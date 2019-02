Savaria annonce les résultats préliminaires non audités du quatrième trimestre et de l'exercice 2018





LAVAL, Québec, 19 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), divulgue aujourd'hui les résultats préliminaires non audités pour le quatrième trimestre et l'exercice 2018. Pour le quatrième trimestre, Savaria prévoit des revenus d'environ 93 millions $ et un BAIIA ajusté(1) d'environ 13 millions $. Pour l'exercice 2018, Savaria prévoit des revenus d'environ 286 millions $ et un BAIIA ajusté légèrement supérieur à 40 millions $.

Alors que les revenus étaient supérieurs aux prévisions pour l'exercice, le BAIIA ajusté de Savaria en 2018 était en deçà de ses attentes, principalement en raison du contexte opérationnel difficile en Europe pour le groupe Garaventa Lift et de la hausse importante des coûts pour le secteur Span.

Ces résultats préliminaires sont basés sur les informations dont dispose Savaria à la date du présent communiqué et sont sujets à révision lors du parachèvement de l'audit des états financiers consolidés annuels de Savaria. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2018 seront publiés le 27 mars 2019.

Mot du président

« Bien que nous soyons satisfaits de nos revenus pour 2018, nous sommes déçus de ne pas avoir atteint notre objectif de BAIIA ajusté pour l'exercice financier. Cependant, j'ai confiance en notre équipe et aux initiatives prises au quatrième trimestre de 2018 qui nous permettront de réaliser d'importantes réductions de coûts en 2019. Savaria a toujours été fière d'avoir l'une des marges de BAIIA les plus élevées du secteur de l'accessibilité. Notre objectif cette année sera de revenir à une marge de BAIIA consolidé de 15 %,» a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

« Les acquisitions continueront de jouer un rôle important dans notre stratégie de croissance à long terme et nous continuerons d'évaluer les occasions qui se présenteront. Dans l'immédiat, nous concentrerons nos efforts dans la réalisation des importantes synergies de coûts résultant de nos récentes acquisitions. »

« Il est difficile de déterminer le moment exact où ces programmes de réduction des coûts atteindront leur plein potentiel, et c'est pourquoi nous considérons prudent de réévaluer nos prévisions pour 2019. En conséquence, nous prévoyons désormais pour 2019 des revenus entre 385 et 400 millions $ et un BAIIA ajusté entre 55 et 60 millions $, en excluant les contributions provenant d'acquisitions potentielles. »

« En terminant, je voudrais remercier nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Cinq ans se sont écoulés depuis le début de notre collaboration lors du placement privé de Savaria en mars 2014. Au cours de cette période de cinq ans, Savaria a pu augmenter son chiffre d'affaires de 30 % et son BAIIA ajusté de 33 % par année, tout en augmentant également son dividende de 22 % en moyenne par année. Cette extraordinaire période de croissance n'aurait pas été possible sans le dévouement de nos employés et la confiance de nos actionnaires, » a conclu M. Bourassa.

(1) Ce ratio est présenté à titre indicatif seulement et représente une mesure de la santé financière surtout utilisée par les milieux financiers. Il représente le calcul suivant : Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, coûts d'acquisition d'entreprises réalisées et non réalisées, ajustement de la valeur des stocks acquis, charge de rémunération à base d'actions, provision pour la restructuration des opérations de Garaventa Lift en Chine, produit provenant d'une réclamation d'assurance, gain sur instrument financier et frais de litige. Il n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

Profil

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 28 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Savaria, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, et notamment au futur, tels que « prévoir », « évaluer », « estimer », « croire », « s'attendre à », ainsi que d'autres expressions apparentées. Savaria tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Savaria et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges, la concurrence, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés, notamment le rapport de gestion annuel (MD&A), par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Pour plus d'information :

Hélène Bernier, CPA, CA

Vice-présidente finances

1-800-931-5655, poste 248

helene.bernier@savaria.com Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1-800-661-5112

marcel.bourassa@savaria.com

www.savaria.com

Facebook: https://www.facebook.com/savariabettermobility

Twitter: https://twitter.com/Mobilityforlife

