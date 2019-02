/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement officiel de la saison acéricole 2019/





Une occasion de souligner l'apport économique de l'industrie de l'érable du Québec

QUÉBEC, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En présence des représentants des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), l'adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, et député de Beauce-Sud (circonscription dans laquelle se situe le village Saint-Robert-Bellarmin ayant remporté la palme du nombre d'entailles au Québec), monsieur Samuel Poulin, procédera à l'entaillage officiel d'un érable, lançant ainsi officiellement la saison acéricole 2019. Un geste symbolique qui est posé en réalité 48 millions de fois en janvier et février par les acériculteurs qui se préparent à produire le sirop d'érable québécois.

Invitation aux médias



Quoi : Événement de presse Date : le mercredi 20 février 2019 Heure : 8 h 15 Lieu : Érablière du Bois-de-Coulonge (Maison de la ferme)

1215, Grande Allée Ouest, Québec Renseignements

et confirmation : Valérie Lavoie

Massy Forget Langlois relations publiques

514 842-2455, poste 21

vlavoie@mflrp.ca



À noter : sur place, nous vous demanderons de présenter votre carte d'accréditation et de vous enregistrer.

Directions : 1. Entrez dans le parc. 2. Continuez tout droit dans le stationnement pour le public et suivez l'affiche « Bienvenue à la cabane ». 3. Rendez-vous à la Maison de la ferme (point D sur le plan).

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 05:30 et diffusé par :