Avis aux médias - La ministre McKenna annonce une aide financière pour accélérer la transition vers des bâtiments à carbone zéro

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, prendra la parole à l'occasion du sommet « Plus vite vers le zéro » du Conseil du bâtiment durable du Canada afin...

La Direction générale du secteur sud-est du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite les représentants des médias à une rencontre au cours de laquelle elle présentera son plan d'action favorisant le rétablissement de la population de...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement les deux nouveaux programmes pour réhabiliter des terrains contaminés et pour stimuler les investissements immobiliers durables dévoilés aujourd'hui par la ministre déléguée aux...