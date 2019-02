Traxens signe avec des dizaines d'entreprises du top 500 mondial des BCO





Traxens, un expert en données et services à forte valeur ajoutée pour le secteur de la chaîne logistique, annonce aujourd'hui avoir signé des contrats avec plusieurs dizaines d'entreprises issues du top 500 des BCO mondiaux (Beneficial Cargo Owners ou propriétaires de fret), parmi lesquelles des multinationales comme BASF. Selon les termes des accords, Traxens fournira des solutions de surveillance des données pour les conteneurs intelligents fournis par les companies maritimes partenaires.

Les BCO sont en général des grandes entreprises industrielles qui importent et exportent de grandes quantités de produits dans des conteneurs. Les clients de Traxens travaillent dans différents secteurs comme l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique et chimique, l'automobile ou l'agroalimentaire. Ces entreprises sont à la recherche de systèmes de surveillance des données à la pointe de l'innovation pour gérer leurs stocks de façon simple et sécurisée, analyser les données et agir en conséquence, tout en réduisant les coûts.

La solution de diagnostic de la chaîne logistique de Traxens permet une surveillance en temps quasi réel avec des alertes personnalisées soit via l'application Traxens-Hub soit via une intégration directe. La solution fournit aussi une analyse sur mesure des performances de transport, permettant ainsi d'optimiser les processus pour une meilleure efficacité et un coût moindre.

« Notre technologie offre le meilleur rapport qualité-prix pour la surveillance des données, ainsi qu'un service complet sans qu'il soit nécessaire de gérer des dispositifs individuels ou de réaliser de complexes rapprochements de données », souligne Jacques Delort, directeur général de Traxens. « Cette reconnaissance du marché est très importante pour nous, elle nous conforte dans l'idée que nous sommes en bonne voie pour fournir le meilleur service de gestion de données à l'industrie du transport et de la chaîne logistique. »

« Pour BASF, une meilleur visibilité et des performances dans les délais sont des éléments clés pour gérer le fret du début à la fin. Nous avons testé les conteneurs intelligents de Traxens et nous sommes ravis des informations supplémentaires que le produit nous fournit, depuis le suivi complet des envois individuels jusqu'aux données pertinentes sur les exceptions dans l'analyse des principales sources de problèmes et sur les mesures de correction à mettre en place », ajoute Michael Dries, vice-président, global logistics procurement, BASF SE.

Les services de Traxens sont disponibles chez deux des principales companies maritimes mondiales : Mediterranean Shipping Company (MSC) et CMA CGM. Afin de soutenir le déploiement commercial des services de Traxens, ces compagnies ont mis en place un ambitieux programme d'installation avec 100 000 dispositifs de surveillance Traxens qui seront déployés au cours des 18 prochains mois.

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en informations exploitables. Notre technologie IoT révolutionnaire fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs investissements, de se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à leurs clients finaux.

