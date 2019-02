Les normes mondiales ont assuré la sécurité de plus de 74 000 travailleurs du secteur de l'énergie éolienne en 2018





La Global Wind Organisation publie le deuxième rapport annuel sur la formation des travailleurs du secteur de l'énergie éolienne

74 432 techniciens dans 156 pays possédaient un certificat de formation valide de la GWO au 31/12/18

La croissance rapide se traduit par une augmentation de 65 % des personnes formées

Un groupe des plus grands fabricants et propriétaires d'éoliennes au monde a réaffirmé aujourd'hui son engagement à utiliser des normes minimales reconnues à l'échelle mondiale en matière de formation en sécurité pour les travailleurs du monde entier.

La Global Wind Organisation (GWO), une organisation à but non lucratif détenue par 16 sociétés du secteur de l'énergie éolienne de premier plan, a signalé une augmentation rapide du nombre de personnes formées à ses normes. Les normes de la GWO alignent la sécurité de base et la formation technique à un ensemble de spécifications unifiées reconnues dans le monde entier, créant une main-d'oeuvre plus sûre et plus productive.

Avec 74 432 personnes (+65 %) titulaires d'un certificat valide à la fin de 2018, environ 5 à 10 % de la main-d'oeuvre mondiale du secteur de l'énergie éolienne[1] sont désormais formées aux normes GWO.

M. Eloy Jauregui, directeur de la sécurité chez Acciona Energia et président de la Global Wind Organisation, a déclaré :

« Avoir 5 à 10 % de la main-d'oeuvre formée à la norme GWO est une réussite. Mais notre défi ne fait que commencer. »

« Les personnes qui travaillent sur les éoliennes partout dans le monde ne sont généralement pas formées aux normes de la GWO et nous croyons que, dans la mesure du possible, elles devraient l'être. » Nous intensifierons nos efforts pour nous engager à l'échelle mondiale de matière collaborative ; pour promouvoir l'adoption de normes de sécurité communes reconnues et pour assurer une gouvernance adéquate autour de la prestation de la formation, afin que nous puissions oeuvrer pour créer un environnement de travail exempt de blessures dans le secteur de l'énergie éolienne. »

Parmi les faits marquants, il convient de souligner ceux qui suivent :

Nombre de personnes ayant une formation GWO valide Date Total % de variation 31/12/2017 45,314 31/12/2018 74,432 +65 % Sites de formation certifiés GWO Date Total % de variation 31/12/2017 220 31/12/2018 288 +31 %

La GWO est une organisation à but non lucratif de propriétaires et de fabricants d'éoliennes, qui s'est engagée à créer et à adopter des procédures normalisées de formation en sécurité et d'urgence.

Des fournisseurs de formation indépendants offrent une formation certifiée GWO aux délégués du monde entier. Les dossiers de formation sont téléchargés et stockés dans la base de données GWO WINDA. Chaque dossier de travailleur formé aux normes GWO est identifié par un identificateur WINDA unique personnel qui permet aux employeurs de vérifier rapidement et facilement les dossiers de formation, d'assurer la mobilité des travailleurs et d'aider les employeurs à éviter des dépenses inutiles liées à la répétition des formations.

Nombre de personnes employées dans le secteur de l'énergie éolienne = 1,14 million (2018). Source : International Renewable Energy Association http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/

Société membres de la GWO

Acciona Energia, Goldwind, Shanghai Electric, GE Renewable Energy, Envision, Senvion, E.ON Climate & Renewables, Innogy, SSE, MHI Vestas, Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, Vattenfall, Equinor, Enercon, Ørsted.

