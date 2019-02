Quectel lance le module bi-mode LTE Cat NB2/GSM





SHANGHAI, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur mondial de modules pour l'Internet des objets (IdO), a annoncé ce jour le lancement de son premier module bi-mode LTE Cat NB2/GSM, le BC97, qui prend en charge le basculement entre les réseaux GSM et NB-IdO et assure l'utilisation de la couverture réseau des deux technologies. Un échantillon de l'ingénierie du BC97 est désormais disponible pour les clients à travers le monde et sera présenté sur le stand numéro 5C11 de Quectel, au cours du salon MWC Barcelona 2019.

Le BC97 est conçu dans un format ultra-compact de 23,6 mm x 19,9 mm x 2,2 mm et est compatible avec le module GSM/GPRS M95 de Quectel, ce qui permet une migration en douceur et minimise les coûts et les temps de développement. Dans le format LCC+LGA, le BC97 peut réaliser la production rapide de modules à l'aide d'une machine SMT standard.

Le BC97 se caractérise par sa faible consommation d'énergie, sa large plage de températures de fonctionnement, son bi-mode global et par le fait qu'il prend en charge GSM Voix et Bluetooth Low Energy (BLE). Grâce à ces caractéristiques tout-en-un et à une vaste gamme d'interfaces (parmi lesquelles USB, USIM, UART, ADC, RESET, PWRKEY, SPI, GPIO, l'antenne principale et en particulier l'interface audio « MIC and Speak »), ainsi que le DFOTA, BC97 étend sa couverture à de multiples applications telles que les vélos partagés, le stationnement intelligent, la passerelle Bluetooth, les compteurs intelligents, la ville intelligente, le suivi des actifs, les appareils électroménagers intelligents, les appareils portables, les appareils de surveillance agricole et environnementale, pour n'en citer que quelques-unes.

« La tendance de GSM à migrer vers LTE et les réseaux 5G est irréversible. Néanmoins, grâce à une présence mondiale étendue et à sa vaste couverture, les prévisions indiquent que le réseau GSM sera encore opérationnel pendant de nombreuses années, en particulier dans certains pays émergents. Étant donné que le BC97 prend en charge la reprise de Cat NB2 vers GSM, il peut utiliser le réseau GSM, existant mais arrivé à échéance, et donc migrer progressivement et facilement vers le réseau NB-IdO », a déclaré Doron Zhang, vice-président principal de Quectel. « Je suis vraiment satisfait de la gamme de produits LPWA (Liaison sans fil à faible consommation énergétique) la plus riche de Quectel, qui compte sept variantes différentes, car elle couvre théoriquement tous les cas d'utilisation possibles dans le domaine LPWA. »

Quectel Wireless Solutions est le premier fournisseur mondial de modules 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. À la fois développeur professionnel de technologies IdO et fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure de fournir un service centralisé pour les modules cellulaires IdO. Les produits de Quectel sont largement utilisés dans les domaines de l'IdO et du M2M, notamment le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de Quectel, ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter.

