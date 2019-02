Uni-Sélect inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice de 2018





Ventes en hausse de 1,1 % à 419,5 millions de dollars au quatrième trimestre, et de 21,0 % à 1 752,0 millions de dollars pour 2018, stimulées par la contribution d'une année complète du secteur Parts Alliance Royaume-Uni et par la croissance organique.

Croissance organique (1) consolidée de 2,3 % au quatrième trimestre et de 1,5 % pour 2018, qui affiche une croissance organique (1) dans les trois secteurs.

BAIIA ( 1 ) de 12,8 millions de dollars au quatrième trimestre et de 104,9 millions de dollars pour 2018; BAIIA (1) ajusté de 21,4 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 23,4 %, et de 119,5 millions de dollars pour 2018, en hausse de 1,7 %.

Résultat par action de (0,06) $ au quatrième trimestre et de 0,86 $ pour 2018; résultat ajusté par action (1) de 0,13 $ au quatrième trimestre et de 1,22 $ pour 2018.

Lancement d'un Plan d'amélioration de la performance et de redimensionnement pour le secteur FinishMaster États-Unis avec des économies annualisées anticipées de 10,0 millions de dollars d'ici la fin de 2019 en réponse à l'évolution des conditions du marché.

La Société a continué de générer des économies du Plan 25/20 mis en oeuvre à la fin de 2017.

Lancement de la recherche d'un nouveau président et chef de la direction.

(1) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

Sauf indication contraire, dans ce communiqué de presse, tous les montants sont en milliers de $US, à l'exception des montants par action et des pourcentages.

BOUCHERVILLE, QC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Uni-Sélect a enregistré des ventes de 1 752,0 millions de dollars en 2018, comparativement à des ventes de 1 448,3 millions de dollars en 2017, stimulées par la contribution d'une année complète du secteur Parts Alliance Royaume-Uni et la vigueur de la croissance organique dans les trois secteurs d'activités. Le BAIIA ajusté de la Société s'est chiffré à 119,5 millions de dollars en 2018, une hausse de 1,7 % par rapport à 117,5 millions de dollars en 2017. Pour le quatrième trimestre de 2018, le BAIIA ajusté de la Société s'est établi à 21,4 millions de dollars, une baisse de 23,4 % comparativement à 28,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017. Le résultat ajusté par action pour l'exercice de 2018 est passé à 1,22 $ comparativement à 1,32 $ par action en 2017.

« Le Conseil d'administration et l'équipe de direction de Uni-Sélect partagent le même objectif que les actionnaires, soit celui de créer de la valeur à long terme », a déclaré André Courville, président et chef de la direction intérimaire de Uni-Sélect. « Au cours de la dernière année, nous avons mené de front et déployé plusieurs initiatives visant à améliorer la performance opérationnelle et financière de la Société, comme notre Plan 25/20 qui a produit des résultats favorables. Nous comptons poursuivre sur cette lancée. Alors que l'année 2018 a amené son lot de défis, nous avons généré des ventes et un BAIIA ajusté plus élevés qu'en 2017, surtout grâce à l'acquisition de Parts Alliance et aux économies de coûts découlant de notre Plan 25/20. Notre marge du BAIIA ajusté est néanmoins demeurée sous pression aux États-Unis chez FinishMaster. »

« À la lumière de l'évolution des conditions du marché, le Conseil d'administration, de concert avec l'équipe de direction, a également initié un examen approfondi des activités aux États-Unis ainsi que l'élaboration d'un vaste Plan d'amélioration de la performance et de redimensionnement, ce qui permettra d'adapter le modèle d'affaires aux nouvelles réalités du marché et de positionner l'entreprise pour son succès à long terme », a indiqué Michelle Cormier, présidente du conseil d'administration.

APERÇU DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 2018

En 2018, Uni-Sélect a ouvert 15 nouveaux magasins corporatifs, intégré 14 magasins corporatifs, en a vendu un; et a ajouté 21 nouveaux magasins corporatifs par l'entremise de deux acquisitions - tous contribuant à la hausse des revenus en 2018.

De plus, la Société a conclu la modification et la mise à jour de la convention de crédit existante. Par la conversion de la facilité de crédit à terme non garantie ainsi que son annulation immédiate, la convention de crédit procure une augmentation de 100,0 millions de dollars à la facilité de crédit rotatif à long-terme non garantie.

Plan 25/20

Il y a un peu plus d'un an, la Société annonçait son initiative 20/20 de réduction des coûts, dont l'objectif était de réaliser des économies annuelles récurrentes de 20,0 millions de dollars d'ici 2020, dans ses trois secteurs d'activités. Forts du succès de ce programme, nous avons revu notre cible à la hausse, au troisième trimestre de 2018, à 25,0 millions de dollars d'ici 2020. En date du 31 décembre 2018, nous avons réalisé des économies annuelles de 18,7 millions de dollars dans le cadre du Plan.

Plan d'amélioration de la performance et de redimensionnement pour le secteur FinishMaster États-Unis

En janvier 2019, le Conseil d'administration et la direction ont amorcé l'élaboration d'un vaste Plan d'amélioration de la performance de leurs activités aux États-Unis dans le but de réaligner FinishMaster États-Unis pour faire face à l'évolution des conditions du marché, notamment la consolidation des comptes nationaux et les pressions sur les prix. Ce Plan, qui devrait générer des économies supplémentaires annualisées de 10,0 millions de dollars d'ici la fin de 2019, est axé sur les quatre volets suivants :

Consolidation de magasins corporatifs;

Optimisation;

Recouvrement des marges; et

Réduction des dépenses.

L'élaboration et la mise en oeuvre du Plan d'amélioration de la performance et de redimensionnement sont sous la direction de Rob Molenaar, qui possède une grande expertise de l'industrie et de la restructuration, y compris une profonde connaissance du domaine du revêtement automobile, qu'il a acquise auprès d'un des plus grands fabricants mondiaux de peinture, où il a travaillé pendant plus de 25 ans. Il est également membre du Conseil d'administration de Uni-Sélect depuis 2017. Pour sa part, Chris Adams, président et chef de l'exploitation de FinishMaster États-Unis, concentrera ses efforts sur les ventes et le marketing tout en supervisant les activités quotidiennes du secteur FinishMaster États-Unis, relevant du chef de la direction intérimaire. M. Molenaar relève du chef de la direction intérimaire et du Conseil d'administration.

Le Plan 25/20 et le Plan d'amélioration de la performance et de redimensionnement pour le secteur FinishMaster États-Unis, combinés ensemble, seront désormais désignés sous le nom de « Plan d'amélioration de la performance » de la Société, avec des économies annualisées ciblées de 35,0 millions de dollars.

Suivi sur le processus de révision stratégique

En septembre 2018, le Conseil a apporté des changements à la direction et annoncé la formation d'un Comité spécial composé de membres indépendants du Conseil pour superviser l'examen des solutions de rechange stratégiques. Le Comité spécial, le Conseil et la direction continuent d'examiner, d'analyser et d'évaluer activement une gamme exhaustive de solutions de rechange dans le but de maximiser la valeur pour nos actionnaires. En raison de la nature de ce processus, la Société n'envisage pas de divulguer davantage d'information jusqu'à ce qu'une transaction définitive ou une solution stratégique soit approuvée par le Conseil, ou que celui-ci juge nécessaire de communiquer à ce sujet. Il n'existe aucune certitude quant à l'issue de cette démarche, ni sur une transaction éventuelle, ni sur les modalités ou la date de celle-ci.

Lancement de la recherche d'un président et chef de la direction

Avec les progrès réalisés par la Société dans l'examen des solutions de rechange stratégiques, le Conseil d'administration a également lancé un processus de recrutement pour le nouveau président et chef de la direction de Uni-Sélect, et a mandaté la firme Egon Zehnder International Inc. pour superviser la recherche. La recherche est effectuée parallèlement à l'examen des solutions de rechange stratégiques et tous les scénarios relatifs à ce processus sont toujours à l'étude. Durant cette période, André Courville continuera d'agir à titre de président et chef de la direction intérimaire.

RÉSULTATS FINANCIERS DÉTAILLÉS

Le tableau ci-après présente davantage d'information sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice de 2018. Pour en savoir plus sur l'utilisation, par la Société, des mesures non définies par les IFRS identifiées dans ce communiqué, veuillez vous reporter à la section « Mesures financières autres que les IFRS ».









QUATRIÈMES TRIMESTRES PÉRIODES DE DOUZE MOIS 2018

2017 2018

2017 Ventes 419 455

414 978 1 751 965

1 448 272













BAIIA(1) 12 783

25 854 104 940

110 752 Marge du BAIIA(1) 3,0 %

6,2 % 6,0 %

7,6 % Éléments spéciaux 8 645

2 130 14 589

6 780 BAIIA ajusté(1) 21 428

27 984 119 529

117 532 Marge du BAIIA ajusté(1) 5,1 %

6,7 % 6,8 %

8,1 %













Résultat net (2 363)

8 721 36 497

44 616 Résultat ajusté(1) 5 430

11 613 51 473

55 097













Résultat net par action (0,06)

0,21 0,86

1,06 Résultat net par action ajusté(1) 0,13

0,27 1,22

1,30





(1) Mesures financières autres que les IFRS. Veuillez vous reporter à la section « Mesures financières autres que les IFRS ».

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont augmenté de 1,1 %, comparativement au trimestre correspondant de 2017, atteignant 419,5 millions de dollars, stimulées par une croissance organique de 2,3 % provenant principalement des secteurs FinishMaster États-Unis et Parts Alliance Royaume-Uni. La croissance organique a été partiellement contrebalancée par l'impact du dollar canadien et de la livre sterling lors de leur conversion au dollar américain ainsi que par un timing au cours de la période des Fêtes?alors que plusieurs installateurs et grossistes ont été fermés pendant deux jours de plus que durant la même période l'an passé dans le secteur Produits automobiles Canada.

La Société a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 12,8 millions de dollars et 3,0 % respectivement, comparés à 25,9 millions de dollars et 6,2 % en 2017, lesquels ont été affectés par des éléments spéciaux de l'ordre de 8,6 millions de dollars, tels que les frais de restructurations et autres. Le BAIIA ajusté a atteint 21,4 millions de dollars (5,1 % des ventes) pour le trimestre, comparativement à 28,0 millions de dollars (6,7 % des ventes) en 2017, soit une baisse de 6,6 millions de dollars. La marge du BAIIA ajusté a diminué de 160 points de base, affectée principalement par une pression sur les prix et un changement dans la composition de la clientèle dans le secteur FinishMaster États-Unis.

Le résultat net et le résultat ajusté ont respectivement été de (2,4) millions de dollars et 5,4 millions de dollars, comparativement à 8,7 millions de dollars et 11,6 millions de dollars en 2017. Le résultat ajusté a diminué de 6,2 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de 2017 en raison d'un BAIIA ajusté plus faible tel que mentionné ci-dessus, des charges financières plus élevées ainsi qu'une hausse de l'amortissement attribuable aux investissements en immobilisations.

Résultats sectoriels du quatrième trimestre

Le secteur FinishMaster États-Unis a enregistré une croissance organique pour un troisième trimestre consécutif avec des ventes de 203,4 millions de dollars, une hausse de 2,3 % par rapport au trimestre correspondant de 2017. Cette performance est attribuable aux efforts de développement des affaires de l'équipe de ventes et au recrutement de nouveaux clients. Le BAIIA a été de 11,7 millions de dollars comparativement à 19,6 millions de dollars en 2017. Excluant les éléments spéciaux de restructuration et autres, la marge du BAIIA ajusté a été de 13,4 millions de dollars comparativement à 19,6 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. La diminution de la marge du BAIIA de 330 points de base est attribuable à une pression sur les prix et un changement dans la composition de la clientèle affectant la marge brute du trimestre. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des économies découlant du Plan 25/20, dont l'intégration d'un magasin corporatif au cours du trimestre, l'alignement des avantages du personnel au modèle d'affaires en évolution, ainsi que par une meilleure absorption des frais fixes grâce à la croissance organique.

Les ventes du secteur Produits automobiles Canada se sont établies à 122,5 millions de dollars comparativement à 123,0 millions de dollars en 2017. Cette diminution de 0,5 % reflète l'impact de la faiblesse du dollar canadien envers le dollar américain ainsi qu'une décroissance organique de 0,5 %, en partie contrebalancés par les ventes des récentes acquisitions et un nombre différent de jours de facturation. Ce secteur a enregistré un BAIIA de 5,9 millions de dollars comparativement à 6,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. Excluant les éléments spéciaux de restructuration et autres de 3,3 millions de dollars, le BAIIA ajusté s'est élevé à 9,3 millions de dollars comparativement à 6,3 millions de dollars au trimestre correspondant de 2017. L'augmentation de 250 points de base de la marge du BAIIA ajusté, comparativement au trimestre correspondant de 2017, est principalement attribuable à l'atteinte d'un niveau supérieur de rabais annuels de performance. Cet élément a été partiellement contrebalancé par des pertes de change sur devises étrangères en raison de la faiblesse du dollar canadien ainsi que par les efforts d'intégration en cours visant à optimiser le réseau de magasins corporatifs. L'intégration des magasins corporatifs comprend notamment le Plan 25/20, la stratégie de marque, les processus ainsi que l'implantation d'un nouveau système de point de vente (POS).

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré une croissance organique de 2,8 %, alors que les ventes ont atteint 93,6 millions de dollars, en hausse de 0,6 % comparativement au trimestre correspondant de 2017. Cette croissance organique a été propulsée par les récentes ouvertures de magasins corporatifs, élargissant la présence au Royaume-Uni et permettant un meilleur service aux clients nationaux. Le BAIIA pour ce secteur a été de 2,4 millions de dollars comparativement à 3,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. Excluant les éléments spéciaux de restructuration et autres, le BAIIA ajusté a atteint 3,6 millions de dollars comparativement à 3,7 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2017. La légère diminution de 20 points de base la marge du BAIIA ajusté, comparativement au trimestre correspondant de 2017, est principalement attribuable aux avantages additionnels du personnel relatifs aux acquisitions et aux ouvertures de magasins corporatifs.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS

Les ventes consolidées pour la période de douze mois se sont établies à 1?752,0 millions de dollars, représentant une croissance de 21,0 % comparativement à la période correspondante de 2017. Elles ont été stimulées par la contribution des acquisitions d'entreprises, ajoutant 287,0 millions de dollars de ventes, soit un apport de 19,8 %, provenant principalement du secteur Parts Alliance Royaume-Uni. La croissance organique consolidée a été de 1,5 %, reflétant l'impact des initiatives de ventes et de l'ouverture de nouveaux magasins corporatifs.

La Société a généré un BAIIA et une marge du BAIIA de 104,9 millions de dollars et 6,0 % respectivement, comparés à 110,8 millions de dollars et 7,6 % en 2017. Le BAIIA ajusté a atteint 119,5 millions de dollars (6,8 % des ventes) pour la période, comparativement à 117,5 millions de dollars (8,1 % des ventes) en 2017. La marge du BAIIA ajusté a diminué de 130 points de base affectée par une pression sur les prix et un changement dans la composition de la clientèle impactant la marge brute dans le secteur FinishMaster États?Unis ainsi que par les efforts d'intégration entrepris pour optimiser le réseau de magasins corporatifs dans le secteur Produits automobiles Canada. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par les économies découlant du Plan 25/20 et par une meilleure absorption des coûts fixes dans le secteur Parts Alliance Royaume-Uni bénéficiant d'une période de douze mois complets d'activités.

Le résultat net et le résultat ajusté se sont élevés à 36,5 millions de dollars et 51,5 millions de dollars, comparativement à 44,6 millions de dollars et 55,1 millions de dollars en 2017. La diminution de 6,6 % du résultat ajusté, comparativement à la période correspondante de 2017, provient de charges financières et d'amortissement additionnelles relatives principalement aux acquisitions d'entreprises et aux investissements en immobilisations. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par la contribution de douze mois complets d'activités du secteur Parts Alliance Royaume-Uni, ainsi que par la réduction du taux d'imposition sur les activités américaines.

Résultats sectoriels de la période de douze mois

Le secteur FinishMaster États-Unis a réalisé des ventes de 830,0 millions de dollars, une hausse de 1,9 %, comparativement à la période correspondante de 2017, soutenue par une croissance organique de 11,2 millions de dollars ou 1,4 % ainsi que par les acquisitions d'entreprises représentant une croissance de 7,3 millions de dollars ou 0,9 %. La croissance organique est le résultat des initiatives de ventes, d'investissements auprès des clients et de l'ouverture de deux magasins corporatifs. Le BAIIA de ce secteur a été de 74,3 millions de dollars comparativement à 91,3 millions de dollars en 2017. Excluant les éléments spéciaux, le BAIIA ajusté a atteint 76,0 millions de dollars comparativement à 91,3 millions de dollars en 2017. La diminution de 200 points de base de la marge du BAIIA est le résultat d'une pression sur les prix et d'un changement dans la composition de la clientèle impactant la marge brute. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la réduction d'effectifs relative au Plan 25/20. Au cours de l'exercice 2018, cinq magasins corporatifs ont été intégrés dans le cadre de ce Plan.

Les ventes du secteur Produits automobiles Canada se sont établies à 503,8 millions de dollars comparativement à 484,9 millions de dollars en 2017, représentant une hausse de 3,9 %. Cette performance provient des acquisitions d'entreprises, d'un nombre différent de jours de facturation et de la croissance organique. La croissance organique de 0,5 % de la période est principalement attribuable aux initiatives de ventes ayant surmonté la faiblesse des conditions de marché. Le BAIIA de ce secteur a été de 28,6 millions de dollars comparativement à 31,2 millions de dollars en 2017. Excluant les éléments spéciaux, le BAIIA ajusté s'est élevé à 32,0 millions de dollars comparativement à 31,2 millions de dollars. La légère diminution de 10 points de base de la marge du BAIIA ajusté résulte des efforts d'intégration entrepris pour optimiser le réseau de magasins corporatifs, des pertes de change sur devises étrangères en raison du dollar canadien plus faible ainsi que d'une économie réalisée en 2017 à la suite de l'internalisation des serveurs. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une augmentation des rabais-volume et une diminution de la rémunération basée sur la performance. Au cours de l'exercice, six magasins corporatifs ont été intégrés et un a été vendu dans le cadre du Plan 25/20.

Le secteur Parts Alliance Royaume-Uni a enregistré des ventes de 418,2 millions de dollars représentant une hausse de 181,2 % puisque les données de 2017 incluaient les ventes que depuis la date d'acquisition, le 7 août 2017. La croissance organique de 5,3 % a bénéficié de l'ouverture de magasins corporatifs. Le BAIIA de ce secteur a été de 27,1 millions de dollars comparativement à 6,0 millions de dollars pour la période correspondante de 2017. Excluant les éléments spéciaux, le BAIIA ajusté s'est élevé à 28,3 millions de dollars comparativement à 6,0 millions de dollars en 2017. L'augmentation de 280 points de base de la marge du BAIIA ajusté provient des mesures de coûts entreprises au cours du dernier trimestre de 2017, améliorant la productivité, ainsi que d'une meilleure absorption des frais fixes relatifs à douze mois complets d'activités. L'ouverture de magasins corporatifs a impacté la marge du BAIIA de 40 points de base au cours de la période.

DIVIDENDES

Le 20 février 2019, le Conseil d'administration de Uni-Sélect a déclaré un dividende trimestriel de 0,0925 $CAN par action, qui sera payé le 16 avril 2019 aux actionnaires inscrits le 31 mars 2019. Ce dividende est admissible aux fins fiscales.

RÉSULTATS ACTUELS VS PERSPECTIVES 2018

Nos résultats de l'exercice ont été conformes aux fourchettes de nos perspectives de 2018 préalablement publiées tant au niveau de la croissance organique que du BAIIA ajusté.









Perspectives Actuel Marge du BAIIA ajusté consolidé 6,75 % - 7,25 % 6,8 % Croissance organique des ventes consolidée 0,8 % - 2,6 % 1,5 % Taux d'imposition effectif consolidé 22,0 % - 24,0 % 18,3 %





Secteur Croissance organique

Perspectives Actuel FinishMaster États-Unis 0,5 % - 2,0 % 1,4 % Produits automobiles Canada 0,0 % - 1,5 % 0,5 % Parts Alliance Royaume-Uni 6,0 % - 8,0 % 6,0 % *





* Sur une base individuelle (ventes 2018 comparées à 12 mois complets de 2017)

«?Je voudrais remercier toutes les parties prenantes, y compris nos employés, l'équipe de Direction, nos actionnaires, nos fournisseurs et nos clients pour leur soutien continu. Nous avons rencontré de nombreux défis inattendus au cours de la dernière année, mais nous avons mis en place des plans pour atténuer leur impact et positionner la Société afin de faire face à un environnement en évolution,?» a conclu M. Courville.

PERSPECTIVES

Les informations comprises au sein de cette section comportent diverses perspectives prévues pour 2019 par Uni-Sélect, lesquelles excluent tout impact potentiel de l'examen des solutions de rechange stratégiques et ne considèrent pas les nouvelles normes comptables entrant en vigueur en 2019, particulièrement en regard de l'IFRS 16 sur les contrats de location :

La Société reconnaît que certains facteurs et incertitudes ont eu une incidence sur les résultats de 2018 et continuera de donner une vision prudente des perspectives pour 2019.



Uni-Sélect Marge du BAIIA ajusté consolidée 5,75 % - 6,75 % Croissance organique consolidée des ventes 1,25 % - 3,25 %



L'information susmentionnée vise l'exercice financier 2019 et pourrait

différer d'un trimestre à l'autre compte tenu du caractère saisonnier.

De plus, Uni-Sélect s'attend à effectuer des investissements entre 25,0 millions de dollars et 30,0 millions de dollars en 2019 pour la location-acquisition de la flotte de véhicules, l'équipement informatique, les logiciels et autres.

Pour 2019, sur une base consolidée, nous nous attendons à une augmentation modeste des ventes et à une diminution de la rentabilité, principalement en raison du secteur FinishMaster États-Unis. Plus spécifiquement, les résultats du secteur Produits automobiles Canada devraient être plus favorables comparativement à 2018, considérant l'intégration prévue de quelques magasins corporatifs et centres de distribution ainsi que la contribution des 18 magasins corporatifs provenant de l'acquisition d'AutoChoice Parts and Paints Limited en novembre 2018. Pour le secteur Parts Alliance Royaume-Uni, alors que nous prévoyons une amélioration des résultats de 2019 par rapport à 2018 en poursuivant notre stratégie d'ouverture de nouveaux magasins corporatifs et de développement de marché du Royaume-Uni, les prochains mois devraient être un peu plus volatiles en raison de l'incertitude concernant le Brexit. De même, l'année 2019 devrait être difficile pour le secteur FinishMaster États-Unis, puisque les bénéfices relatifs au Plan d'amélioration de la performance devraient commencer à se matérialiser dans la dernière partie de l'année. Nos perspectives pour 2019 considèrent ces facteurs et incertitudes.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Uni-Sélect tiendra le 20 février 2019, à 8 h 00 (heure de l'Est), une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre de 2018 de la Société. Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 866 865-3087 (ou le 1 647 427-7450 pour les appels internationaux).

Un enregistrement de la conférence sera disponible à compter de 11 h 00 (heure de l'Est) le 20 février 2019, et ce, jusqu'à 23 h 59 (heure de l'Est), le 20 mars 2019. Pour accéder à l'enregistrement différé de la conférence, il suffit de composer le 1 855 859-2056, suivi de 4785999.

Vous pouvez également accéder à la webdiffusion de la conférence des résultats du trimestre à partir de la section « Investisseurs » de notre site Web à uniselect.com. La webdiffusion sera archivée par la suite. Les participants devraient prévoir le temps nécessaire, avant le début de l'appel, pour accéder à la webdiffusion et aux diapositives.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans limitation, des déclarations concernant l'orientation financière pour 2019 (ce qui comprend, sans limitation, la marge du BAIIA ajusté et les ventes organiques par secteur, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. A? moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni?Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers prévus pour 2019, ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales pour 2019, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.



HYPOTHÈSES IMPORTANTES

Un certain nombre d'hypothèses économiques, du marché, d'exploitation et financières ont été formulées par Uni-Sélect dans la préparation de ses déclarations prospectives continues incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation :

Hypothèses économiques :

La conjoncture économique au Canada , aux États-Unis et au Royaume-Uni demeurera stable;

, aux États-Unis et au Royaume-Uni demeurera stable; Les négociations actuelles du Royaume-Uni afin de s'exclure de l'Union européenne n'entraîneront pas davantage d'incertitude économique (i.e. pas de Brexit dur, soit une sortie sans accord);

Les taux d'intérêt devraient augmenter légèrement en 2019;

Le dollar canadien et la livre sterling devraient demeurer près ou aux niveaux actuels. Des variations futures pourraient découler du degré de la force du dollar américain, des taux d'intérêt et de changements dans les prix des produits.

Hypothèses du marché :

Les déclarations prospectives de 2019 reflètent aussi différentes hypothèses, en particulier :

Les ventes de nouveaux véhicules dans les trois secteurs d'activités en 2019 devraient être similaires à celles de 2018;

Pour les trois secteurs d'activités, les frais de carburant à la pompe ne devraient pas augmenter de façon significative au-delà des niveaux actuels. La distance parcourue et le taux d'accidents devraient être les mêmes que ceux expérimentés en 2018; et

Aucune conséquence importante sur les activités ou la concurrence provenant de modifications de la réglementation ou du marché des assurances affectant le marché secondaire de l'automobile.

Hypothèses d'exploitation et financières :

Les déclarations prospectives de 2019 sont aussi basées sur différentes hypothèses internes d'activités d'exploitation et financières, incluant, mais sans s'y limiter :

Maintien de la part de marché dans les trois secteurs d'activités;

Uni-Sélect sera en mesure de réaliser, dans le cadre de son Plan d'amélioration de la performance, des gains d'efficacité au niveau de la structure de coûts afin de soutenir la profitabilité et de générer des flux de trésorerie attendus (mesurés selon les résultats du deuxième trimestre de 2018 pour les secteurs FinishMaster États-Unis et Produits automobiles Canada et selon les résultats du troisième trimestre de 2017 pour le secteur Parts Alliance Royaume-Uni);

et selon les résultats du troisième trimestre de 2017 pour le secteur Parts Alliance Royaume-Uni); La composition des revenus entre les trois secteurs d'activités de Uni-Sélect ne changera pas de façon importante par rapport aux niveaux prévus;

La composition de la clientèle dans le secteur FinishMaster États-Unis ne changera pas de façon significative par rapport au niveau déjà anticipé;

Aucune introduction de technologies perturbatrices au cours de l'année;

Aucune modification significative des conditions d'achats au-delà de ce qui est déjà anticipé;

Il est important de noter que les ventes et la marge du BAIIA des secteurs d'activités sont affectées par la saisonnalité et ont un impact sur les résultats consolidés :

FinishMaster États-Unis : les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres;

les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres;

Produits automobiles Canada : les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres; et

les premier et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les deuxième et troisième trimestres; et

Parts Alliance Royaume-Uni : les troisième et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les premier et deuxième trimestres;

les troisième et quatrième trimestres sont généralement plus faibles que les premier et deuxième trimestres; Aucune acquisition importante; et

Les perspectives sont basées sur les méthodes comptables courantes incluant les mesures financières autres que les IFRS de Uni-Sélect et ne considèrent donc pas l'impact de l'IFRS 16.

Les hypothèses qui précèdent, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Uni-Sélect à la date de ce communiqué de presse, peuvent s'avérer inexactes. Ainsi, nos résultats actuels peuvent différer considérablement des attentes établies dans ce communiqué.

RISQUES IMPORTANTS

Les facteurs de risques importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations soient inexactes et que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives, y compris nos perspectives financières pour 2019, sont mentionnés ci-dessous L'élaboration de nos déclarations prospectives, y compris notre capacité à atteindre nos objectifs pour 2019, dépend essentiellement du rendement de notre entreprise qui est assujetti à plusieurs risques. Ainsi, les lecteurs sont informés que les risques divulgués pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos déclarations prospectives. Ces risques, incluent, sans limitation, la conjoncture économique, les changements d'ordre législatif, réglementaire ou politique, l'inflation, la distance parcourue, la croissance du parc automobile, l'approvisionnement de produits et la gestion de stocks, la distribution directe aux clients par le manufacturier, la technologie, les risques environnementaux, les risques légaux et fiscaux, les risques liés au modèle d'affaires et à la stratégie de Uni-Sélect, l'intégration des entreprises acquises, la concurrence, les systèmes d'exploitation et systèmes financiers, les ressources humaines, le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de change, le risque de taux d'intérêt.

Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez consulter le rapport annuel de Uni-Sélect déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Le rapport de gestion, les états financiers consolidés ainsi que les notes complémentaires du quatrième trimestre et de la période de douze mois de 2018 sont disponibles dans la section « Investisseurs » du site Internet de la Socie?te? a? l'adresse uniselect.com et sur le site de SEDAR, sedar.com. Le lecteur trouvera également sur ces sites le rapport annuel de la Socie?te? et d'autres informations relatives a? Uni-Se?lect, dont la notice annuelle.

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures financières du rendement conformes aux IFRS. Les mesures financières autres que les IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés. La Société est d'avis que les lecteurs de ce présent communiqué peuvent tenir compte de ces mesures de rendement aux fins d'analyse. Ce qui suit présente les définitions des termes utilisés par la Société qui ne sont pas définis selon les IFRS.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence du nombre de jours de facturation. Cette mesure aide Uni-Sélect à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base opérationnelle par rapport au reste du marché. La détermination du taux de croissance organique, qui est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la Direction, pourrait différer des taux de croissance organique réels.

BAIIA - Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières, l'amortissement et l'impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

BAIIA ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La Direction utilise le BAIIA ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le BAIIA, le résultat net et le résultat par action provenant des activités d'exploitation, excluant certains ajustements, nets d'impôt sur le résultat (pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action), qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. La Direction considère que ces mesures facilitent l'analyse et permettent une meilleure compréhension de la performance des activités de la Société. L'objectif de ces mesures est de fournir de l'information additionnelle.

Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres, aux indemnités de départ et bonis de rétention relatifs aux changements à la Direction ainsi qu'aux frais de transactions nets, à l'amortissement de la prime relative aux options sur devises et à l'amortissement des immobilisations incorporelles relativement à l'acquisition de Parts Alliance. La Direction considère l'acquisition de Parts Alliance comme transformationnelle. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Marge du BAIIA et marge du BAIIA ajusté - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, ajustés des éléments suivants : la variation des éléments du fonds de roulement, les acquisitions d'immobilisations corporelles et la différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à l'emploi et la dépense de la période. Uni-Sélect considère les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement des activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour gérer la croissance du fonds de roulement, payer les dividendes, rembourser la dette, réinvestir dans la Société et profiter des différentes opportunités de marché qui se présentent.

Les flux de trésorerie disponibles excluent certaines variations dans les éléments du fonds de roulement (dont les débiteurs et autres recevables, les stocks et les créditeurs et charges à payer) et autres fonds générés et utilisés selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme une alternative aux tableaux consolidés des flux de trésorerie ou comme une mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme, incluant les versements exigibles à court terme, nette de la trésorerie.

Ratio de la dette financée par emprunt sur le BAIIA ajusté - Ce ratio correspond à l'endettement total net sur le BAIIA ajusté.



Le tableau suivant présente une conciliation de la croissance organique.



Quatrièmes trimestres Périodes de douze mois

2018

2017

2018

2017 FinishMaster États-Unis 203 440

198 956

829 982

814 639 Produits automobiles Canada 122 460

123 023

503 829

484 934 Parts Alliance Royaume-Uni 93 555

92 999

418 154

148 699 Ventes 419 455

414 978

1 751 965

1 448 272





%





% Variation des ventes 4 477

1,1

303 693

21,0 Impact de la conversion du dollar canadien et du livre sterling 7 201

1,7

3 219

0,2 Nombre de jours de facturation 235

0,0

1 866

0,1 Acquisitions (2 208)

(0,5)

(287 039)

(19,8) Croissance organique consolidée 9 705

2,3

21 739

1,5

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté.



Quatrièmes trimestres

Périodes de douze mois



2018

2017 % 2018

2017 % Résultat net (2 363)

8 721

36 497

44 616

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (489)

2 170

8 180

22 002

Amortissement 10 265

9 977

39 702

29 647

Charges financières, montant net 5 370

4 986

20 561

14 487

BAIIA 12 783

25 854 (50,6) 104 940

110 752 (5,2) Marge du BAIIA 3,0 %

6,2 %

6,0 %

7,6 %

Éléments spéciaux 8 645

2 130

14 589

6 780

BAIIA ajusté 21 428

27 984 (23,4) 119 529

117 532 1,7 Marge du BAIIA ajusté 5,1 %

6,7 %

6,8 %

8,1 %



Le tableau suivant présente une conciliation du résultat ajusté et du résultat ajusté par action.



Quatrièmes trimestres

Périodes de douze mois



2018

2017 % 2018

2017 % Résultat net (2 363)

8 721 (127,1) 36 497

44 616 (18,2) Éléments spéciaux, nets d'impôt 6 741

1 773

10 811

6 613

Amortissement de la prime relative aux options sur devises, net d'impôt -

-

-

2 003

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 1 052

1 119

4 165

1 865

Résultat ajusté 5 430

11 613 (53,2) 51 473

55 097 (6,6) Résultat par action (0,06)

0,21 (128,6) 0,86

1,06 (18,9) Éléments spéciaux, nets d'impôt 0,16

0,04

0,26

0,15

Amortissement de la prime relative aux options sur devises, net d'impôt -

-

-

0,05

Amortissement des immobilisations incorporelles relatives à l'acquisition de Parts Alliance, net d'impôt 0,03

0,02

0,10

0,04

Résultat par action ajusté 0,13

0,27 (51,9) 1,22

1,30 (6,2)

Le tableau suivant présente une conciliation des flux de trésorerie disponibles.





Quatrièmes trimestres Périodes de douze mois



2018

2017

2018

2017 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

13 398

45 471

94 579

124 005 Variation des éléments de fonds de roulement

8 953

(23 234)

5 163

(14 583)



22 351

22 237

99 742

109 422 Acquisitions d'immobilisations corporelles

(8 675)

(5 224)

(19 391)

(13 658) Différence entre la somme versée relativement aux avantages postérieurs à

l'emploi et la dépense de la période

41

(147)

(449)

(104) Flux de trésorerie disponibles

13 717

16 866

79 902

95 660

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS



















(en milliers de $US, à l'exception des données par action)



Trimestres clos le 31 décembre

Exercices clos le 31 décembre





2018

2017

2018

2017





(non audités)

(non audités)

(audités)

(audités)



















Ventes



419 455

414 978

1 751 965

1 448 272 Achats, nets de la fluctuation des stocks



284 852

274 991

1 176 796

983 198 Marge brute



134 603

139 987

575 169

465 074



















Avantages du personnel



75 412

75 469

308 546

236 684 Autres dépenses d'exploitation



37 763

36 534

147 094

110 858 Éléments spéciaux



8 645

2 130

14 589

6 780 Résultat avant charges financières, amortissement et impôt sur le résultat



12 783

25 854

104 940

110 752



















Charges financières, montant net



5 370

4 986

20 561

14 487 Amortissement



10 265

9 977

39 702

29 647 Résultat avant impôt sur le résultat



(2 852)

10 891

44 677

66 618 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat



(489)

2 170

8 180

22 002 Résultat net



(2 363)

8 721

36 497

44 616



















Résultat par action

















De base



(0,06)

0,21

0,86

1,06 Dilué



(0,06)

0,21

0,86

1,05



















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)

















De base



42 301

42 274

42 254

42 261 Dilué



42 301

42 420

42 419

42 430









































UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



















(en milliers de $US)



Trimestres clos le 31 décembre

Exercices clos le 31 décembre





2018

2017

2018

2017





(non audités)

(non audités)

(audités)

(audités)



















Résultat net



(2 363)

8 721

36 497

44 616



















Autres éléments du résultat global

















Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net :

















Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôt de 120 $ et 208 $ pour le trimestre et l'exercice (2 $ et 24 $ respectivement en 2017))



(353)

(1)

603

(70)



















Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couverture de flux de trésorerie transférée au résultat net (nette d'impôt de 22 $ et 15 $ pour le trimestre et l'exercice (27 $ et 42 $ respectivement en 2017))



(62)

84

44

123



















Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation



(3 210)

3 907

(7 376)

12 685



















Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères (aucun impôt pour le trimestre et l'exercice (nets d'impôt de 514 $ et 36 $ respectivement en 2017))



(10 519)

(3 172)

(15 831)

242





(14 144)

818

(22 560)

12 980



















Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net :

















Réévaluations des obligations au titre des prestations définies à long terme (nettes d'impôt de 396 $ et 620 $ pour le trimestre et l'exercice (567 $ et 613 $ respectivement en 2017))



(1 146)

(1 655)

1 801

(1 749)



















Total des autres éléments du résultat global



(15 290)

(837)

(20 759)

11 231 Résultat global



(17 653)

7 884

15 738

55 847









































UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES





































Attribuable aux actionnaires (en milliers de $US, audités)



Capital-

actions

Surplus

d'apports

Résultats non

distribués

Cumul des

autres éléments

du résultat

global

Total des

capitaux

propres















































Solde au 31 décembre 2016



96 924

4 260

401 420

(30 242)

472 362























Résultat net



-

-

44 616

-

44 616 Autres éléments du résultat global



-

-

(1 749)

12 980

11 231 Résultat global



-

-

42 867

12 980

55 847























Contributions et distributions aux actionnaires :





















Émission d'actions ordinaires



661

-

-

-

661 Dividendes



-

-

(11 817)

-

(11 817) Paiements fondés sur des actions



-

924

-

-

924





661

924

(11 817)

-

(10 232)























Solde au 31 décembre 2017



97 585

5 184

432 470

(17 262)

517 977























Résultat net



-

-

36 497

-

36 497 Autres éléments du résultat global



-

-

1 801

(22 560)

(20 759) Résultat global



-

-

38 298

(22 560)

15 738























Contributions et distributions aux actionnaires :





















Rachat et annulation d'actions ordinaires



(190)

-

(1 232)

-

(1 422) Émission d'actions ordinaires



2 331

-

-

-

2 331 Transfert suite à l'exercice d'options d'achat d'actions

518

(518)

-

-

- Dividendes



-

-

(12 081)

-

(12 081) Paiements fondés sur des actions



-

1 339

-

-

1 339





2 659

821

(13 313)

-

(9 833)























Solde au 31 décembre 2018



100 244

6 005

457 455

(39 822)

523 882

















































UNI-SÉLECT INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



















(en milliers de $US)



Trimestres clos le 31 décembre

Exercices clos le 31 décembre





2018

2017

2018

2017





(non audités)

(non audités)

(audités)

(audités)



















ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

















Résultat net



(2 363)

8 721

36 497

44 616 Éléments hors caisse :

















Éléments spéciaux



14 589

-

14 589

(523) Charges financières, montant net



5 370

4 986

20 561

14 487 Amortissement



10 265

9 977

39 702

29 647 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat



(489)

2 170

8 180

22 002 Amortissement et réserves relatifs aux incitatifs accordés aux clients



4 773

4 294

17 193

16 581 Autres éléments hors caisse



(3 348)

(630)

(2 884)

269 Variation des éléments du fonds de roulement



(8 953)

23 234

(5 163)

14 583 Intérêts payés



(4 777)

(5 547)

(18 681)

(10 371) Impôt sur le résultat versé



(1 669)

(1 734)

(15 415)

(7 286) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



13 398

45 471

94 579

124 005



















ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

















Acquisitions d'entreprises



(23 670)

(7 219)

(23 670)

(348 490) Solde de prix d'achat, net



(249)

(1 982)

(7 082)

(7 935) Trésorerie détenue en mains tierces



(1 670)

2 423

(1 670)

(5 108) Prime payée relative aux options sur devises



-

-

-

(6 631) Produits de la disposition des options sur devises



-

-

-

6 174 Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients



(5 442)

(7 310)

(38 858)

(28 257) Remboursements d'avances à des marchands membres



2 007

1 349

6 282

5 737 Acquisitions d'immobilisations corporelles



(8 675)

(5 224)

(19 391)

(13 658) Produits de la disposition d'immobilisations corporelles



702

378

1 589

824 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles



(1 165)

(1 785)

(3 269)

(4 614) Autres provisions payées



(16)

-

(124)

- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



(38 178)

(19 370)

(86 193)

(401 958)



















ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

















Augmentation de la dette à long terme



63 029

15 613

271 541

450 860 Remboursement de la dette à long terme



(39 083)

(67 256)

(291 126)

(154 090) Augmentation (diminution) nette des dépôts de garantie des marchands membres

(186)

(19)

328

(117) Rachat et annulation d'actions ordinaires



-

-

(1 422)

- Émission d'actions ordinaires



1 235

-

2 331

661 Dividendes versés



(3 016)

(3 120)

(12 246)

(11 637) Flux de trésorerie liés aux activités de financement



21 979

(54 782)

(30 594)

285 677 Écarts de conversion



(214)

(3)

(428)

623 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie



(3 015)

(28 684)

(22 636)

8 347 Trésorerie au début de la période



11 051

59 356

30 672

22 325 Trésorerie à la fin de la période



8 036

30 672

8 036

30 672









































UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE











(en milliers de $US)



31 décembre





2018

2017 ACTIFS









Actifs courants :









Trésorerie



8 036

30 672 Trésorerie détenue en mains tierces



3 591

8 147 Débiteurs et autres recevables



247 732

236 811 Impôt sur le résultat à recevoir



16 789

29 279 Stocks



524 335

458 354 Frais payés d'avance



10 502

10 196 Instruments financiers dérivés



442

- Total des actifs courants



811 427

773 459 Investissements et avances aux marchands membres



46 039

30 628 Immobilisations corporelles



83 956

78 644 Immobilisations incorporelles



210 331

231 365 Goodwill



372 007

372 119 Instruments financiers dérivés



940

- Actifs d'impôt différé



15 870

10 174 TOTAL DES ACTIFS



1 540 570

1 496 389 PASSIFS









Passifs courants :









Créditeurs et charges à payer



532 676

446 370 Solde de prix d'achat, net



4 062

15 469 Provision pour les frais de restructuration



4 173

- Impôt sur le résultat à payer



3 987

16 831 Dividendes à payer



2 876

3 110 Versements sur la dette à long terme et les dépôts de garantie des marchands membres



4 230

37 098 Instruments financiers dérivés



3 058

- Total des passifs courants



555 062

518 878 Obligations au titre des avantages du personnel à long terme



12 799

20 985 Dette à long terme



422 603

411 585 Dépôts de garantie des marchands membres



5 424

5 543 Solde de prix d'achat



1 212

2 944 Autres provisions



1 424

1 331 Instruments financiers dérivés



-

1 041 Passifs d'impôt différé



18 164

16 105 TOTAL DES PASSIFS



1 016 688

978 412 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES



523 882

517 977 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES



1 540 570

1 496 389













SOURCE Uni-Sélect inc.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 06:30 et diffusé par :