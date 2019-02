Le nouveau gilet intelligent C-me de Scania exposé au MWC Barcelona par Imagimob et Light Flex





Imagimob a le plaisir d'annoncer que les participants au Mobile World Congress de cette année auront la chance de voir le gilet de sécurité révolutionnaire C-me de Scania, qui arrive officiellement sur le marché cette année. Ce gilet intelligent et très visible combine le logiciel Imagimob Edge AI avec un système unique de technologie de lumière active de Light Flex.

Le gilet de sécurité connecté et intelligent C-me assure la protection des chauffeurs de camion pendant le travail autour des véhicules. Si quelque chose ne va pas - par exemple, le conducteur tombe soudainement ou s'immobilise - un appel à l'aide est automatiquement déclenché. Les contacts pré-assignés sont avertis et reçoivent des coordonnées GPS, et l'attention est immédiatement attirée vers le chauffeur par le clignotement d'un voyant.

En utilisant les données de capteurs intégrés, Imagimob AI analyse instantanément les mouvements du conducteur, allume la veste à chaque fois que le conducteur sort du camion et envoie un signal lorsque de l'aide est nécessaire. Il en résulte une amélioration considérable de la sécurité pour les conducteurs de camions, qui travaillent généralement seuls dans des environnements à haut risque.

Le gilet Scania C-me sera exposé la semaine prochaine au MWC Barcelona, le plus grand événement mobile au monde pour les dernières innovations et technologies de pointe. Les visiteurs pourront voir la veste au Pavillon suédois - situé dans le Hall 7, Stand 7E41 - pendant toute la durée de l'exposition, du 25 au 28 février. Une démonstration en direct aura lieu sur scène au pavillon le 25 février, à 14 h 30.

Imagimob sera présent sur le site du MWC Barcelona pour rencontrer ses clients et partenaires. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, veuillez contacter Anders Hardebring à l'adresse suivante anders@imagimob.com.

A propos d'Imagimob

Imagimob est un leader mondial des produits d'intelligence artificielle pour les périphériques. Basée à Stockholm, en Suède, l'entreprise est au service de clients des secteurs de l'automobile, de la fabrication, de la santé et du lifestyle depuis 2013. L'équipe expérimentée et visionnaire qui compose Imagimob se consacre sans relâche à rester à la pointe de la recherche, à innover et à voir grand.

