Microland renforce son portefeuille de services de cybersécurité

Se positionne en tant qu''Aspirant' sur la matrice PEAK de services de sûreté des TI d'Everest Group

Microland, société de premier plan dans la transformation numérique des technologies de l'information (TI) en Inde, a annoncé qu'elle renforce ses offres de services de cybersécurité. En reconnaissance de ces efforts, Microland a également remporté le titre d''Aspirant' dans l'évaluation 2019 de la matrice PEAK des services de sûreté des TI d'Everest Group.

Le statut d''Aspirant' sur la matrice PEAK des services de sûreté représente une indication et une réflexion claires des efforts de Microland en vue de constituer un portefeuille holistique de services fournissant sûreté, conformité et minimisation des risques dans les écosystèmes des clients.

« Les avantages de la transformation numérique sont bien connus de tous. Néanmoins, la concrétisation de ces avantages se produit uniquement lorsque des stratégies appropriées de sûreté et de protection de la confidentialité sont en place. La suite complète de services de sûreté de Microland intervient avec une approche dirigée par l'analytique vers une préservation de la sûreté des applications et des systèmes de TI de nos clients tout en assurant une gestion solide de la cyberdéfense. En outre, les services de cybersécurité de Microland aident les organisations à adopter avec confiance les technologies du numérique et du nuage en veillant à ce que les opérations soient alignées sur les changements de réglementations. Nous protégeons également les entreprises contre les violations de données, les risques financiers et les atteintes à la réputation, » a commenté Robert Wysocki, directeur technique de Microland Limited.

« La sûreté des TI devient de plus en plus un principe stratégique sur l'ordre du jour de la transformation numérique d'une entreprise. En plus de la sécurisation des biens de TI des clients sur une base quotidienne, la construction de solutions puissantes pour une sûreté de nouvelle génération est devenue un levier clé de cette transformation pour les prestataires de services. Microland a fait preuve d'une diligence fiable dans la fourniture de solutions et services de sûreté de nouvelle génération avec une approche analytique de la gestion de la cyberdéfense. Ceci est à mettre en parallèle avec son attachement à une approche collaborative afin de définir la stratégie d'engagement reposant sur le contexte du client et la flexibilité commerciale dans l'établissement d'accords, et a permis à Microland de remporter sa position d''Asiprant' dans cette évaluation, » a souligné Chirajeet Sengupta, associé, Services de technologie de l'information chez Everest Group.

À propos de Microland :

Microland accélère le parcours vers la transformation numérique pour les entreprises mondiales en leur permettant de fournir des résultats de haute valeur dans leurs affaires commerciales et une satisfaction de la clientèle très élevée. Ayant son siège à Bangalore en Inde, Microland emploie plus de 4 200 professionnels sur l'ensemble de ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland crée des partenariats avec des entreprises mondiales pour les aider à devenir plus agiles et novatrices grâce à l'intégration de technologies émergentes et à la mise en oeuvre d'automatisation, d'analytique et d'intelligence prédictive dans leurs processus opérationnels.

