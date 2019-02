CGI signe une entente avec YIT pour moderniser et harmoniser les services aux utilisateurs du géant finlandais





HELSINKI, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) et YIT Oyi, la plus importante entreprise de construction de la Finlande, ont conclu une entente pour moderniser et harmoniser les services aux utilisateurs de YIT et élaborer un nouveau modèle de prestation de services en TI. Cette collaboration stratégique de YIT et de CGI s'inscrit dans la foulée de la réorganisation globale des services informatiques de l'entreprise.

« Nous tirerons parti de l'expertise de CGI pour mettre à profit les nouvelles technologies en vue d'offrir une valeur ajoutée à notre organisation et à nos clients, a affirmé Esa Nykänen, chef de la direction informatique de YIT. La prestation de services en TI est l'activité principale de CGI alors que la nôtre s'articule autour du développement urbain, de la construction et des services connexes. Si chaque entreprise se concentre sur ce qu'elle fait de mieux, nous pourrons réaliser d'importantes économies de coûts, améliorer l'expérience utilisateur pour nos services en TI et avoir accès au meilleur soutien qui soit pour la transformation numérique de nos activités. »

Grâce à une approche d'intégration et gestion de services (Service Integration and Management ou « SIAM »), CGI sera responsable de l'ensemble de l'écosystème TI de YIT avec l'aide de ses experts en Finlande, ainsi que des ressources de ses centres mondiaux de prestation de services. CGI développera de nouveaux services en TI pour YIT en ayant recours aux technologies de libre-service numérique, d'automatisation et de robotique logicielle et fournira également des services de poste de travail, de cycle de vie, de centre d'assistance et d'intégration de systèmes dans tous les pays où YIT exerce ses activités.

« Selon notre recherche mondiale, les entreprises qui adoptent une approche axée sur les affaires pour le développement des TI ont généralement une position plus concurrentielle au sein de leurs secteurs d'activité respectifs, a indiqué Leena-Mari Lähteenmaa, vice-présidente principale, CGI en Finlande. En vertu de cette entente, YIT aura accès à notre gamme complète de services, meilleures pratiques et ressources en TI. Ce partenariat est une importante marque de confiance en nos capacités d'agir comme collaborateur stratégique pour le renouvellement et le développement des TI axées sur les affaires de YIT. »

À propos de YIT

YIT est la plus grande entreprise de construction en Finlande et occupe une position importante en Europe du Nord. Nous concevons et construisons des appartements, des immeubles à logement avec assistance, des installations commerciales et des zones résidentielles complètes. Nous sommes également spécialisés en construction d'infrastructure et en asphaltage. Ensemble, avec nos clients et nos quelque 10 000 professionnels, nous créons des villes et des environnements attrayants et durables. Nous exerçons nos activités dans onze pays, en Finlande, en Russie, dans les pays scandinaves et les pays baltes, en République tchèque, en Slovaquie et en Pologne. Notre entreprise plus que centenaire a connu une renaissance le 1er février 2018 lors de la fusion avec Lemminkäinen. Nos revenus pro forma pour 2018 sont évalués à 3,8 milliards ?. L'action de YIT Corporation est cotée au Nasdaq Helsinki. www.yitgroup.com

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 74 000 professionnels établis partout dans le monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

