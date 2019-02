Egencia lance des mises à jour révolutionnaires sur sa plateforme qui créent une valeur encore inexploitée pour les voyages d'affaires





LONDRES, 20 février 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, lors du salon du voyage d'affaires, Egencia ®, marque responsable des voyages d'affaires d'Expedia Grouptm, a annoncé l'ajout de trois fonctionnalités révolutionnaires axées sur le client sur sa plateforme de voyages d'affaires internationale. Ces fonctionnalités sont conçues pour améliorer l'expérience client, la valeur de l'entreprise et le soutien aux employés.

Egencia lance la fonctionnalité Hotel Conversations, une première dans l'industrie, qui permet aux voyageurs d'affaires et aux hôteliers d'avoir des conversations continues dans les deux sens à l'aide d'une simple application. Les voyageurs d'affaires ont dorénavant la possibilité de poser des questions, de confirmer des détails et de partager des plans de voyages mis à jour à n'importe quelle étape de leur séjour grâce à l'application d'Egencia. Par exemple, un voyageur d'affaires peut maintenant demander facilement une arrivée tardive en temps réel lorsque son vol est retardé, ou même préciser le type d'oreiller qu'il souhaite pour rendre son séjour plus confortable. Les hôteliers peuvent également communiquer avec leurs clients de façon proactive, leur envoyer un message de bienvenue ou leur offrir des services supplémentaires, comme des traitements avant l'arrivée. Ainsi, ils peuvent améliorer l'expérience offerte aux clients avant même que ceux-ci ne se présentent à l'établissement.

« Egencia Hotel Conversations va révolutionner les interactions entre les hôteliers et les voyageurs d'affaires à partir du moment où une réservation est effectuée, déclare Michael Gulmann, directeur des produits d'Egencia. Les conversations ont doublé au cours des derniers mois1, ce qui indique clairement qu'il s'agissait d'une proposition de valeur encore inexploitée pour les voyages d'affaires. »

Les programmes de voyages évoluent, tant pour les entreprises que pour les voyageurs d'affaires, avec les forfaits vol et hôtel d'Egencia, une autre première dans l'industrie rendue possible grâce aux capacités uniques d'Expedia Group et à ses relations avec les hôteliers. En choisissant une offre vol et hôtel regroupée, les entreprises profitent d'un coût de voyage global plus bas, tandis que les voyageurs ont accès à plus d'hôtels parmi les mieux cotés qui seraient autrement non conformes à la politique. Une fois que les voyageurs d'affaires réservent leur vol, ils peuvent voir les hôtels à tarifs spéciaux recommandés pouvant être réservés immédiatement ou dans les 10 jours.

Comme le devoir de diligence est à l'avant-plan pour toutes les entreprises, les gestionnaires de voyages se fient déjà au localisateur de voyageurs Egencia pour voir immédiatement où sont leurs employés dans le monde et pour aider les voyageurs confrontés à des situations imprévues. Maintenant, la dernière mise à jour comprend l'option de recherche régionale dans une plus grande zone géographique. Grâce à cette fonctionnalité, les gestionnaires de voyages peuvent simplement tracer un cercle ou un encadré sur la carte en ligne pour voir si l'un de leurs employés se trouve dans une région où une vague de froid sévit, par exemple.

1 Période des données : octobre à décembre 2018

