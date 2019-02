Guidewire Software annonce son nouveau partenaire d'alliance Consulting, Hexaware





Hexaware Technologies, un fournisseur de prochaine génération en pleine croissance axé sur l'automatisation, de services de technologies de l'information, d'externalisation des processus d'entreprise et de conseils, et Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme sectorielle d'assurances générales (Property and Casualty, P&C) sur laquelle comptent les assureurs, ont annoncé aujourd'hui qu'Hexaware avait rejoint Guidewire PartnerConnecttm en tant que membre de l'alliance Consulting au niveau Select.

Avec plus de 20 ans d'expérience avec les assureurs P&C, Hexaware a développé une solution et des offres technologiques à valeur ajoutée permettant aux assureurs d'adopter rapidement les produits Guidewire InsuranceSuitetm et Guidewire Digital, accélérant ainsi les délais de mise en oeuvre, atténuant le risque d'exécution et réduisant les coûts. Hexaware a soutenu le succès des clients Guidewire dans l'APAC et l'EMEA et offre des solutions localisées aux assureurs dans ces régions.

« La technologie numérique perturbe le secteur des assurances P&C à un rythme sans précédent, et les assureurs exploitent des plateformes leaders sur le marché telles que Guidewire InsurancePlatformtm pour offrir des propositions de produits différenciées sur un marché extrêmement dynamique et concurrentiel », a déclaré Milan Bhatt, vice-président directeur et directeur mondial chez Hexaware Technologies. « Hexaware considère qu'il est essentiel, non seulement de transformer numériquement un processus d'affaires, mais aussi de contribuer à bâtir des organisations souples, agiles et prescriptives possédant les compétences requises pour soutenir des rythmes continus et historiques de changement transformateur. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Guidewire comme membre de l'alliance PartnerConnect Consulting et de servir la communauté des utilisateurs Guidewire. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Hexaware en les accueillant en tant que tout nouveau partenaire de l'alliance Consulting », a ajouté Lisa Walsh, vice-présidente chargée des alliances mondiales chez Guidewire. « Nous sommes impressionnés par leur solide feuille de route en matière d'exécution de projet et d'expertise technique Guidewire. »

Les centres de compétence Guidewire d'Hexaware sont basés à des points stratégiques dans le monde et situés en Pologne (Varsovie), au Mexique (Saltillo) et en Inde (Chennai, Pune et Mumbai).

Les partenaires Guidewire PartnerConnect Consulting fournissent des services de consultation en matière de stratégie et de transformation d'entreprise, d'implémentation et de services de prestation connexes. Nos partenaires de consultation complètent nos ressources de consultation des services Guidewire en fournissant des consultants supplémentaires formés et certifiés Guidewire.

À propos d'Hexaware

Hexaware est le prestataire de prochaine génération de services de technologies de l'information, d'externalisation des processus d'entreprise et de conseils qui connaît la plus forte croissance. Notre objectif est d'occuper une position de leadership en aidant nos clients à approfondir leurs relations avec leurs clients pour en faire un avantage concurrentiel. Nos offres numériques ont aidé nos clients à atteindre l'excellence opérationnelle et enchanter leurs clients en « Propulsant la collaboration homme-machine ». Nous sommes aujourd'hui en train de métamorphoser les expériences des clients de nos clients en exploitant notre modèle de prestation et d'exécution leader du secteur, bâti autour de la stratégie ? « Automatiser tout, "Cloudifier" tout, Transformer les expériences des clients. »

Nous servons des clients des secteurs suivants : services bancaires, services financiers, marchés financiers, soins de santé, assurances, fabrication, détail, éducation, télécommunications, services professionnels (impôts, audit, comptabilité et légal), voyages, transport et logistique. Nous fournissons des services hautement évolués en matière de prototypage, développement et déploiement d'application rapide ; solutions de développement, migration et exécution cloud ; prise en charge d'applications basées sur l'automatisation ; solutions d'entreprise pour numériser le back-office ; transformation de l'expérience client ; veille commerciale & analyses ; assurance numérique (tests) ; services de gestion d'infrastructure et services de processus d'affaires.

Hexaware sert des clients dans plus de deux douzaines de langues, pour chaque fuseau horaire majeur et chaque zone règlementaire majeure. Notre objectif est d'être la première société de services informatiques à avoir une main d'oeuvre 50 % numérique.

Pour en savoir plus sur Hexaware, consulter http://www.hexaware.com.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme sectorielle sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurance multirisques (Property and Casualty, P&C) pour s'adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons le logiciel, les services et l'écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d'exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.guidewire.com. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

NOTA : Pour en savoir plus sur les marques de commerce de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices.

