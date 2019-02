Laurent Duvernay-Tardif à la 17e édition de la Traversée de la Gaspésie





GASPÉ, QC, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Les croisières CTMA sont heureux de présenter la 17ème édition de la Traversée de la Gaspésie hivernale, fondé par Claudine Roy et Thierry Pétry. Du 23 février au 2 mars prochain, les amoureux de plein air sont conviés à traverser les plus beaux paysages de la Gaspésie hivernale, à ski ou en raquettes.

Au coeur de la beauté gaspésienne

Le coup d'envoi de l'évènement sera donné à Matane, en compagnie de l'Honorable Mélanie Joly, Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, de Rémi Massé, député fédéral de Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, et de Jérôme Landry, maire de Matane.

Le 23 février, 250 skieurs, et raquetteurs s'élanceront sur les pistes de la Réserve Faunique de Matane. Ils poursuivent leur périple en traversant les villages de Saint-Adelme, de Cap-à-la-Baleine, de Sainte-Félicité, et la longue traversée de Saint-Octave. Ils sont ensuite dans la réserve faunique des Chic-Chocs où ils s'attaquent au Mont Albert, et au Mont Blanche-Lamontagne. L'aventure se termine avec la traditionnelle traversée de la Baie de Gaspé, jusqu'au site Berceau du Canada.

Des invités inspirés

Notre porte-parole Sophie Faucher, assure l'animation toute la semaine en compagnie de Christophe Rapin. L'artiste Michel Normandeau, la commentatrice politique Caroline St-Hilaire, l'ancien ministre de la culture, et comédien Maka Kotto, le comédien Emmanuel Bilodeau, la DJ Bianka Lévesque, l'aventurier Frédéric Dion, le footballeur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif, ainsi que l'avocat environnementaliste Michel Bélanger sont nos invités de cette édition 2019.

D'une génération à l'autre

Au fil des années, les valeurs des Traversées se transmettent, et sa mission s'ancre dans une renommée qui ne cesse de croitre. Aux toutes premières éditions, Guylaine Duvernay et François Tardif sont venus skier avec leurs enfants; Laurent, Delphine et Marilou.

Aujourd'hui, à la tête de la fondation qui porte son nom - dont la mission est d'encourager les jeunes à la persévérance scolaire, et à la conciliation du sport et des études - c'est Laurent Duvernay-Tardif qui revient aux sources, afin d'enrichir à son tour l'ADN des Traversées, et de permettre à d'autres enfants de poursuivre cette si belle route qui mène au bout du monde. Pendant son séjour en Gaspésie, Laurent visitera plusieurs écoles de la région, à Ste-Anne des Monts et à Gaspé - et animera des ateliers sportifs pour plus de 400 enfants.

A? propos des Traverse?es de la Gaspe?sie

Depuis 2003, la TDLG offre chaque année une semaine de pur plaisir en ski de fond et raquette, qui rassemble des hommes et des femmes de tous les a?ges, de toutes professions et de partout dans le monde.

Depuis l'automne 2014, l'organisme pre?sente la TDLG bottine, une semaine de randonne?e pe?destre dans les plus beaux sentiers gaspésiens. L'édition 2019 sera portée par les mots, puisque ce sera la Traversée des écrivains. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, nos écrivains invités viendront marcher le pays pour s'en inspirer.

