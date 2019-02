Le réseau 0G de Sigfox sur la voie de la standardisation





2018 fut l'année de la croissance soutenue pour Sigfox, premier réseau 0G mondial, confirmant ainsi sa position de leader dans le domaine de la collecte de données IoT et la position de son réseau en tant que standard de l'industrie. Des partenariats ont été noués avec des acteurs majeurs dans différents domaines, qui font confiance à Sigfox.

L'année 2018 fut une année chargée pour Sigfox dont les objectifs majeurs ont été atteints :

L'expansion du réseau à 60 pays et régions grâce à de nouveaux Opérateurs Sigfox qui ont rejoint le plus grand écosystème IoT du monde. Plus de 500 millions d'euros ont été investis par Sigfox et ses opérateurs pour créer ce réseau unique :

L'ambition de Sigfox en matière de couverture a été atteinte en décembre 2018 lorsque le réseau a été déployé en Pologne, faisant de Sigfox le seul opérateur couvrant entièrement l'Europe ;

Le réseau Sigfox couvre désormais 1 milliard de personnes, une étape clé dans l'histoire de l'entreprise dont la première antenne fut installée en France en 2011.

Les services liés à la donnée continuent de croître et rencontrent un franc succès : 6,2 millions d'objets sont désormais connectés au réseau Sigfox , soit une croissance de 148 % en comparaison avec l'année précédente, et 13 millions de messages transitent chaque jour sur le réseau. Les revenus de Sigfox atteignent les 60 millions d'euros en 2018 , soit 20 % d'augmentation comparé à 2017. Quant aux revenus liés à la connectivité, ils ont augmenté de

100 % en 2018. En 4 ans seulement, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 400 %.

La valeur apportée par Sigfox, la robustesse de sa technologie et ses solutions prêtes à l'emploi, permettent à l'entreprise de dynamiser un marché de l'IoT en plein essor. En 2018, des contrats avec des acteurs de premier plan ont été signés, notamment dans le domaine du suivi d'actifs ; ces partenariats incluent PSA/IBM, Michelin, Total, Dachser, Getrak, NEC et Netstar. Ces avancées confirment la viabilité de Sigfox en tant que composant clé de la digitalisation du patrimoine industriel. Des fabricants renommés dans les secteurs de l'automobile et de la mobilité ont également rejoint l'écosystème Sigfox comme Alps et LiteOne.

2018 a permis à Sigfox de démontrer sa capacité à offrir un réseau de secours aux différentes technologies de connectivité . La technologie 0G a été choisie et intégrée à la Freebox Delta, grâce à un partenariat stratégique conclu avec Free, du groupe Iliad et dirigé par Xavier Niel. La technologie Sigfox se positionne ainsi en solution alternative aux services de communication traditionnels pour assurer la sécurité des appareils. Sur ce même segment de la sécurité, 2,8 millions d'alarmes Securitas ont été connectées au réseau Sigfox ces 5 dernières années.

La technologie Sigfox se positionne ainsi en solution alternative aux services de communication traditionnels pour assurer la sécurité des appareils. Sur ce même segment de la sécurité, 2,8 millions d'alarmes Securitas ont été connectées au réseau Sigfox ces 5 dernières années. L'adoption de la technologie Sigfox est grandissante, son écosystème comptant plus de 200 universités et partenaires, et plus de 1 200 startups . La première Hacking House a ouvert ses portes à San Francisco en 2018 afin d'accélérer le développement de solutions, conçues pour un large panel de secteurs.

La technologie Sigfox se démocratise suite à la récente ouverture des spécifications pour les objets connectés, confirmant la volonté de Sigfox d'oeuvrer pour l'adoption massive de l'IoT par les fabricants mais aussi par la communauté universitaire pour connecter ce qui ne l'est pas aujourd'hui.

Toujours plus loin !

L'ambition de Sigfox se résume en quatre lettres : « 1B23 », à savoir connecter 1 milliard d'objets à son réseau 0G d'ici la fin 2023. Pour soutenir cette ambition, Sigfox s'appuie sur les tous les membres de son Board qui peuvent compter sur le soutien des deux co-fondateurs. La stratégie de l'entreprise repose sur les initiatives suivantes :

Finaliser la couverture mondiale de son réseau 0G en s'implantant dans 3 pays stratégiques : l'Inde, la Russie et la Chine ;

Lancer son premier satellite au second semestre 2019, en partenariat avec Eutelsat. Les deux entreprises travaillent à la finalisation de l'offre et prépare le lancement commercial du projet de constellation « ELO » prévu en 2020. L'objectif est de couvrir l'ensemble de la planète avec une solution unique, simple et ultra performante, combinant des réseaux terrestres et satellite. L'écosystème et les clients Sigfox pourront utiliser le satellite sans modifier leurs appareils existants.

« Grâce à sa couverture sans égal et un grand nombre d'objets connectés à son réseau, Sigfox confirme ses performances et sa légitimité. Les entreprises du monde entier qui nous font confiance reconnaissent la proposition de valeur de notre technologie et de nos services. Suivre des actifs sur les quatre continents avec des outils de tracking, pour quelques dollars seulement et avec une forte autonomie, n'est plus un rêve. Seul le réseau 0G peut fournir de telles performances et ce n'est pas fini : nous vous donnons RDV pour le prochain Sigfox Connect à Singapour, qui s'annonce déjà passionnant, » déclare Ludovic Le Moan, PDG et co-fondateur de Sigfox.

