérêts, sans incidence sur le total des revenus. Certaines modifications de la classification liées au réalignement des unités d'affaires ou aux modifications des affectations de groupe ont également été prises en compte dans les chiffres visés par les modifications énoncées ci-dessus. De plus, au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis, certains soldes de prêts et de dépôts ont été reclassés du groupe Particuliers au groupe Entreprises, reflétant un réalignement de notre secteur des Services bancaires aux entreprises.

Le document Données financières complémentaires peut être téléchargé sur le site https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2018 .

La publication de ce document abrégé avant la fin du trimestre a pour objet d'aider les lecteurs des informations financières de la Banque à mieux comprendre comment ces changements seront déclarés. Il se peut que le document Données financières complémentaires du premier trimestre de 2019 reflète d'autres modifications.

À compter du premier trimestre de 2019, nous publierons un ensemble distinct de données financières complémentaires et de données sur les fonds propres réglementaires. Les informations étaient auparavant divulguées dans un seul document. Celles-ci seront disponibles sur notre site Web en même temps que la publication des résultats du premier trimestre.

BMO Groupe financier publiera ses résultats du premier trimestre le 26 février 2019.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives peuvent contenir notamment des déclarations concernant l'incidence de l'adoption de la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et des modifications apportées au document Données financières complémentaires de BMO.

En raison de leur nature générale ou explicite, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont beaucoup sont hors de notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir. Ces facteurs incluent notamment l'interprétation et l'application de la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients et les modifications apportées à notre document Données financières complémentaires, les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, les règlements et les interprétations de ces estimations; et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Il y a lieu de se reporter à la section Gestion globale des risques, aux pages 78 à 116, du Rapport annuel de 2018 de BMO, qui présente l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur les résultats futurs de la Banque de Montréal. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. La Banque de Montréal ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par elle-même ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider nos actionnaires à comprendre l'incidence des modifications apportées à notre document Données financières complémentaires, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 06:57 et diffusé par :