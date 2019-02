Routes Americas 2019 - Mission accomplie : L'industrie aérienne sous le charme de Québec





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Québec a sans conteste séduit les centaines de décideurs et professionnels de l'industrie aérienne qui ont fait escale à Québec du 12 au 14 février dernier dans le cadre de Routes Americas 2019, le plus important forum de développement aérien des Amériques. Hôte de l'événement, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a profité de l'occasion pour faire découvrir ses installations modernes et à la fine pointe de la technologie, en plus de mettre en lumière tout le potentiel d'affaires et touristique de la grande région de Québec. À l'issue de la conférence, YQB a d'ores et déjà conclu une entente de principe avec le transporteur Canada Jetlines Ltd., a raffermi ses liens de confiance et d'affaires avec des transporteurs de partout sur la planète et a pavé la voie à de fructueuses collaborations, au plus grand bénéfice de ses 1,75 million de passagers.

L'organisation Routes confirme que YQB a mis la barre haute pour les prochaines éditions et que les délégués ressortent enchantés de leur passage dans la Capitale-Nationale : « Notre passage à Québec s'est fait à un moment névralgique pour nos hôtes. YQB a grandement investi dans ses infrastructures et contribue au dynamisme fulgurant de la région, qui a connu une croissance économique exceptionnelle. YQB est plus que jamais prêt à faire face à un trafic passager en augmentation et à accueillir de nouvelles routes aériennes, » a indiqué Steven Small, directeur de la marque Routes.

« Nous remercions l'organisation Routes d'avoir choisi YQB et la région de Québec pour leur 12e forum annuel. La venue de Routes Americas à Québec accroît la notoriété de YQB et de notre destination sur la scène internationale. YQB est l'un des aéroports qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Cette année seulement, nous avons annoncé une hausse de 6,2 % du nombre de passagers. Au cours des dernières années, nous avons investi pour transformer notre aéroport, nous doter d'infrastructures de calibre mondial et doubler notre capacité d'accueil. Nous sommes reconnus pour la qualité de l'expérience passager que nous offrons, nous sommes prêts à répondre à un trafic mondial appelé à doubler d'ici 15 ans et enthousiastes à l'idée de franchir la prochaine étape de notre développement avec la construction d'un centre de prédédouanement américain, un projet appuyé par de nombreuses compagnies aériennes » de mentionner le président et chef de la direction, M. Gaëtan Gagné.

À ce sujet, rappelons que la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et présidente d'honneur de l'événement, Mme Geneviève Guilbault a souligné, dans son allocution, que « la construction d'un tel centre aura inévitablement des retombées positives sur le développement touristique et économique de la région. Ce sera un réel avantage pour la croissance de nos entreprises, pour les exportations et pour les passagers qui prendront un vol direct vers les États-Unis ». Mme Guilbault était accompagnée de la ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx qui a participé à la coupure de ruban officielle de l'événement.

De son côté, reconnaissant toute l'importance et la portée de l'événement Routes Americas 2019, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie du Canada, l'honorable Mélanie Joly a prononcé une conférence sur le thème des opportunités économiques liées au tourisme, une initiative qui s'inscrit en droite ligne avec sa tournée pancanadienne visant à élaborer la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme.

Plus de 80 compagnies aériennes, 300 aéroports et 50 offices de tourisme et joueurs clés se sont rassemblés pour discuter de l'avenir des services aériens et des défis qui les interpellent, abordant notamment le phénomène des transporteurs à rabais, l'intégration des nouvelles technologies dans les aéroports pour rehausser et personnaliser l'expérience passager ou encore la concurrence qu'induit de nouvelles plateformes technologiques.

Un succès partagé

Plusieurs partenaires et acteurs de la région ont contribué à cette opération séduction réussie : Québec Destination affaires, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Air Canada, Indigo, Aer Rianta International, GardaWorld, Norton Rose Fulbright, Pomerleau et Deloitte.

Pour revoir les moments forts de l'événement, cliquez ici.

À propos de Routes

Événements uniques, les forums Routes combinent un calendrier de rencontres, une conférence et une exposition pour favoriser le développement de nouveaux services aériens. Des forums régionaux se tiennent de février à avril en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe en marge du World Routes, événement phare.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

et 2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

