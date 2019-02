Clementia annonce la date de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018, ainsi que sa participation à la 8e Conférence Annuelle sur les Soins de Santé SVB Leerink





MONTRÉAL, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clementia Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: CMTA), une société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies, a annoncé aujourd'hui la tenue d'une conférence téléphonique en lien avec l'annonce de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2018, ainsi que sa participation à la 8e Conférence Annuelle sur les Soins de Santé SVB Leerink Partners (« 8th Annual SVB Leerink Partners Healthcare Conference »). De plus amples renseignements sur ces événements suivent :



Résultats du Quatrième Trimestre et de l'Exercice 2018: La direction tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion (en anglais seulement) pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018, ainsi que d'autres faits saillants, le jeudi 28 février 2019 à 7 h 30 (heure de l'Est). Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le (866) 916-2014 (local) ou le (636) 812-6655 (international) et indiquer le numéro de conférence 9098109.

Présentation à la 8e Conférence Annuelle sur les Soins de Santé SVB Leerink Partners : La direction présentera un survol corporatif à la 8e Conférence Annuelle sur les Soins de Santé SVB Leerink Partners le jeudi 28 février 2019 à 14 h 30 (heure de l'Est) à New York.

La webdiffusion sera disponible via le site web de la société au www.clementiapharma.com dans la section Investisseurs. Une version archivée de la webdiffusion sera disponible pour une durée de soixante jours suivant la conférence téléphonique.

À propos de Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia est une société au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies aux forts besoins médicaux. La société prépare une soumission de NDA pour le deuxième semestre de 2019 afin que la FDA approuve son produit candidat principal, le palovarotène, un nouvel agoniste du RAR?, pour la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). L'essai actuel de phase 3 MOVE évalue un schéma posologique supplémentaire de palovarotène expérimental pour la FOP. Le palovarotène fait également partie d'un essai de phase 2, l'essai MO-Ped, pour le traitement potentiel des ostéochondromes multiples (OM, également connus sous le nom d'exostoses multiples héréditaires, EMH). De plus, Clementia a commencé un essai de phase 1 pour une formulation de gouttes oculaires à base de palovarotène dans le traitement potentiel de la kératoconjonctivite sèche, et recherche également d'autres maladies pouvant bénéficier d'un traitement par le RARy. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.clementiapharma.com et nous rejoindre sur Twitter @ClementiaPharma.

Personnes-resource pour investisseurs et médias :

Joseph Walewicz

Clementia Pharmaceuticals Inc.

+1-514-940-1080

Alicia Davis

THRUST Strategic Communications

+1-910-620-3302

alicia@thrustsc.com





